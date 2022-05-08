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Новини Війна
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В Придністров'ї окупанти привели війська в повну бойову готовність, - Генштаб

приднестровье

На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою. Росія привела війська окупованого нею Придністров'я у повну бойову готовність.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 08.05.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, збройні формування у Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності "Повна".

"Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Також за даними Генштабу, за попередню добу зенітно ракетними підрозділами Повітряних Сил було уражено один вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА типу "Орлан", два БпЛА типу "Форпост" та дві крилаті ракети. Додатково два БпЛА типу "Орлан" було знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог готується до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З РФ передислоковано дві батальйонні тактичні групи, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Азовське море (1619) армія рф (17825) Генштаб ЗС (6777) корабель (1617) Одеська область (3290) Придністров’я (476) Чорне море (1678)


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Топ коментарі
+26
Очевидно, к 9 мая планировалась высадка десанта на Бессарабии (Южная часть Одесской области) для последующего захвата Молдовы и обустройства военных баз Приднестровья для открытия второго фронта и существенного оттягивания наших войск туда, для этого предварительно пытались разрушить мост через Белгород-Днестровский лиман для блокировки подмоги и главное навезли боезапасов на остров Змеиный. Но.... Последние пару дней рашистсткие планы были нарушены выведением из строя нового флагмана, который должен был ракетными обстрелами прикрывать десант и был бы плавающей пво от нашей авиации. Устранение фрегата оголило защиту острова и сегодня мы видели как наша авиация полностью уничтожила всю базу и боеприпасы с ракетами там, параллельно еще и Байрактары прекрасно поработали с новыми десантными и разведывательными катерами...
Слава ЗСУ, в общем!
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08.05.2022 08:11 Відповісти
+11
"Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання..." Но не все.

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08.05.2022 07:09 Відповісти
+6
Путин:

- Шойгу, бл*дь! Надо срочно что-то делать! С такими темпами хахлы нам весь флот перетопят и уровень Чёрного моря повысится! «Крымнаш» под воду уйдёт! Чем нам тогда гордиться?



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08.05.2022 08:08 Відповісти
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"Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання..." Но не все.

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08.05.2022 07:09 Відповісти
В Приднестровье собаки голодные.
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08.05.2022 07:15 Відповісти
сподіваюсь, підготували хлопців теробопоновців з Вінничини та Хмельниччини? Тут в нас терровців на кожному квадратному метрі!
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08.05.2022 07:34 Відповісти
Хмельниччина з Придністров'ям не межує. Там спільний кордон з Вінницькою та Одеською областями.
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08.05.2022 08:16 Відповісти
мобілізація виконана на сто відсотків,а ти ******,самі високі командири казали,чи думаєш вони не в курсі?і ще казали боєздатних в придністров'ї
300 орків,то для чого тобі на цьому напрямку три області експерт?
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08.05.2022 08:35 Відповісти
Вони про Афробаєвку пам'ятають , остров Зміїний ім не чого не нагадує
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08.05.2022 08:04 Відповісти
Путин:

- Шойгу, бл*дь! Надо срочно что-то делать! С такими темпами хахлы нам весь флот перетопят и уровень Чёрного моря повысится! «Крымнаш» под воду уйдёт! Чем нам тогда гордиться?



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08.05.2022 08:08 Відповісти
Очевидно, к 9 мая планировалась высадка десанта на Бессарабии (Южная часть Одесской области) для последующего захвата Молдовы и обустройства военных баз Приднестровья для открытия второго фронта и существенного оттягивания наших войск туда, для этого предварительно пытались разрушить мост через Белгород-Днестровский лиман для блокировки подмоги и главное навезли боезапасов на остров Змеиный. Но.... Последние пару дней рашистсткие планы были нарушены выведением из строя нового флагмана, который должен был ракетными обстрелами прикрывать десант и был бы плавающей пво от нашей авиации. Устранение фрегата оголило защиту острова и сегодня мы видели как наша авиация полностью уничтожила всю базу и боеприпасы с ракетами там, параллельно еще и Байрактары прекрасно поработали с новыми десантными и разведывательными катерами...
Слава ЗСУ, в общем!
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08.05.2022 08:11 Відповісти
Збройні формування у Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності "Повна".

Придністровці! Вам що - нічим землю зорать і засіять? Так ми вже МТС «Вільха» готуємо А на «елеваторі» в Ковбасній у вас і свого «насіння» вистачить!
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08.05.2022 08:30 Відповісти
Чую треба лупашити першими , санду все рівно відмовилася від цих територій
хоча якщо немає чим і ким тоді може і не треба
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08.05.2022 08:34 Відповісти
Молдавия, как могли имея анклав под боком просрать армию? Ничего нет чтобы защищаться.
Но вино зачетное.
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08.05.2022 08:53 Відповісти
Ничего там не "просерали". Меньше читайте ленту сРУ. У Молдавии договоренность на этот счет с Румынией. Именно ее армия войдет, если надо. А этого в ленте сРУ, понятно, не пишут.
Вчіть українську, щоб правильно щось розуміти.
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08.05.2022 12:18 Відповісти
Ты наверное не в курсе что мы уже в 92-ом успешно дали по зубам 15- ой армии Лебедя!!
кто тебе сказал что мы просрали армию и не можем защититься???
ошибаешься!!
А насчёт того почему до сих пор не решили вопрос с Приднестровьем??
потому что Украина их пускала к себе на ихних номерах и вела торговлю и прочий бизнес с сепарами!!
а нужно было закрывать границу для сепаров как делали страны ЕС!!!
тогда бы этот загон и вымер сам по себе
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08.05.2022 14:55 Відповісти
Кому-кому ви "надавали по зубам"? Спецназ Армії Лебедя вибив вас з Бендер після того як молдавська поліція влаштувала там різанину мирного українського населення. Після того командувач О.І. Лебідь був за крок до того, щоб віддати наказ рушити армію на Кишинів і ніхто би її не стримав. Знав офіцерів, котрі ледве переконали Олександра Івановича Лебедя не продовжувати наступ на Кишинів: ти навіть уяви не маєш на якій волосині висіла тоді в 1992р. і суверенітет і сама державність Молдавії. Саме тоді кордон і ліг по Дністру, і, можу тебе запевнити - він там і залишиться.
PS. О.І.Лебідь командував не 15, як ти бовкнув, а 14 Армією. Вино з мамалигою доведе вас, що - з такими темпами ви "надаєте по зубам" і 16, і 17-й Арміям... а, може і самому путіну. Піди проспийся.
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08.05.2022 19:04 Відповісти
"Привели" чи "перебувають"?
Є різниця? Ні?
"Перебувають" вони в такому стані вже декілька тижнів.
У чому новина цієї публікації?
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08.05.2022 09:07 Відповісти
Лепите расход, - после многоходового уничтожения КП на Змеином кина не будет=)
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08.05.2022 09:24 Відповісти
НУЖНО СКЛАД БОЕПРИПАСОВ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ УНИЧТОЖИТЬ.
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08.05.2022 09:27 Відповісти
Я не военный человек, о и я даже понимаю своим умишком какая дичь творится в башке у путлера!!! Сначала своих мудаков (читаем - ублюдков, насильников, *****...ов и т.д.) не разу не грамотных пустить в пером эшелоне. Видя что орки не справились нехера кроме мародерства насилия и краж, начинать просить поддержки. И тут началось - и "кудыровцы", и "вангеровцы" и бульбашей паопытлись дернуть, и к казахам постучались, вон уже виноделы вход пошли и еще хрен знает кто я уже и сбился!!! Остались только племена из африки и наверно сомалийские пираты в резерве!! Если так и дальше пойдет, чует моя жопа нашим парням прийдется отбиваться от легионов Дара Вейдера и т.д. Кого еще этот карлик в помощь позовет?? Чипа и Дейла??
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08.05.2022 09:42 Відповісти
Свіже м'ясо.
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08.05.2022 09:46 Відповісти
завезіть їм пляшки з під шампанського,нехай присідають
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08.05.2022 11:40 Відповісти
А Санду говорит,что всё в порядке.Будет ли она отвечать,если ПМР нападёт на Украину?
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08.05.2022 13:07 Відповісти
Уважаемый
Молдова не контролирует Приднестровье!!
по этому вопрос не правильный
то же самое можно было сегодня спрашивать с Украины или с Зеленского если сепарня с Донбасса или Крыма временно оккупированые русней кого нибудь атакует???
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08.05.2022 14:58 Відповісти
 
 