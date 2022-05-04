"Укрзалізниця" возобновляет регулярное курсирование Интерсити+ сообщением Киев — Днепр

Скоростной поезд начнет курсировать с 6 мая, а билеты на него можно приобрести уже сейчас.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в telegram "Укрзализныци".

С 6 мая поезд №732/731 будет отправляться из Киева ежедневно в 6:02, прибывать в Днепр в 13:30.

Обратно из Днепра поезд будет отправляться в 13:50, в Киев будет прибывать в 21:11 до наступления комендантского часа.

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