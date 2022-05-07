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Новини Війна
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Ворожу ракету збито над Полтавщиною, - ОВА

ракета

Наша ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ

"ЗСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги не ігноруємо!", - зауважив він.

Лунін також нагадав, що сьогодні був удар по інфраструктурі в Карлівці. Постраждалих немає, пожежа ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік.

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Автор: 

армія рф (17816) ППО (3272) ракети (4068) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1137)


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спасибо! слава ПВО !!
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07.05.2022 14:03 Відповісти
Почему США поставляют в Словакию системы Пэтриот, а не в Украину???
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07.05.2022 14:07 Відповісти
Патамушта вони в НАТІ.
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07.05.2022 14:20 Відповісти
 
 