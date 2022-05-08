Оккупанты ракетами ударили по Шосткинскому району Сумщины, - ОВА. ФОТО
Российские оккупанты сегодня произвели обстрел Шосткинского района в Сумской области.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Произошли ракетные обстрелы территории Шосткинского района. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.
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