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США отправляют группу американских дипломатов обратно в посольство в Киеве, - CBS

сша,посольство

Администрация Байдена отправляет группу американских дипломатов обратно в посольство США в Киеве.

Об этом пишет издание CBS, передает Цензор.НЕТ.

"Возвращение дипломатов в посольство имеет целью подчеркнуть неспособность президента России Владимира Путина захватить украинскую столицу", - пишет издание.

Источники в Госдепе сообщили, что посольство надеется возобновить работу в Киеве и поднять там американский флаг в ближайшие недели.

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посольство (1085) США (27149)


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Кацапи, увага! Ми... вас всіх... уб"єм!!!!!
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08.05.2022 18:18 Ответить
кількох морпехів (разом із Скаженим Псом) цілком би вистачило - замість сцикливих цивільних "дипломатів"

метросексуали курва
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08.05.2022 18:19 Ответить
Штати справжній друг.
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08.05.2022 18:33 Ответить
Гарна новина.
Велика подяка всім країнам, які повернули своїх представників у Київ.
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08.05.2022 18:39 Ответить
а батарею "патриотов" поставить между Погребами и Десной.
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08.05.2022 18:45 Ответить
 
 