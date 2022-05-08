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Новини
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США продовжує планувати поновлення діяльності посольства в Києві, - Блінкен

сша,посольство

Сполучені Штати продовжують планувати поновлення роботи посольства в Києві.

Про це у Twitter повідомив держсекретар Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша тимчасово повірена у справах Крістіна Квін та невелика група дипломатів вирушили сьогодні до Києва для проведення дипломатичних заходів, оскільки ми продовжуємо планувати поновлення діяльності посольства США у Києві. Чудово бачити їхнє прибуття до Києва", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США відправляють групу американських дипломатів назад до посольства в Києві, - CBS

Автор: 

посольство (948) Квін Крістіна (110) Блінкен Ентоні (1157)


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Зе сказав що готується наступ. Куди не скажу. Щось міняється
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08.05.2022 21:16 Відповісти
Сказать и наступать - разные вещи.
В американском посольстве никак не выберут цвет стен
под новую хозяйку.
Всё должно быть чики-пики.
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08.05.2022 21:49 Відповісти
".... продовжує планувати подовження діяльності...." Блєть, США-не робіть нерви🤦
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08.05.2022 22:10 Відповісти
Кристина Квин уже в Киеве.
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09.05.2022 00:07 Відповісти
 
 