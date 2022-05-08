Під Харковом звільнено Циркуни та ще 7 населених пунктів, - Бутусов. ФОТО

21 окупант здався в полон. Решта або були знищені, або втекли.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Село Циркуни та 7 інших населених пунктів під Харковом звільнені в результаті рішучого наступу 92-і механізованої бригади та інших підрозділів", - написав він.

Бутусов зазначив, що Циркуни були під окупацією росіян з 24 лютого.

"Усі росіяни тут були або знищені, або втекли, а 21 військовослужбовець ЗС РФ, Росгвардіі, та мобілізовані 115-го полку здались у полон", - додав він.

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