США відправляють групу американських дипломатів назад до посольства в Києві, - CBS

Адміністрація Байдена відправляє групу американських дипломатів назад до посольства США в Києві.

Про це пише видання CBS, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернення дипломатів до посольства має на меті підкреслити нездатність президента Росії Володимира Путіна захопити українську столицю" ,- пише видання.

Джерела в Держдепі повідомили, що посольство сподівається відновити роботу в Києві та підняти там американський прапор найближчими тижнями.

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