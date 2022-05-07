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Новини Війна
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Завтра в Миколаєві почне з'являтись вода, але технічна, - мер Сєнкевич

вода

В Миколаїв почнуть подавати технічну воду, використовувати її можна лише для побутових потреб.

Про це у Telegram повідомив очільник міста Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора почали наповнювати наші резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг. Попередньо її серйозно очищаємо. Також до міської системи вже підключили частину свердовин.

Думаю, що завтра увечері вода почне з’являтись у найнижчих точках Інгульського району. 9 травня почнемо заповнювати водою магістралі по всьому місту.

Друзі, нагадую, що це технічна вода! У жодному разі її не можна пити чи вживати для приготування їжі. Лише побутові потреби!" - наголосив мер.

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Автор: 

Миколаїв (1816) Сєнкевич Олександр (229) вода (1184)


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Нет, это не кадры с войны в Украине. Это сама природа карает Россию за убийство невинных людей. Сибирь охвачена пожарами. Сгорают целые посёлки.
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07.05.2022 18:11 Відповісти
Це в Сибиру кожного року таке. Тому місцеві хлопаки і йдуть на війну - все одно вдома життя немає, то хоч помародерять і попутно на світ подивляться, до того ж пуйло обіцяв їм житло на захопленій території... А якщо загинуть - то і не шкода. А ось про налагодження життя на своїй малій батьківщині вони навіть не замислюються...
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07.05.2022 19:42 Відповісти
 
 