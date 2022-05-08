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Новини Війна
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Під Харковом звільнено Циркуни та ще 7 населених пунктів, - Бутусов. ФОТО

21 окупант здався в полон. Решта або були знищені, або втекли.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Село Циркуни та 7 інших населених пунктів під Харковом звільнені в результаті рішучого наступу 92-і механізованої бригади та інших підрозділів", - написав він.

Бутусов зазначив, що Циркуни були під окупацією росіян з 24 лютого.

"Усі росіяни тут були або знищені, або втекли, а 21 військовослужбовець ЗС РФ, Росгвардіі, та мобілізовані 115-го полку здались у полон", - додав він.

Також читайте: Ворог готується до продовження наступу на напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов’янськ. З РФ передислоковано дві батальйонні тактичні групи, - Генштаб ЗСУ

Під Харковом звільнено Циркуни та ще 7 населених пунктів, - Бутусов 01
Під Харковом звільнено Циркуни та ще 7 населених пунктів, - Бутусов 02

Автор: 

Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3617)


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Топ коментарі
+63
Мы видим битву за Донбасс
в 22-ом году
Бежит якут, бежит бурят
и срутся на ходу

В якутской жопе торчит х..й
Оторванный в бою
Его хозяин был холуй
в кадыровском строю

А ванька тащит унитаз
Для самкиной избы
Ему бы выжить в самый раз
Но самка даст *****.

Химарса благодатный залп
ему осветит путь
Ведь он уже в дороге в рай
с которой не свернуть

Бурят обласканный судьбой
Был цел и полон сил
И вместе с ванькиной вдовой
потрахаться решил

Что самка ночью родила
сказать не хватит сил
Не зря подвинулся умом
Тот поп, что их крестил

Для объяснения сему
нашелся мудрый ход
Окопы в рыжем лесу рыть
Оздоровляет род

Был крах роиски виден всем
Но путин вел народ
И путин сделал далеко
на много лет вперед
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08.05.2022 13:13 Відповісти
+56
как то утомил Юра своих интервьюеров лежат себе
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08.05.2022 13:14 Відповісти
+45
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.05.2022 13:14 Відповісти
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Мы видим битву за Донбасс
в 22-ом году
Бежит якут, бежит бурят
и срутся на ходу

В якутской жопе торчит х..й
Оторванный в бою
Его хозяин был холуй
в кадыровском строю

А ванька тащит унитаз
Для самкиной избы
Ему бы выжить в самый раз
Но самка даст *****.

Химарса благодатный залп
ему осветит путь
Ведь он уже в дороге в рай
с которой не свернуть

Бурят обласканный судьбой
Был цел и полон сил
И вместе с ванькиной вдовой
потрахаться решил

Что самка ночью родила
сказать не хватит сил
Не зря подвинулся умом
Тот поп, что их крестил

Для объяснения сему
нашелся мудрый ход
Окопы в рыжем лесу рыть
Оздоровляет род

Был крах роиски виден всем
Но путин вел народ
И путин сделал далеко
на много лет вперед
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08.05.2022 13:13 Відповісти
А хто таке сказав? Руїни оберігати і в руїнах воювати це не стратегія
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08.05.2022 13:29 Відповісти
не в якутской, в буууряяткой торчить буряк
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08.05.2022 14:31 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.05.2022 13:14 Відповісти
как то утомил Юра своих интервьюеров лежат себе
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08.05.2022 13:14 Відповісти
зачотне селфі!
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08.05.2022 14:08 Відповісти
Шуфрича еще бы к тем "уставшим".
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08.05.2022 14:36 Відповісти
і медведчюка
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08.05.2022 14:47 Відповісти
Один по ходу негр-наемник 👥 🤣
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09.05.2022 06:01 Відповісти
Полежал под солнцем, загорел... хотя, скорее долго пролежал и згорел.
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09.05.2022 08:45 Відповісти
И даже не поймёшь, то ли в жопу пьяный лежит, то ли жмур.

Whether I'm drunk or dead I really ain't too sure... Deep Purple "When a blind man cries". Jan Gillan
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09.05.2022 08:56 Відповісти
Хоча б Харківщину мою відстоїмо, якщо не дирляндію... Дякую Юрій за фотки
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08.05.2022 13:15 Відповісти
Харківщина і Херсонщина важлива але наважливіше це звільнити Донецьку Луганську щоб і згадки не було про міфічний народ данбасса про паспорти днр про народ донбасса який ***** він окремо сьогодні поздоровив з 9 травня -це все Україна інакше з днр буде постійна загроза нам у майбутньому щоб ***** повісится коли звільнемо Донецьк Луганск разом з Пушилінимі і іншими орками бо днр для його теж саме що і Крим
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08.05.2022 13:21 Відповісти
Крим теж, бо Крим то воєнна база кацапів на нашій землі, най в свою валять, у них там землі багато, можуть і народ бамбаса забирати, звідки вони з поволжья? от най туди і повертаються.
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08.05.2022 13:49 Відповісти
наконєц услишалі народ бамбаса и решилі прєкратіть его страданія.
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08.05.2022 18:40 Відповісти
ТО ли бимбасят дамбас, то ли донбасят бамбас
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09.05.2022 06:03 Відповісти
Херсон и Мариуполь это южные ворота в Украину и выход к морю а значит международной морской торговле и поставок. Не зря рашисты выбрали именно эти приоритеты для уничтожения Украины
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08.05.2022 13:27 Відповісти
Угу... И сами разминировали. И мосты сами себе в целости и сохранности передали.
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08.05.2022 13:46 Відповісти
на острове Змеиный наши ежедневно мочат кацапов по той же причине
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08.05.2022 13:48 Відповісти
Азовське море ще те болото. А якщо в керченську протоку ще й міст утопити, так то взагалі швах повний. Там щось інше треба вигадати.
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08.05.2022 15:01 Відповісти
Вот это селфи. Всем селфи - селфи.
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08.05.2022 13:15 Відповісти
Классный бэкграунд для селфи, надо запостит **********.
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08.05.2022 13:16 Відповісти
Впевнений у тому, що скоро наші поставлять нові рекорди в ефективності застосування отриманих від Заходу озброєнь.
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08.05.2022 13:16 Відповісти
Кацапы какието не свежие, позеленевшие
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08.05.2022 13:17 Відповісти
теж звернув на це увагу
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08.05.2022 14:10 Відповісти
Так Zомбі ж....Вони усі такі.
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08.05.2022 14:24 Відповісти
УРА!!! В мене всі родичи дружини в Циркунах живуть! З 24 лютого у погребах ховались. Нарешті Циркуни вільні!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.05.2022 13:18 Відповісти
👍
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09.05.2022 00:30 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.05.2022 13:21 Відповісти
и какой заняли тебе об .то поведал подоляка гавно или гоблин пучкоф жена дементия ?
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08.05.2022 13:26 Відповісти
Кірєєв , йдеш в напрямку кацапського корабля
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08.05.2022 13:39 Відповісти
Юрий, объясните этим асвабадителям, что излишний загар вреден для здоровья:
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08.05.2022 13:24 Відповісти
Але як же личить до селфі Бутусова ці "тушкі"! Це знову ж таки лишній раз нагадує кацапсінам, який їх чекає кінець!
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08.05.2022 14:06 Відповісти
А взагалі - красівоЄ! Побільше б таких селфі! Але ті тушкі якісь бомжеподібні, немов ніразу з 24 лютого не милися
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08.05.2022 14:15 Відповісти
Якість їхнього однострою та штатного взуття настільки пагана, що кожна кацапсина, коли потрапляє до міць, де можна мародьорити - одразу підшукує собі щось тепленьке піддіти під фуфайку та перевзувається навіть в цивільне.
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08.05.2022 15:09 Відповісти
Вот, вот, особенно майский загар, такой коварньій
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08.05.2022 15:47 Відповісти
Красиво дают Леда интервью
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08.05.2022 13:25 Відповісти
Как же они с Циркунов кошмарили Харьков. Слава Богу, освободили эти тер-рии- просто герои не описать словами какие. Сейчас дышаться в Харькове, будет легче.
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08.05.2022 13:27 Відповісти
Лежат такие жмурики и думают- не получилось победить так здохли, ****** братан!
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08.05.2022 13:31 Відповісти
Респект Бутусову, чекаю на наступний аналіз.
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08.05.2022 13:31 Відповісти
На фото настоящий Герой Украины!!! Дай бог тебе здоровья и жизни.!!!
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08.05.2022 13:40 Відповісти
Пане Юрію , дякуємо за все , що Ви робите 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
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08.05.2022 13:41 Відповісти
Селфи красiвое! Верю в ЗСУ ! Не ведитесь на фуфловых 5 рублевых тролей ,и не спорьте с ними а просто баньте.Все будет чики пики!
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08.05.2022 13:47 Відповісти
Сегодня видел видос как наши епнули вертолёт вместе с руским десантом на Змеином .....орки реально тормоза раз за разом ломится туда где их уничтожают
https://m.youtube.com/watch?v=sUgjGnKf5sg
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08.05.2022 13:50 Відповісти
Без Зміїного - вони не зможуть якісно прикрити можливу десантну операцію в Дістровському лімані та взагалі якісно контролювати одеську область. От і лізуть на той острів, як таргани. От і везуть туди ТОР-и (2 штуки вже наші там розколошматили).
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08.05.2022 15:12 Відповісти
Юрій Бутусов ++++++++++!!!
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08.05.2022 13:54 Відповісти
Я стесняюсь спросить- Caps Lock живет своей жизнью?
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08.05.2022 14:45 Відповісти
Зробимо Бойка Шуфричя і Медведчюка ??
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08.05.2022 14:51 Відповісти
Бутусов красава, треба знову підтримати Цензор.нет. Так тримати
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08.05.2022 14:56 Відповісти
трупаки вже чорні... Це "муміфікація", ніби так називається. Буває через 2-3 тижні після смерті, якщо сухо. Тобто кацапсини трупешники своїх солдатів не прибирають навіть на позиціях, які самі контролюють.

Реально, не армія, а якесь збіговисько людиноподібних потвор.
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08.05.2022 15:18 Відповісти
Тутанхамоны б..дь
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09.05.2022 09:05 Відповісти
глядя на фотки можно подумать, что Циркуны освободил лично Бутусов )
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08.05.2022 16:32 Відповісти
мудило.
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08.05.2022 17:03 Відповісти
Спасибо, Юрий, за оперативность.
Слава героям!
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08.05.2022 17:02 Відповісти
На втором фото задний план прекрасный.
Спасибо. Порадовали.
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08.05.2022 17:04 Відповісти
дохлі кацапи, який чудовий краєвид...
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08.05.2022 19:11 Відповісти
Шимус, іди *****. А краще приїзджай, бидлота кацапська, зажмуримо тебе порят "братушек"
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08.05.2022 21:21 Відповісти
 
 