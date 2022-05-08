Окупанти ракетами вдарили по Шосткинському району Сумщини, - ОВА. ФОТО
Російські окупанти сьогодні здійснили обстріл Шосткинського району на Сумщині.
Про це у Telegram повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Відбувся ракетний обстріл території Шосткинського району. Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.
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