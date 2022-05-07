Завтра в Николаеве начнет появляться вода, но техническая, - мэр Сенкевич

В Николаеве начнут подавать техническую воду, использовать ее можно только для бытовых нужд.

Об этом в Telegram сообщил глава города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера начали наполнять наши резервуары в разных районах города водой из реки Южный Буг. Предварительно ее серьезно очищаем. Также к городской системе уже подключили часть скважин.

Думаю, что завтра вечером вода начнет появляться в самых низких точках Ингульского района. 9 мая начнём заполнять водой магистрали по всему городу.

Друзья, напоминаю, это техническая вода! В любом случае его нельзя пить или употреблять для приготовления пищи. Только бытовые нужды!" - подчеркнул мэр.

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