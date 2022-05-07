В Николаеве был "прилет", но не по жилому району, - мэр Сенкевич
Российские оккупанты вечером в субботу нанесли еще один удар по Николаеву.
Об этом заявил мэр Олег Сенкевич в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Были сегодня прилеты. И надо сказать, что где-то в 17:45 был еще один. Еще нет точной информации, какой и в каком месте… Да, прилет был, но это не жилой район, иначе я уже имел бы эту информацию", – рассказал мэр.
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(У мене товариш казав - після Афгану коли нічна гроза то років п"ять прокидався і шалено шукав навкруги себе автомат)