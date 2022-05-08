Рашисти двічі обстрілювали Сумщину з території РФ, - ДПСУ

Російські окупанти двічі обстріляли Сумську область.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"На відстані близько 3 км від держрубежу прикордонники зафіксували 10 розривів ракет, випущених системою залпового вогню з рф. Також із ворожої території відкривався мінометний вогонь.



Кілька мін розірвалося на відстані близько 1,5 км від кордону на околиці одного з сіл Городнянського району Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.

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