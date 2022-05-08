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Оккупанты ракетами ударили по Шосткинскому району Сумщины, - ОВА. ФОТО

Российские оккупанты сегодня произвели обстрел Шосткинского района в Сумской области.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Произошли ракетные обстрелы территории Шосткинского района. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

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Оккупанты ракетами ударили по Шосткинскому району Сумщины, - ОВА 01

обстрел (27874) Сумская область (3326) Живицкий Дмитрий (242)


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Топ комментарии
+11
У Франції легіон збирає ветеранів. Віват.
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08.05.2022 19:00 Ответить
+11
Слава Україні! Смерть ворогам!
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08.05.2022 19:05 Ответить
+8
пора бомбить ********* пусть на свой шкуре *********** евали испытают что это такое!!!
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08.05.2022 19:09 Ответить
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У Франції легіон збирає ветеранів. Віват.
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08.05.2022 19:00 Ответить
А нам що до того?
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08.05.2022 19:09 Ответить
З Сирії раша виводить всіх своїх. М'ясо закінчується. Велкам.
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08.05.2022 19:04 Ответить
у сирии шанс сбросить асада
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08.05.2022 22:02 Ответить
А в Штатів шанс зачистить Сірію від Асада.
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08.05.2022 23:14 Ответить
Слава Україні! Смерть ворогам!
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08.05.2022 19:05 Ответить
Мабуть по військовому заводу.
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08.05.2022 19:08 Ответить
По жилым кварталам. Путлер хочет посеять панику.
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08.05.2022 19:16 Ответить
пора бомбить ********* пусть на свой шкуре *********** евали испытают что это такое!!!
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08.05.2022 19:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-iZ4dw6FvMM вот эу хрень посмотрел
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08.05.2022 19:10 Ответить
Мамчур "раскрыл" тайну, о которой знают все,имеющие интернет.
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08.05.2022 19:19 Ответить
А як Шосткінський район обстріляв москалів, скільки знищено засобів ураження?
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08.05.2022 23:12 Ответить
Так розумієшь, вже асфальт скінчівся, жбурляти нема чим у відповідь.
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08.05.2022 23:23 Ответить
 
 