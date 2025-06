Разом ми єдині заради України, - Джилл Байден

Перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден заявила, що її візит в Україну і зустріч із українськими матерями є потужним сигналом підтримки й міжнародної єдності з Україною, де багато сімей були змушені розлучитися, залишаючи свої домівки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Твітері.

"У День матері цього року я хотіла побути з українськими матерями та їхніми дітьми. За останні кілька місяців занадто багатьом українцям довелося залишити свої домівки, що розлучило їх з їхніми близькими", - зауважила дружина президента США.

This Mother’s Day, I wanted to be with Ukrainian mothers and their children.



Over the last few months, far too many Ukrainians have had to flee their homes – forcing them to leave behind their loved ones. pic.twitter.com/zjtMv5ey0B — Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022

Джилл Байден підкреслила, що як мати "може лише уявити горе і тривогу", які українці відчувають щодня через напад росії.

"Я на власні очі бачила, як люди в Словаччині й Румунії відкрили для них свої домівки, свої школи, лікарні та свої серця", - зазначила перша леді.

As a mother, I can only imagine the grief and anxiety they must feel every day from Russia’s unprovoked attack.



I’ve seen firsthand how the people of Slovakia and Romania have opened their homes, their schools, their hospitals, and their hearts. pic.twitter.com/tqMjg6OklP — Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022

Вона наголосила, що українців у їхній боротьбі підтримує весь цивілізований світ.

"Разом ми єдині заради України. Я сподіваюся, що своїм візитом зможу передати, наскільки їхня сила та стійкість надихають світ, і нагадати їм, що вони не самотні", - підкреслила Джилл Байден.