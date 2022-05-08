УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8556 відвідувачів онлайн
Новини Війна
28 133 103

Росія стягує зенітно-ракетні сили на північ Криму, - ЗМІ. ФОТО

Супутник зафіксував стягування військової техніки, зокрема зенітно-ракетних сил армії РФ на північ окупованого Криму – до села Філатівка, розташованого поблизу Херсонської області.

Про це свідчить журналістське розслідування програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, помітно збільшення російської військової техніки, серед якої – зенітні й ракетні комплекси. Російські військові розмістили техніку в селі Філатівка на двох ділянках населеного пункту.

Росія стягує зенітно-ракетні сили на північ Криму, - ЗМІ 01

У травні на одній із цих ділянок кількість військової техніки збільшилася. Про це свідчить супутниковий знімок Planet Labs за 6 травня, який є розпорядженні "Схем".

Росія стягує зенітно-ракетні сили на північ Криму, - ЗМІ 02

За словами військового експерта, який на прохання журналістів проаналізував знімок, крім казарм, на цій території розташований склад паливно-мастильних матеріалів. Також можна помітити близько двох сотень бойових броньованих машин різного типу та вантажних і командних автомобілів. Окремо з’явилася великогабаритна техніка, що, за словами експерта, може бути зенітними і ракетними пересувними комплексами.

"За виглядом можна сказати, що це один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів, а саме: ракетна система залпового вогню "Смерч", протиповітряні комплекс С-300 або оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", – розповів "Схемам" військовий експерт.

Така техніка може бути використана для обстрілу позицій українських військових.

Також читайте: Росія планує включити захоплені райони півдня України до складу окупованого Криму, - ГУР МО

Якщо порівнювати з супутниковим знімком цієї місцевості за 27 квітня – техніки було значно менше.

Росія стягує зенітно-ракетні сили на північ Криму, - ЗМІ 03

На другій частині Філатівки, де також є військова техніка, кількість її майже не змінилася. Станом на кінець квітня і початок травня на цій території залишаються переважно військові вантажівки та різні види бойових броньованих машин.

Росія стягує зенітно-ракетні сили на північ Криму, - ЗМІ 04

Автор: 

армія рф (17833) Крим (14189) зброя (7535) росія (66070)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+45
Масштабные пожары в Сибири из-за сильных ветров из лесов перебрасываются на разные населенные пункты и автомобильные стоянки, выжигая их вдребезги. Как сообщают, ущерб катастрофический, а также есть погибшие.бушующие в Красноярском крае, Кемеровской, Омской и Иркутской областях, в результате чего сгорают целые населенные пункты.
показати весь коментар
08.05.2022 14:20 Відповісти
+43
Так вдарте по них. Хоч добрячим шматком асфальту.
показати весь коментар
08.05.2022 14:32 Відповісти
+41
та и х@й с ними, хоть бы все повыгорали
показати весь коментар
08.05.2022 14:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну ******* значит по этой самой Филатовской надо. Ведь есть чем? Или все в Чонгаре на хабы для крымчан променяли
показати весь коментар
08.05.2022 18:07 Відповісти
Украине нужны MQ-9 Reaper
показати весь коментар
08.05.2022 18:39 Відповісти
Школа життя. Про вагнергейт побалакали й забули - прийшла війна. Хоч про Чонгаргейт давайте не забудемо, бо буде ще більша біда...
показати весь коментар
08.05.2022 19:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 