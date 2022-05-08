Візит Байдена в Україну був би дуже потужним сигналом, - Зеленський
Президенту США Джо Байдену варто приїхати в Україну і своїми очима побачити наслідки всіх тих звірств, які творять в Україні російські окупанти. Крім того, це був би дуже важливий сигнал всьому нашому народу.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він нагадав, який великий вплив справив візит британського прем'єра, і запевнив, що Україна завжди чекає Джо Байдена у себе в гостях.
"Ви уявіть, що означає для нашого суспільства візит президента найбільшої демократичної країни у світі. США - наш стратегічний партнер, і цей візит був би дуже потужним сигналом", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+24 4xish
показати весь коментар08.05.2022 08:04 Відповісти Посилання
+11 5 копійок
показати весь коментар08.05.2022 07:50 Відповісти Посилання
+11 Anatoliy Panchenko #420291
показати весь коментар08.05.2022 07:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
???
Сигнал чого ?
Лиши діда в спокої.
Мудак и брехло.
Дав би «потужний сигнал»!
золотолендліз...
а второе - не сравнивай лидера планеты - Байдена, с каким то гавном-пидором - гутиерешом...
А зустріч з тупим аморальним бібабо не має ніякого сенсу.
сопровождать грузы до получателей. А то когда отдаёшь на границе -
люди пишут, что помощь не пришла. Это позор из позоров.
Как Зеленский собирается смотреть в глаза Байдену ?
потом рисковать попасть под ракеты в Киеве - всё лишь бы подать
Зеленскому сигнал ?
Украинскому народу сигналы не нужны - он и так видит помощь США.
И видеил бы её ещё больше, если бы её меньше тырили.
Навіть Анджеліна Джолі своїм візитом спровокувала ***** на ракетні обстріли Львова. Це ж кагебешний підступний бандюк, лише уявіть, як він почне гатити по Байдену.
То ****, які ще сигнали треба давати зеленим гнидам аби вони розуміли?!