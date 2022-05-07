Вражеская ракета сбита над Полтавщиной, - ОВА

Наша ПВО сбила вражескую ракету над Полтавщиной.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ бережет наше спокойствие, но воздушные тревоги не игнорируем!", - заметил он.

Лунин также напомнил, что сегодня был нанесен удар по инфраструктуре в Карловке. Пострадавших нет, пожар ликвидирован. Взрывной волной повреждены оконные стекла в зданиях, расположенных неподалеку.

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