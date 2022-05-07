Завтра в Миколаєві почне з'являтись вода, але технічна, - мер Сєнкевич
В Миколаїв почнуть подавати технічну воду, використовувати її можна лише для побутових потреб.
Про це у Telegram повідомив очільник міста Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора почали наповнювати наші резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг. Попередньо її серйозно очищаємо. Також до міської системи вже підключили частину свердовин.
Думаю, що завтра увечері вода почне з’являтись у найнижчих точках Інгульського району. 9 травня почнемо заповнювати водою магістралі по всьому місту.
Друзі, нагадую, що це технічна вода! У жодному разі її не можна пити чи вживати для приготування їжі. Лише побутові потреби!" - наголосив мер.
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Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар07.05.2022 18:11 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Світлана Житкова
показати весь коментар07.05.2022 19:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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