Завтра в Николаеве начнет появляться вода, но техническая, - мэр Сенкевич
В Николаеве начнут подавать техническую воду, использовать ее можно только для бытовых нужд.
Об этом в Telegram сообщил глава города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера начали наполнять наши резервуары в разных районах города водой из реки Южный Буг. Предварительно ее серьезно очищаем. Также к городской системе уже подключили часть скважин.
Думаю, что завтра вечером вода начнет появляться в самых низких точках Ингульского района. 9 мая начнём заполнять водой магистрали по всему городу.
Друзья, напоминаю, это техническая вода! В любом случае его нельзя пить или употреблять для приготовления пищи. Только бытовые нужды!" - подчеркнул мэр.
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Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий07.05.2022 18:11 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Світлана Житкова
показать весь комментарий07.05.2022 19:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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