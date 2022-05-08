Росія стягує зенітно-ракетні сили на північ Криму, - ЗМІ. ФОТО

Супутник зафіксував стягування військової техніки, зокрема зенітно-ракетних сил армії РФ на північ окупованого Криму – до села Філатівка, розташованого поблизу Херсонської області.

Про це свідчить журналістське розслідування програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, помітно збільшення російської військової техніки, серед якої – зенітні й ракетні комплекси. Російські військові розмістили техніку в селі Філатівка на двох ділянках населеного пункту.

У травні на одній із цих ділянок кількість військової техніки збільшилася. Про це свідчить супутниковий знімок Planet Labs за 6 травня, який є розпорядженні "Схем".





За словами військового експерта, який на прохання журналістів проаналізував знімок, крім казарм, на цій території розташований склад паливно-мастильних матеріалів. Також можна помітити близько двох сотень бойових броньованих машин різного типу та вантажних і командних автомобілів. Окремо з’явилася великогабаритна техніка, що, за словами експерта, може бути зенітними і ракетними пересувними комплексами.

"За виглядом можна сказати, що це один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів, а саме: ракетна система залпового вогню "Смерч", протиповітряні комплекс С-300 або оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", – розповів "Схемам" військовий експерт.

Така техніка може бути використана для обстрілу позицій українських військових.

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Якщо порівнювати з супутниковим знімком цієї місцевості за 27 квітня – техніки було значно менше.

На другій частині Філатівки, де також є військова техніка, кількість її майже не змінилася. Станом на кінець квітня і початок травня на цій території залишаються переважно військові вантажівки та різні види бойових броньованих машин.