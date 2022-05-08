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Новини Санкції проти Росії Війна
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Лідери G7 обговорять можливість запровадження додаткових санкцій проти РФ, - Bloomberg

велика,сімка

Лідери країн "Великої сімки" у неділю під час відеоконференції планують обговорити можливі нові санкції щодо Росії.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Онлайн-зустріч дасть країнам можливість координувати, потенційно доопрацювати будь-які заходи", - йдеться в повідомленні.

Цього тижня президент США Джо Байден повідомив, що Вашингтон завжди відкритий до запровадження нових санкцій проти Росії і обговорюватиме це з партнерами щодо G7.

"Ми завжди відкриті для запровадження додаткових санкцій", - сказав Байден у Білому домі.

Розмова G7 відбудеться на тлі підготовки до ЄС шостого пакету антиросійських санкцій. Повідомлялося, що постпреди країн ЄС поки що не можуть дійти консенсусу щодо нових заходів, зокрема щодо запровадження заборони на імпорт російської нафти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конференцію лідерів G7 навмисно скликали перед Днем перемоги в РФ, - Білий дім

Автор: 

G-7 G7 (1047) санкції (12104)


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Нагадуйте же, що в якості запрошеного на G7 з дорадчим голосом в зумі буде і Зе.
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08.05.2022 01:15 Відповісти
Напоїть кацапів і не дать вранці похмелиться
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08.05.2022 01:15 Відповісти
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08.05.2022 01:18 Відповісти
Молодцы, проявите единство и настойчивость, вспомните вторую мировую, когда общими усилиями сломили хребет фашистам.
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08.05.2022 06:27 Відповісти
 
 