Ворожу ракету збито над Полтавщиною, - ОВА
Наша ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ
"ЗСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги не ігноруємо!", - зауважив він.
Лунін також нагадав, що сьогодні був удар по інфраструктурі в Карлівці. Постраждалих немає, пожежа ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар07.05.2022 14:03 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
DmitrySviridon #501268
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