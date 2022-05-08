В Приднестровье оккупанты привели войска в полную боевую готовность, - Генштаб

На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Россия привела войска оккупированного ею Приднестровья в полную боевую готовность.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 08.05.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности "Полная".

"Корабли Черноморского флота Российской Федерации в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении", - говорится в сообщении.

Также по данным Генштаба, за предыдущие сутки зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил был поражен один вертолет Ми-28Н, семь БпЛА типа "Орлан", два БпЛА типа "Форпост" и две крылатые ракеты. Дополнительно два БпЛА типа "Орлан" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск.

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