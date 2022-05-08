В Придністров'ї окупанти привели війська в повну бойову готовність, - Генштаб

На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою. Росія привела війська окупованого нею Придністров'я у повну бойову готовність.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 08.05.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, збройні формування у Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності "Повна".

"Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Також за даними Генштабу, за попередню добу зенітно ракетними підрозділами Повітряних Сил було уражено один вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА типу "Орлан", два БпЛА типу "Форпост" та дві крилаті ракети. Додатково два БпЛА типу "Орлан" було знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.

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