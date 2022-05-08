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Окупанти ракетами вдарили по Шосткинському району Сумщини, - ОВА. ФОТО

Російські окупанти сьогодні здійснили обстріл Шосткинського району на Сумщині.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбувся ракетний обстріл території Шосткинського району. Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

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Окупанти ракетами вдарили по Шосткинському району Сумщини, - ОВА 01

Автор: 

обстріл (29195) Сумська область (3878) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+11
У Франції легіон збирає ветеранів. Віват.
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08.05.2022 19:00 Відповісти
+11
Слава Україні! Смерть ворогам!
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08.05.2022 19:05 Відповісти
+8
пора бомбить ********* пусть на свой шкуре *********** евали испытают что это такое!!!
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08.05.2022 19:09 Відповісти
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У Франції легіон збирає ветеранів. Віват.
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08.05.2022 19:00 Відповісти
А нам що до того?
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08.05.2022 19:09 Відповісти
З Сирії раша виводить всіх своїх. М'ясо закінчується. Велкам.
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08.05.2022 19:04 Відповісти
у сирии шанс сбросить асада
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08.05.2022 22:02 Відповісти
А в Штатів шанс зачистить Сірію від Асада.
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08.05.2022 23:14 Відповісти
Слава Україні! Смерть ворогам!
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08.05.2022 19:05 Відповісти
Мабуть по військовому заводу.
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08.05.2022 19:08 Відповісти
По жилым кварталам. Путлер хочет посеять панику.
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08.05.2022 19:16 Відповісти
пора бомбить ********* пусть на свой шкуре *********** евали испытают что это такое!!!
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08.05.2022 19:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-iZ4dw6FvMM вот эу хрень посмотрел
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08.05.2022 19:10 Відповісти
Мамчур "раскрыл" тайну, о которой знают все,имеющие интернет.
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08.05.2022 19:19 Відповісти
А як Шосткінський район обстріляв москалів, скільки знищено засобів ураження?
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08.05.2022 23:12 Відповісти
Так розумієшь, вже асфальт скінчівся, жбурляти нема чим у відповідь.
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08.05.2022 23:23 Відповісти
 
 