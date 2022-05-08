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США відправляють групу американських дипломатів назад до посольства в Києві, - CBS

сша,посольство

Адміністрація Байдена відправляє групу американських дипломатів назад до посольства США в Києві.

Про це пише видання CBS, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернення дипломатів до посольства має на меті підкреслити нездатність президента Росії Володимира Путіна захопити українську столицю" ,- пише видання.

Джерела в Держдепі повідомили, що посольство сподівається відновити роботу в Києві та підняти там американський прапор найближчими тижнями.

Також читайте: Посольство Канади повернеться до України, - глава МЗС Жолі

Автор: 

посольство (948) США (23410)


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Кацапи, увага! Ми... вас всіх... уб"єм!!!!!
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08.05.2022 18:18 Відповісти
кількох морпехів (разом із Скаженим Псом) цілком би вистачило - замість сцикливих цивільних "дипломатів"

метросексуали курва
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08.05.2022 18:19 Відповісти
Штати справжній друг.
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08.05.2022 18:33 Відповісти
Гарна новина.
Велика подяка всім країнам, які повернули своїх представників у Київ.
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08.05.2022 18:39 Відповісти
а батарею "патриотов" поставить между Погребами и Десной.
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08.05.2022 18:45 Відповісти
 
 