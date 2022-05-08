США отправляют группу американских дипломатов обратно в посольство в Киеве, - CBS
Администрация Байдена отправляет группу американских дипломатов обратно в посольство США в Киеве.
Об этом пишет издание CBS, передает Цензор.НЕТ.
"Возвращение дипломатов в посольство имеет целью подчеркнуть неспособность президента России Владимира Путина захватить украинскую столицу", - пишет издание.
Источники в Госдепе сообщили, что посольство надеется возобновить работу в Киеве и поднять там американский флаг в ближайшие недели.
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метросексуали курва
Велика подяка всім країнам, які повернули своїх представників у Київ.