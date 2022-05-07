Завтра в Миколаєві почне з'являтись вода, але технічна, - мер Сєнкевич

В Миколаїв почнуть подавати технічну воду, використовувати її можна лише для побутових потреб.

Про це у Telegram повідомив очільник міста Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора почали наповнювати наші резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг. Попередньо її серйозно очищаємо. Також до міської системи вже підключили частину свердовин.



Думаю, що завтра увечері вода почне з’являтись у найнижчих точках Інгульського району. 9 травня почнемо заповнювати водою магістралі по всьому місту.



Друзі, нагадую, що це технічна вода! У жодному разі її не можна пити чи вживати для приготування їжі. Лише побутові потреби!" - наголосив мер.

Також читайте: Під ворожий обстріл потрапила одна з філій "Миколаївобленерго", в приміщенні перебувало більше 20 осіб