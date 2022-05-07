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Новости Война
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В Николаеве был "прилет", но не по жилому району, - мэр Сенкевич

миколаїв

Российские оккупанты вечером в субботу нанесли еще один удар по Николаеву.

Об этом заявил мэр Олег Сенкевич в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Были сегодня прилеты. И надо сказать, что где-то в 17:45 был еще один. Еще нет точной информации, какой и в каком месте… Да, прилет был, но это не жилой район, иначе я уже имел бы эту информацию", – рассказал мэр.

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Автор: 

Николаев (2160) обстрел (27807)


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Передали - у Івано-Франківську "легка паніка" - спочатку оголосили повітряну тривогу Потім "загупало" Народ "на вуха встав" Але ж гупать-гупає але ніде ніхто не бачить ушкоджень! Потім розібралися - ГРОЗА!
(У мене товариш казав - після Афгану коли нічна гроза то років п"ять прокидався і шалено шукав навкруги себе автомат)
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07.05.2022 18:46 Ответить
А чому Франківцям боятися, у них є силач Вася від "слуг". Він же дуже багато зробив для людей, навзаєм як вони для нього. Як тільки дорвався до крісла Верховної Ради, то відразу дав по шиї слузі бувшого дупутата від "ригів" Тадєєву, щоб не закопував гроші в асфальт, та розпочав робив ракети для знищення ворожих ракет, щоб збивати, коли рашисти будуть їх направляти на Франківськ. Так Франківці? Є ракети, чи Вася привіз інструкцію, як збивати ракети кусками елітного асфальту від Вови і Бені? Головне, що не Порошенко, так? То він ЄмародеривЄ гроші на ракети, а Вова хозяйственнік, все зробив щоб родичам і друзям було добре і щоб менеше кацапів вбили.Думали коли вибирали і кого вибирали? Не думали, а точніше думали вухами, тоді ховайтеся самі і ховайте від ракет своїх дітей, може розумнішими станете на наступних виборах.
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07.05.2022 20:24 Ответить
 
 