Вместе мы едины ради Украины, – Джилл Байден

Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден заявила, что ее визит в Украину и встреча с украинскими матерями являются мощным сигналом поддержки и международного единства с Украиной, где многие семьи были вынуждены расстаться, покидая свои дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Твиттере.

"В День матери в этом году я хотела побыть с украинскими матерями и их детьми. За последние несколько месяцев слишком многим украинцам пришлось покинуть свои дома, что разлучило их с близкими", - отметила супруга президента США.

This Mother’s Day, I wanted to be with Ukrainian mothers and their children.



Over the last few months, far too many Ukrainians have had to flee their homes – forcing them to leave behind their loved ones. pic.twitter.com/zjtMv5ey0B — Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022

Джилл Байден подчеркнула, что как мать "может только представить горе и тревогу", которые украинцы испытывают каждый день из-за нападения россии.

"Я своими глазами видела, как люди в Словакии и Румынии открыли для них свои дома, свои школы, больницы и свои сердца", - отметила первая леди.

As a mother, I can only imagine the grief and anxiety they must feel every day from Russia’s unprovoked attack.



I’ve seen firsthand how the people of Slovakia and Romania have opened their homes, their schools, their hospitals, and their hearts. pic.twitter.com/tqMjg6OklP — Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022

Она подчеркнула, что украинцы в их борьбе поддерживают весь цивилизованный мир.

"Вместе мы едины ради Украины. Я надеюсь, что своим визитом смогу передать, насколько их сила и стойкость вдохновляют мир и напомнить им, что они не одиноки", - подчеркнула Джилл Байден.