Лідери G-7 заявили про "залізну єдність" з Україною, - Байден

Джо Байден повідомив, про що говорили лідери Великої сімки та Президент Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це він написав у твіттері.

Він зазначив: "Сьогодні я говорив з лідерами G7 і президентом Зеленським про нашу залізну єдність і відданість продовжувати зміцнювати Україну і посилювати біль Путіна".

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