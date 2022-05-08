8 травня курсуватиме один додатковий евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного потяга на неділю, 8 травня. Компанія призначила додатково один рейс сьогодні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сайті компанії.
Тож, на 8 травня призначено поїзд 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів, який відправиться з Покровська попередньо о 16:30.
В "УЗ" нагадують, що час відправлення може змінюватись, інформація оновлюється щоденно близько 00:00.
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показати весь коментар08.05.2022 08:44 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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