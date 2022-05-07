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Новости Война
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Вражеская ракета сбита над Полтавщиной, - ОВА

ракета

Наша ПВО сбила вражескую ракету над Полтавщиной.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ бережет наше спокойствие, но воздушные тревоги не игнорируем!", - заметил он.

Лунин также напомнил, что сегодня был нанесен удар по инфраструктуре в Карловке. Пострадавших нет, пожар ликвидирован. Взрывной волной повреждены оконные стекла в зданиях, расположенных неподалеку.

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армия РФ (19665) ПВО (2831) ракеты (3610) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1180)


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спасибо! слава ПВО !!
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07.05.2022 14:03 Ответить
Почему США поставляют в Словакию системы Пэтриот, а не в Украину???
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07.05.2022 14:07 Ответить
Патамушта вони в НАТІ.
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07.05.2022 14:20 Ответить
 
 