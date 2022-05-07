Ворожу ракету збито над Полтавщиною, - ОВА

Наша ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ

"ЗСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги не ігноруємо!", - зауважив він.

Лунін також нагадав, що сьогодні був удар по інфраструктурі в Карлівці. Постраждалих немає, пожежа ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік.

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