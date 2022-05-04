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"Укрзалізниця" відновлює регулярне курсування Інтерсіті+ сполученням Київ — Дніпро

укрзалізниця

Швидкісний поїзд розпочне курсування з 6 травня, а квитки на нього можна придбати вже зараз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у telegram "Укрзалізниці".

З 6 травня поїзд №732/731 відправлятиметься з Києва щоденно о 6:02, прибуватиме до Дніпра о 13:30.

Зворотно, з Дніпра, поїзд відправлятиметься о 13:50, до Києва прибуватиме о 21:11 до настання комендантської години.

Також читайте: "Укрзалізниця" призначила на 4 травня лише один евакуаційний поїзд

Дніпро (3297) Київ (19636) потяг (1978) Укрзалізниця (6895)


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А з орками домовились, що не будуть обстрілювати?
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04.05.2022 19:28 Відповісти
 
 