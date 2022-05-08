Під Харковом звільнено Циркуни та ще 7 населених пунктів, - Бутусов. ФОТО
21 окупант здався в полон. Решта або були знищені, або втекли.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Село Циркуни та 7 інших населених пунктів під Харковом звільнені в результаті рішучого наступу 92-і механізованої бригади та інших підрозділів", - написав він.
Бутусов зазначив, що Циркуни були під окупацією росіян з 24 лютого.
"Усі росіяни тут були або знищені, або втекли, а 21 військовослужбовець ЗС РФ, Росгвардіі, та мобілізовані 115-го полку здались у полон", - додав він.
Топ коментарі
+63 Gram Zeppi
показати весь коментар08.05.2022 13:13 Відповісти Посилання
+56 Шимус
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+45 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар08.05.2022 13:14 Відповісти Посилання
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в 22-ом году
Бежит якут, бежит бурят
и срутся на ходу
В якутской жопе торчит х..й
Оторванный в бою
Его хозяин был холуй
в кадыровском строю
А ванька тащит унитаз
Для самкиной избы
Ему бы выжить в самый раз
Но самка даст *****.
Химарса благодатный залп
ему осветит путь
Ведь он уже в дороге в рай
с которой не свернуть
Бурят обласканный судьбой
Был цел и полон сил
И вместе с ванькиной вдовой
потрахаться решил
Что самка ночью родила
сказать не хватит сил
Не зря подвинулся умом
Тот поп, что их крестил
Для объяснения сему
нашелся мудрый ход
Окопы в рыжем лесу рыть
Оздоровляет род
Был крах роиски виден всем
Но путин вел народ
И путин сделал далеко
на много лет вперед
Героям слава!!!
Whether I'm drunk or dead I really ain't too sure... Deep Purple "When a blind man cries". Jan Gillan
https://m.youtube.com/watch?v=sUgjGnKf5sg
Реально, не армія, а якесь збіговисько людиноподібних потвор.
Слава героям!
Спасибо. Порадовали.