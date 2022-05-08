РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9302 посетителя онлайн
Новости Война
13 737 22

В Приднестровье оккупанты привели войска в полную боевую готовность, - Генштаб

приднестровье

На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Россия привела войска оккупированного ею Приднестровья в полную боевую готовность.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 08.05.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности "Полная".

"Корабли Черноморского флота Российской Федерации в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении", - говорится в сообщении.

Также по данным Генштаба, за предыдущие сутки зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил был поражен один вертолет Ми-28Н, семь БпЛА типа "Орлан", два БпЛА типа "Форпост" и две крылатые ракеты. Дополнительно два БпЛА типа "Орлан" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск.

Читайте: Враг готовится к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Из РФ передислоцированы две батальонные тактические группы, - Генштаб ВСУ

Азовское море (1605) армия РФ (19674) Генштаб ВС (6475) корабль (2046) Одесская область (3638) Приднестровье (659) Черное море (1488)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Очевидно, к 9 мая планировалась высадка десанта на Бессарабии (Южная часть Одесской области) для последующего захвата Молдовы и обустройства военных баз Приднестровья для открытия второго фронта и существенного оттягивания наших войск туда, для этого предварительно пытались разрушить мост через Белгород-Днестровский лиман для блокировки подмоги и главное навезли боезапасов на остров Змеиный. Но.... Последние пару дней рашистсткие планы были нарушены выведением из строя нового флагмана, который должен был ракетными обстрелами прикрывать десант и был бы плавающей пво от нашей авиации. Устранение фрегата оголило защиту острова и сегодня мы видели как наша авиация полностью уничтожила всю базу и боеприпасы с ракетами там, параллельно еще и Байрактары прекрасно поработали с новыми десантными и разведывательными катерами...
Слава ЗСУ, в общем!
показать весь комментарий
08.05.2022 08:11 Ответить
+11
"Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання..." Но не все.

показать весь комментарий
08.05.2022 07:09 Ответить
+6
Путин:

- Шойгу, бл*дь! Надо срочно что-то делать! С такими темпами хахлы нам весь флот перетопят и уровень Чёрного моря повысится! «Крымнаш» под воду уйдёт! Чем нам тогда гордиться?



показать весь комментарий
08.05.2022 08:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання..." Но не все.

показать весь комментарий
08.05.2022 07:09 Ответить
В Приднестровье собаки голодные.
показать весь комментарий
08.05.2022 07:15 Ответить
сподіваюсь, підготували хлопців теробопоновців з Вінничини та Хмельниччини? Тут в нас терровців на кожному квадратному метрі!
показать весь комментарий
08.05.2022 07:34 Ответить
Хмельниччина з Придністров'ям не межує. Там спільний кордон з Вінницькою та Одеською областями.
показать весь комментарий
08.05.2022 08:16 Ответить
мобілізація виконана на сто відсотків,а ти ******,самі високі командири казали,чи думаєш вони не в курсі?і ще казали боєздатних в придністров'ї
300 орків,то для чого тобі на цьому напрямку три області експерт?
показать весь комментарий
08.05.2022 08:35 Ответить
Вони про Афробаєвку пам'ятають , остров Зміїний ім не чого не нагадує
показать весь комментарий
08.05.2022 08:04 Ответить
Путин:

- Шойгу, бл*дь! Надо срочно что-то делать! С такими темпами хахлы нам весь флот перетопят и уровень Чёрного моря повысится! «Крымнаш» под воду уйдёт! Чем нам тогда гордиться?



показать весь комментарий
08.05.2022 08:08 Ответить
Очевидно, к 9 мая планировалась высадка десанта на Бессарабии (Южная часть Одесской области) для последующего захвата Молдовы и обустройства военных баз Приднестровья для открытия второго фронта и существенного оттягивания наших войск туда, для этого предварительно пытались разрушить мост через Белгород-Днестровский лиман для блокировки подмоги и главное навезли боезапасов на остров Змеиный. Но.... Последние пару дней рашистсткие планы были нарушены выведением из строя нового флагмана, который должен был ракетными обстрелами прикрывать десант и был бы плавающей пво от нашей авиации. Устранение фрегата оголило защиту острова и сегодня мы видели как наша авиация полностью уничтожила всю базу и боеприпасы с ракетами там, параллельно еще и Байрактары прекрасно поработали с новыми десантными и разведывательными катерами...
Слава ЗСУ, в общем!
показать весь комментарий
08.05.2022 08:11 Ответить
Збройні формування у Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності "Повна".

Придністровці! Вам що - нічим землю зорать і засіять? Так ми вже МТС «Вільха» готуємо А на «елеваторі» в Ковбасній у вас і свого «насіння» вистачить!
показать весь комментарий
08.05.2022 08:30 Ответить
Чую треба лупашити першими , санду все рівно відмовилася від цих територій
хоча якщо немає чим і ким тоді може і не треба
показать весь комментарий
08.05.2022 08:34 Ответить
Молдавия, как могли имея анклав под боком просрать армию? Ничего нет чтобы защищаться.
Но вино зачетное.
показать весь комментарий
08.05.2022 08:53 Ответить
Ничего там не "просерали". Меньше читайте ленту сРУ. У Молдавии договоренность на этот счет с Румынией. Именно ее армия войдет, если надо. А этого в ленте сРУ, понятно, не пишут.
Вчіть українську, щоб правильно щось розуміти.
показать весь комментарий
08.05.2022 12:18 Ответить
Ты наверное не в курсе что мы уже в 92-ом успешно дали по зубам 15- ой армии Лебедя!!
кто тебе сказал что мы просрали армию и не можем защититься???
ошибаешься!!
А насчёт того почему до сих пор не решили вопрос с Приднестровьем??
потому что Украина их пускала к себе на ихних номерах и вела торговлю и прочий бизнес с сепарами!!
а нужно было закрывать границу для сепаров как делали страны ЕС!!!
тогда бы этот загон и вымер сам по себе
показать весь комментарий
08.05.2022 14:55 Ответить
Кому-кому ви "надавали по зубам"? Спецназ Армії Лебедя вибив вас з Бендер після того як молдавська поліція влаштувала там різанину мирного українського населення. Після того командувач О.І. Лебідь був за крок до того, щоб віддати наказ рушити армію на Кишинів і ніхто би її не стримав. Знав офіцерів, котрі ледве переконали Олександра Івановича Лебедя не продовжувати наступ на Кишинів: ти навіть уяви не маєш на якій волосині висіла тоді в 1992р. і суверенітет і сама державність Молдавії. Саме тоді кордон і ліг по Дністру, і, можу тебе запевнити - він там і залишиться.
PS. О.І.Лебідь командував не 15, як ти бовкнув, а 14 Армією. Вино з мамалигою доведе вас, що - з такими темпами ви "надаєте по зубам" і 16, і 17-й Арміям... а, може і самому путіну. Піди проспийся.
показать весь комментарий
08.05.2022 19:04 Ответить
"Привели" чи "перебувають"?
Є різниця? Ні?
"Перебувають" вони в такому стані вже декілька тижнів.
У чому новина цієї публікації?
показать весь комментарий
08.05.2022 09:07 Ответить
Лепите расход, - после многоходового уничтожения КП на Змеином кина не будет=)
показать весь комментарий
08.05.2022 09:24 Ответить
НУЖНО СКЛАД БОЕПРИПАСОВ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ УНИЧТОЖИТЬ.
показать весь комментарий
08.05.2022 09:27 Ответить
Я не военный человек, о и я даже понимаю своим умишком какая дичь творится в башке у путлера!!! Сначала своих мудаков (читаем - ублюдков, насильников, *****...ов и т.д.) не разу не грамотных пустить в пером эшелоне. Видя что орки не справились нехера кроме мародерства насилия и краж, начинать просить поддержки. И тут началось - и "кудыровцы", и "вангеровцы" и бульбашей паопытлись дернуть, и к казахам постучались, вон уже виноделы вход пошли и еще хрен знает кто я уже и сбился!!! Остались только племена из африки и наверно сомалийские пираты в резерве!! Если так и дальше пойдет, чует моя жопа нашим парням прийдется отбиваться от легионов Дара Вейдера и т.д. Кого еще этот карлик в помощь позовет?? Чипа и Дейла??
показать весь комментарий
08.05.2022 09:42 Ответить
Свіже м'ясо.
показать весь комментарий
08.05.2022 09:46 Ответить
завезіть їм пляшки з під шампанського,нехай присідають
показать весь комментарий
08.05.2022 11:40 Ответить
А Санду говорит,что всё в порядке.Будет ли она отвечать,если ПМР нападёт на Украину?
показать весь комментарий
08.05.2022 13:07 Ответить
Уважаемый
Молдова не контролирует Приднестровье!!
по этому вопрос не правильный
то же самое можно было сегодня спрашивать с Украины или с Зеленского если сепарня с Донбасса или Крыма временно оккупированые русней кого нибудь атакует???
показать весь комментарий
08.05.2022 14:58 Ответить
 
 