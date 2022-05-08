США продовжує планувати поновлення діяльності посольства в Києві, - Блінкен

Сполучені Штати продовжують планувати поновлення роботи посольства в Києві.

Про це у Twitter повідомив держсекретар Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша тимчасово повірена у справах Крістіна Квін та невелика група дипломатів вирушили сьогодні до Києва для проведення дипломатичних заходів, оскільки ми продовжуємо планувати поновлення діяльності посольства США у Києві. Чудово бачити їхнє прибуття до Києва", - зазначив він.

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