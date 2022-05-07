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Новини Війна
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Над Миколаївською областю збито ворожу ракету, - Повітряне командування "Південь"

ппо

7 травня, у небі над Миколаївщиною, підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" збив російську крилату ракету, яка була випущена з російського стратегічного бомбардувальника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Південь".

Вдночас зазначається, що загроза ракетних ударів з території Росії, Чорного моря та тимчасово окупованого Криму залишається високою.

Також читайте: Ворожу ракету збито над Полтавщиною, - ОВА

Автор: 

крилаті ракети (1081) Миколаївська область (2297) ППО (3274)


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08.05.2022 00:01 Відповісти
я бачу .шо вже ***** на ракети ...люди звикли..раніше ,ше якось реагували..а тепер ракетні удари ,то як ,добрий день сказати
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08.05.2022 00:11 Відповісти
було б щось типу пушки проти дронів тільки для ракет
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08.05.2022 02:10 Відповісти
 
 