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Новости Война
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Завтра в Николаеве начнет появляться вода, но техническая, - мэр Сенкевич

вода

В Николаеве начнут подавать техническую воду, использовать ее можно только для бытовых нужд.

Об этом в Telegram сообщил глава города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера начали наполнять наши резервуары в разных районах города водой из реки Южный Буг. Предварительно ее серьезно очищаем. Также к городской системе уже подключили часть скважин.

Думаю, что завтра вечером вода начнет появляться в самых низких точках Ингульского района. 9 мая начнём заполнять водой магистрали по всему городу.

Друзья, напоминаю, это техническая вода! В любом случае его нельзя пить или употреблять для приготовления пищи. Только бытовые нужды!" - подчеркнул мэр.

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Николаев (2160) Сенкевич Александр (188) вода (920)


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Нет, это не кадры с войны в Украине. Это сама природа карает Россию за убийство невинных людей. Сибирь охвачена пожарами. Сгорают целые посёлки.
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07.05.2022 18:11 Ответить
Це в Сибиру кожного року таке. Тому місцеві хлопаки і йдуть на війну - все одно вдома життя немає, то хоч помародерять і попутно на світ подивляться, до того ж пуйло обіцяв їм житло на захопленій території... А якщо загинуть - то і не шкода. А ось про налагодження життя на своїй малій батьківщині вони навіть не замислюються...
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07.05.2022 19:42 Ответить
 
 