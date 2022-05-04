"Укрзалізниця" возобновляет регулярное курсирование Интерсити+ сообщением Киев — Днепр
Скоростной поезд начнет курсировать с 6 мая, а билеты на него можно приобрести уже сейчас.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в telegram "Укрзализныци".
С 6 мая поезд №732/731 будет отправляться из Киева ежедневно в 6:02, прибывать в Днепр в 13:30.
Обратно из Днепра поезд будет отправляться в 13:50, в Киев будет прибывать в 21:11 до наступления комендантского часа.
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Porol ferton
показать весь комментарий04.05.2022 19:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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