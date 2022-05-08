Разом ми єдині заради України, - Джилл Байден
Перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден заявила, що її візит в Україну і зустріч із українськими матерями є потужним сигналом підтримки й міжнародної єдності з Україною, де багато сімей були змушені розлучитися, залишаючи свої домівки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Твітері.
"У День матері цього року я хотіла побути з українськими матерями та їхніми дітьми. За останні кілька місяців занадто багатьом українцям довелося залишити свої домівки, що розлучило їх з їхніми близькими", - зауважила дружина президента США.
This Mother’s Day, I wanted to be with Ukrainian mothers and their children.— Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022
Over the last few months, far too many Ukrainians have had to flee their homes – forcing them to leave behind their loved ones. pic.twitter.com/zjtMv5ey0B
Джилл Байден підкреслила, що як мати "може лише уявити горе і тривогу", які українці відчувають щодня через напад росії.
"Я на власні очі бачила, як люди в Словаччині й Румунії відкрили для них свої домівки, свої школи, лікарні та свої серця", - зазначила перша леді.
As a mother, I can only imagine the grief and anxiety they must feel every day from Russia’s unprovoked attack.— Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022
I’ve seen firsthand how the people of Slovakia and Romania have opened their homes, their schools, their hospitals, and their hearts. pic.twitter.com/tqMjg6OklP
Вона наголосила, що українців у їхній боротьбі підтримує весь цивілізований світ.
"Разом ми єдині заради України. Я сподіваюся, що своїм візитом зможу передати, наскільки їхня сила та стійкість надихають світ, і нагадати їм, що вони не самотні", - підкреслила Джилл Байден.
Together, we are united for Ukraine.— Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022
I hope by being here I can convey how much their strength and resilience inspires the world, and remind them that they are not alone. 🌻 pic.twitter.com/YBqSsdw5i7
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Швидше за все у нього "рузька відсутність мозку"