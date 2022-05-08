Лідери G-7 заявили про "залізну єдність" з Україною, - Байден
Джо Байден повідомив, про що говорили лідери Великої сімки та Президент Зеленський.
Як інформує Цензор.НЕТ , про це він написав у твіттері.
Він зазначив: "Сьогодні я говорив з лідерами G7 і президентом Зеленським про нашу залізну єдність і відданість продовжувати зміцнювати Україну і посилювати біль Путіна".
Топ коментарі
+13 Павло ШОвте
показати весь коментар08.05.2022 21:51 Відповісти Посилання
+12 Сергій Осадчий
показати весь коментар08.05.2022 21:49 Відповісти Посилання
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показати весь коментар08.05.2022 21:46 Відповісти Посилання
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Ну а красиві слова - це так... вершина айсберга....
Ти ж не вважаєш, що світові лідери збирались для того, щоб сказати красиві слова?
"У Берліні поліція за українські прапорці затримала чоловіка"
"Надії на те, що в школі Білогорівки після авіаудару рашистів хтось вижив, майже немає"
"Лідери G-7 заявили про "залізну єдність" з Україною"
Щось у мене когнітивний дисонанс настає.
In Russian occupied Kherson, a street musician playing a quiet version of Ukrainian National Anthem. 99% of the population want nothing to do with Russian barbarian cancer.
https://twitter.com/i/status/1523249371894198272
"Откуда у вас такое подозрение?"
"Да, брал тут у одного - фекалиями попахивает".
Джонсон закликав Макрона утриматися від "будь-яких переговорів з Росією на умовах, що підтверджують брехливу версію Кремля про вторгнення" Джерело:
Де там про припинення дзвінків?????????????
@boomych
Марік 21:20 8.05 - хлопці ПП на позиціях - перемовини сьогодні ні до чого не привели - постійні обстріли та бомбардування З.І. Верещучка - кончена мразіна (це вже від мене персонально, після розмови з хлопцями). Вибачте, без деталей.
А те що вибрав для підписання саме 9 травня, респект. З цією датою як Днем Перемоги теж був шахер махер Сталіна. В м.Реймс був підписаний акт про капітулірен. Підписанта від СРСР не уповноважили, але той таки підписав. Для світу 8 травня день закінчення війни.