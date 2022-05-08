США відправляють групу американських дипломатів назад до посольства в Києві, - CBS
Адміністрація Байдена відправляє групу американських дипломатів назад до посольства США в Києві.
Про це пише видання CBS, інформує Цензор.НЕТ.
"Повернення дипломатів до посольства має на меті підкреслити нездатність президента Росії Володимира Путіна захопити українську столицю" ,- пише видання.
Джерела в Держдепі повідомили, що посольство сподівається відновити роботу в Києві та підняти там американський прапор найближчими тижнями.
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метросексуали курва
Велика подяка всім країнам, які повернули своїх представників у Київ.