УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6608 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 227 27

Візит Байдена в Україну був би дуже потужним сигналом, - Зеленський

байден

Президенту США Джо Байдену варто приїхати в Україну і своїми очима побачити наслідки всіх тих звірств, які творять в Україні російські окупанти. Крім того, це був би дуже важливий сигнал всьому нашому народу.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він нагадав, який великий вплив справив візит британського прем'єра, і запевнив, що Україна завжди чекає Джо Байдена у себе в гостях.

"Ви уявіть, що означає для нашого суспільства візит президента найбільшої демократичної країни у світі. США - наш стратегічний партнер, і цей візит був би дуже потужним сигналом", - сказав Зеленський.

Читайте також: Візит Байдена в Україну - питання часу, - голова комітету з розвідки Конгресу США

Автор: 

Байден Джо (2893) візит (1611) Зеленський Володимир (24352) США (23404)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
Ага, ты бы ему рассказал, что путин не дал тебе возможности до 1 декабря 2021 назначить прокурора САП. Ты же, мудак, кинул байдена. Ты обещал и не сделал, а теперь ждёшь потужный сигнал.
Мудак и брехло.
показати весь коментар
08.05.2022 08:04 Відповісти
+11
Тріпло зелене.
показати весь коментар
08.05.2022 07:50 Відповісти
+11
Навіщо? Тільки щоб потішити его неЛоха?
показати весь коментар
08.05.2022 07:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ничего, Европка компенсирует за газик
показати весь коментар
08.05.2022 07:38 Відповісти
Зеленский, разрешаем тебе заглянуть Байдену в глаза, может чему-то научишься.
показати весь коментар
08.05.2022 07:49 Відповісти
Він мріє заглянути в очко путлеру і там побачити мир.
показати весь коментар
08.05.2022 07:54 Відповісти
Тріпло зелене.
показати весь коментар
08.05.2022 07:50 Відповісти
гівно зелене...
показати весь коментар
08.05.2022 09:19 Відповісти
Навіщо? Тільки щоб потішити его неЛоха?
показати весь коментар
08.05.2022 07:53 Відповісти
Крім того, це був би дуже важливий сигнал всьому нашому народу.

???
Сигнал чого ?

Лиши діда в спокої.
показати весь коментар
08.05.2022 07:56 Відповісти
Ага, ты бы ему рассказал, что путин не дал тебе возможности до 1 декабря 2021 назначить прокурора САП. Ты же, мудак, кинул байдена. Ты обещал и не сделал, а теперь ждёшь потужный сигнал.
Мудак и брехло.
показати весь коментар
08.05.2022 08:04 Відповісти
З язика зняв
показати весь коментар
08.05.2022 08:09 Відповісти
У пана Байдена буде до тебе багато запитань, Вавчик... Так що, готуйся...
показати весь коментар
08.05.2022 08:19 Відповісти
Відосіків замало??? 😡
показати весь коментар
08.05.2022 08:29 Відповісти
Може, ти сам поїхав би хоч куди-небудь, де не стріляють в країні?!
Дав би «потужний сигнал»!
показати весь коментар
08.05.2022 08:33 Відповісти
Візит піськограйки теж був би знаковою подією
показати весь коментар
08.05.2022 08:37 Відповісти
Вован! Байден з Америки бачить що у нас відбувається краще,ніж ти
показати весь коментар
08.05.2022 08:43 Відповісти
вовасику,це той випадок,коли мовчання -золото лендліз...
показати весь коментар
08.05.2022 08:52 Відповісти
зеленский просто подлец и поддонок - хочет подставить Президента США по ракетные удары? как гутиереша?
показати весь коментар
08.05.2022 09:14 Відповісти
с первой частью согласен...
а второе - не сравнивай лидера планеты - Байдена, с каким то гавном-пидором - гутиерешом...
показати весь коментар
08.05.2022 09:21 Відповісти
Ось якби Зеленський виїхав на фронт, наприклад Барвінкове, це було б потужним сигналом для наших військ та і для Заходу.
показати весь коментар
08.05.2022 09:25 Відповісти
Він старша людина, тобі мало що він робить придурок? Справу проти нього закрив, екстрадицію, сигнальщик?
показати весь коментар
08.05.2022 09:36 Відповісти
Впевнений, як тільки в Україні оберуть Президента, Байден приїде до Київа.
А зустріч з тупим аморальним бібабо не має ніякого сенсу.
показати весь коментар
08.05.2022 10:33 Відповісти
Американские военные поднимают вопрос о том, что неплохо бы им
сопровождать грузы до получателей. А то когда отдаёшь на границе -
люди пишут, что помощь не пришла. Это позор из позоров.
Как Зеленский собирается смотреть в глаза Байдену ?
показати весь коментар
08.05.2022 11:09 Відповісти
Зачем человеку переться 8 часов через Антлантический океан,
потом рисковать попасть под ракеты в Киеве - всё лишь бы подать
Зеленскому сигнал ?
Украинскому народу сигналы не нужны - он и так видит помощь США.
И видеил бы её ещё больше, если бы её меньше тырили.
показати весь коментар
08.05.2022 11:07 Відповісти
Байден мудрий політик, він розуміє, що як тільки його нога ступить на українську землю - на нас одразу прилетить ядрьона бімба з **********.

Навіть Анджеліна Джолі своїм візитом спровокувала ***** на ракетні обстріли Львова. Це ж кагебешний підступний бандюк, лише уявіть, як він почне гатити по Байдену.
показати весь коментар
08.05.2022 11:36 Відповісти
У січні голова розвідки США особисто приїхав в Київ на банкову аби дати потужний сигнал довпойопу зе, що рашисти готуються до наступу на Україну. Я нагадаю, що аж до 23 лютого, тварюки із ze-каманди переконували не тільки всю країну, а й увесь світ, що війни не буде.
То ****, які ще сигнали треба давати зеленим гнидам аби вони розуміли?!
показати весь коментар
08.05.2022 12:15 Відповісти
Сподіваюсь йому натякнуть щоб замовк. Зелена говоряща голова увійшов а роль та не може зупинитися.
показати весь коментар
08.05.2022 14:49 Відповісти
 
 