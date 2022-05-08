Візит Байдена в Україну був би дуже потужним сигналом, - Зеленський

Президенту США Джо Байдену варто приїхати в Україну і своїми очима побачити наслідки всіх тих звірств, які творять в Україні російські окупанти. Крім того, це був би дуже важливий сигнал всьому нашому народу.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він нагадав, який великий вплив справив візит британського прем'єра, і запевнив, що Україна завжди чекає Джо Байдена у себе в гостях.

"Ви уявіть, що означає для нашого суспільства візит президента найбільшої демократичної країни у світі. США - наш стратегічний партнер, і цей візит був би дуже потужним сигналом", - сказав Зеленський.

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