Над Миколаївською областю збито ворожу ракету, - Повітряне командування "Південь"
7 травня, у небі над Миколаївщиною, підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" збив російську крилату ракету, яка була випущена з російського стратегічного бомбардувальника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Південь".
Вдночас зазначається, що загроза ракетних ударів з території Росії, Чорного моря та тимчасово окупованого Криму залишається високою.
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Qq Qqq #455433
показати весь коментар08.05.2022 00:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Bob Fayn
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vterra w
показати весь коментар08.05.2022 02:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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