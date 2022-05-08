В Приднестровье оккупанты привели войска в полную боевую готовность, - Генштаб
На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Россия привела войска оккупированного ею Приднестровья в полную боевую готовность.
Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 08.05.2022 по российскому вторжению.
Как отмечается, вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности "Полная".
"Корабли Черноморского флота Российской Федерации в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении", - говорится в сообщении.
Также по данным Генштаба, за предыдущие сутки зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил был поражен один вертолет Ми-28Н, семь БпЛА типа "Орлан", два БпЛА типа "Форпост" и две крылатые ракеты. Дополнительно два БпЛА типа "Орлан" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск.
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300 орків,то для чого тобі на цьому напрямку три області експерт?
- Шойгу, бл*дь! Надо срочно что-то делать! С такими темпами хахлы нам весь флот перетопят и уровень Чёрного моря повысится! «Крымнаш» под воду уйдёт! Чем нам тогда гордиться?
Слава ЗСУ, в общем!
Придністровці! Вам що - нічим землю зорать і засіять? Так ми вже МТС «Вільха» готуємо А на «елеваторі» в Ковбасній у вас і свого «насіння» вистачить!
хоча якщо немає чим і ким тоді може і не треба
Но вино зачетное.
Вчіть українську, щоб правильно щось розуміти.
кто тебе сказал что мы просрали армию и не можем защититься???
ошибаешься!!
А насчёт того почему до сих пор не решили вопрос с Приднестровьем??
потому что Украина их пускала к себе на ихних номерах и вела торговлю и прочий бизнес с сепарами!!
а нужно было закрывать границу для сепаров как делали страны ЕС!!!
тогда бы этот загон и вымер сам по себе
PS. О.І.Лебідь командував не 15, як ти бовкнув, а 14 Армією. Вино з мамалигою доведе вас, що - з такими темпами ви "надаєте по зубам" і 16, і 17-й Арміям... а, може і самому путіну. Піди проспийся.
Є різниця? Ні?
"Перебувають" вони в такому стані вже декілька тижнів.
У чому новина цієї публікації?
Молдова не контролирует Приднестровье!!
по этому вопрос не правильный
то же самое можно было сегодня спрашивать с Украины или с Зеленского если сепарня с Донбасса или Крыма временно оккупированые русней кого нибудь атакует???