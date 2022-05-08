В Придністров'ї окупанти привели війська в повну бойову готовність, - Генштаб
На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою. Росія привела війська окупованого нею Придністров'я у повну бойову готовність.
Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 08.05.2022 щодо російського вторгнення.
Як зазначається, збройні формування у Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності "Повна".
"Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Також за даними Генштабу, за попередню добу зенітно ракетними підрозділами Повітряних Сил було уражено один вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА типу "Орлан", два БпЛА типу "Форпост" та дві крилаті ракети. Додатково два БпЛА типу "Орлан" було знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.
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300 орків,то для чого тобі на цьому напрямку три області експерт?
- Шойгу, бл*дь! Надо срочно что-то делать! С такими темпами хахлы нам весь флот перетопят и уровень Чёрного моря повысится! «Крымнаш» под воду уйдёт! Чем нам тогда гордиться?
Слава ЗСУ, в общем!
Придністровці! Вам що - нічим землю зорать і засіять? Так ми вже МТС «Вільха» готуємо А на «елеваторі» в Ковбасній у вас і свого «насіння» вистачить!
хоча якщо немає чим і ким тоді може і не треба
Но вино зачетное.
Вчіть українську, щоб правильно щось розуміти.
кто тебе сказал что мы просрали армию и не можем защититься???
ошибаешься!!
А насчёт того почему до сих пор не решили вопрос с Приднестровьем??
потому что Украина их пускала к себе на ихних номерах и вела торговлю и прочий бизнес с сепарами!!
а нужно было закрывать границу для сепаров как делали страны ЕС!!!
тогда бы этот загон и вымер сам по себе
PS. О.І.Лебідь командував не 15, як ти бовкнув, а 14 Армією. Вино з мамалигою доведе вас, що - з такими темпами ви "надаєте по зубам" і 16, і 17-й Арміям... а, може і самому путіну. Піди проспийся.
Є різниця? Ні?
"Перебувають" вони в такому стані вже декілька тижнів.
У чому новина цієї публікації?
Молдова не контролирует Приднестровье!!
по этому вопрос не правильный
то же самое можно было сегодня спрашивать с Украины или с Зеленского если сепарня с Донбасса или Крыма временно оккупированые русней кого нибудь атакует???