Оккупанты ракетами ударили по Шосткинскому району Сумщины, - ОВА. ФОТО

Российские оккупанты сегодня произвели обстрел Шосткинского района в Сумской области.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Произошли ракетные обстрелы территории Шосткинского района. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

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