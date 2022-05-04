"Укрзалізниця" відновлює регулярне курсування Інтерсіті+ сполученням Київ — Дніпро

Швидкісний поїзд розпочне курсування з 6 травня, а квитки на нього можна придбати вже зараз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у telegram "Укрзалізниці".

З 6 травня поїзд №732/731 відправлятиметься з Києва щоденно о 6:02, прибуватиме до Дніпра о 13:30.

Зворотно, з Дніпра, поїзд відправлятиметься о 13:50, до Києва прибуватиме о 21:11 до настання комендантської години.

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