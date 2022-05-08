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Новини Війна
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Рашисти двічі обстрілювали Сумщину з території РФ, - ДПСУ

сумщина,війна,обстріл

Російські окупанти двічі обстріляли Сумську область.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"На відстані близько 3 км від держрубежу прикордонники зафіксували 10 розривів ракет, випущених системою залпового вогню з рф. Також із ворожої території відкривався мінометний вогонь.

Кілька мін розірвалося на відстані близько 1,5 км від кордону на околиці одного з сіл Городнянського району Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти ракетами вдарили по Шосткинському району Сумщини, - ОВА. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) обстріл (29195) Сумська область (3878)


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що таке стабільність по кремлядському?

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08.05.2022 21:28 Відповісти
Пока этот гнойник не уничтожить покоя в мире не будет.
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08.05.2022 21:42 Відповісти
Готовся бєлгород до пєтард ноччю.
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08.05.2022 22:37 Відповісти
Ну і що ми збираємося з цим робити, а пане Залужний? Бо відповідь 'нічого' українців не влаштовує! 3й місяць іде, де відповіді по території рф і білораши???
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08.05.2022 23:25 Відповісти
В нас що в Держприкордонслужбу набирають тільки імпотентів здатних жалітися, що їх обстріляли, чи в них зброю забрали, то поставте на лінії кордону депутангів зеленої масті, і за дві години а вас будуть імпортні гаубиці з радарами. Як малі діти. Де таких набирають і для чого.
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08.05.2022 23:38 Відповісти
Друге. Бо ніколи там її і не було. З калаша літак не зіб'єш
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09.05.2022 01:49 Відповісти
тута нема новостей а по радио сказали су 34 и ми 28 а телегу уже влом штудировать невозможно по 500 новостей..за е ба ла...)))(()(()(()()()
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09.05.2022 00:00 Відповісти
 
 