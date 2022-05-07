Над Миколаївською областю збито ворожу ракету, - Повітряне командування "Південь"

7 травня, у небі над Миколаївщиною, підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" збив російську крилату ракету, яка була випущена з російського стратегічного бомбардувальника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Південь".

Вдночас зазначається, що загроза ракетних ударів з території Росії, Чорного моря та тимчасово окупованого Криму залишається високою.

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