8 травня курсуватиме один додатковий евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного потяга на неділю, 8 травня. Компанія призначила додатково один рейс сьогодні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сайті компанії.

Тож, на 8 травня призначено поїзд 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів, який відправиться з Покровська попередньо о 16:30.

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В "УЗ" нагадують, що час відправлення може змінюватись, інформація оновлюється щоденно близько 00:00.