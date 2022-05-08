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Лідери G-7 заявили про "залізну єдність" з Україною, - Байден

байден

Джо Байден повідомив, про що говорили лідери Великої сімки та Президент Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це він написав у твіттері.

Він зазначив: "Сьогодні я говорив з лідерами G7 і президентом Зеленським про нашу залізну єдність і відданість продовжувати зміцнювати Україну і посилювати біль Путіна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни G-7 зобов'язуються поетапно припинити імпорт російської нафти, - офіційна заява

Автор: 

G-7 G7 (1048) Байден Джо (2893)


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Топ коментарі
+13
Премьер Британии Борис Джонсон призвал президента Франции Макрона прекратить звонить Путину. Это уже выходит за рамки приличия и попахивает пособничеством
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08.05.2022 21:51 Відповісти
+12
Закон завтра підпише.
Ну а красиві слова - це так... вершина айсберга....
Ти ж не вважаєш, що світові лідери збирались для того, щоб сказати красиві слова?
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08.05.2022 21:49 Відповісти
+8
Потрібні проти бункерні ракети до m142 на 500км, от тоді можна буде наносити кацапні справжній біль.
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08.05.2022 21:46 Відповісти
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Байден, досить красивих слів, краще підпиши закон про ленд-ліз!
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08.05.2022 21:44 Відповісти
Закон завтра підпише.
Ну а красиві слова - це так... вершина айсберга....
Ти ж не вважаєш, що світові лідери збирались для того, щоб сказати красиві слова?
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08.05.2022 21:49 Відповісти
Три новини, одна за одною:

"У Берліні поліція за українські прапорці затримала чоловіка"

"Надії на те, що в школі Білогорівки після авіаудару рашистів хтось вижив, майже немає"

"Лідери G-7 заявили про "залізну єдність" з Україною"

Щось у мене когнітивний дисонанс настає.
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08.05.2022 21:45 Відповісти
Новини з Берліна білими нитками зшиті, в школі зранку 6 поранених,решта на жаль без даних,лідери підтримують Україну,а це означає,що усі новини потрібно перевіряти, бо пишуть хто хоче,що хоче і як хоче. Навіть інфа від військової служби і того ж Гайдая різниться
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08.05.2022 21:56 Відповісти
Так, згоден. Але немає часу перевіряти УСІ новини. З деякої миті починаєш їм довіряти. А потім настає нова мить, що наступила як тапок на комаху. І знов починаєш перевіряти. Але у ту саму мить і настає недовіра до УСЬОГО на світі.
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08.05.2022 22:00 Відповісти
Потрібні проти бункерні ракети до m142 на 500км, от тоді можна буде наносити кацапні справжній біль.
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08.05.2022 21:46 Відповісти
Expat in Kyiv @expatua

In Russian occupied Kherson, a street musician playing a quiet version of Ukrainian National Anthem. 99% of the population want nothing to do with Russian barbarian cancer.

https://twitter.com/i/status/1523249371894198272
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08.05.2022 21:47 Відповісти
Премьер Британии Борис Джонсон призвал президента Франции Макрона прекратить звонить Путину. Это уже выходит за рамки приличия и попахивает пособничеством
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08.05.2022 21:51 Відповісти
Чем-чем попахивает?
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08.05.2022 21:55 Відповісти
попособничеством - точнее...
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08.05.2022 22:01 Відповісти
"Товарищ капитан, у меня подозрение, что на борту завелись содомиты!"
"Откуда у вас такое подозрение?"
"Да, брал тут у одного - фекалиями попахивает".
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08.05.2022 22:41 Відповісти
свиноцабаки сэр...
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08.05.2022 22:56 Відповісти
Навіщо перекручувати? Чи ти спеціально? :
Джонсон закликав Макрона утриматися від "будь-яких переговорів з Росією на умовах, що підтверджують брехливу версію Кремля про вторгнення" Джерело:

Де там про припинення дзвінків?????????????
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08.05.2022 22:03 Відповісти
"Залізна єдність" це значить, що якщо буде загроза отримання поразки Україною, буде зроблено все, навіть введення достатньо військ на допомогу.
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08.05.2022 21:55 Відповісти
No time to DIY

@boomych

Марік 21:20 8.05 - хлопці ПП на позиціях - перемовини сьогодні ні до чого не привели - постійні обстріли та бомбардування З.І. Верещучка - кончена мразіна (це вже від мене персонально, після розмови з хлопцями). Вибачте, без деталей.
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08.05.2022 21:58 Відповісти
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08.05.2022 21:59 Відповісти
Потрібно йому переслати
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08.05.2022 22:05 Відповісти
ФБ зараз на ногах - хлопців без бойового досвіду кидають на передову з калашами проти танків та артилерії просто на м'ясо. Багато таких уже загинуло, маса поранених.
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09.05.2022 01:04 Відповісти
это 100 процентов про черкасское ТРО
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09.05.2022 01:13 Відповісти
там вся зеленая команда по типу верещущки
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08.05.2022 22:04 Відповісти
Дякуємо.
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08.05.2022 21:59 Відповісти
вот если б путин решил провести "спецоперацию" в сша, или германии, путина б уже не было в живых. а украинцев, по байдену, путин может убивать годами. байден, нахера нам твоя зализна еднисть, ***** лучше ракетой по бункеру путина.
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08.05.2022 22:06 Відповісти
А може він ще й жити за тебе повинен?
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09.05.2022 09:56 Відповісти
Та що там говорити. Ленд Ліз- це серпом по яйцям лаптеногим. Присоскам царя лаптеногих в Україні теж.
А те що вибрав для підписання саме 9 травня, респект. З цією датою як Днем Перемоги теж був шахер махер Сталіна. В м.Реймс був підписаний акт про капітулірен. Підписанта від СРСР не уповноважили, але той таки підписав. Для світу 8 травня день закінчення війни.
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08.05.2022 22:30 Відповісти
Vse G7 strani otkazyvajetsia ot nefti s raski takze.Tut nemci,francuzi,italjanci i briti iz Evropi glavnyje i byli pokupateli nefti s kacapov
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08.05.2022 22:44 Відповісти
Главное к этому стальному единству стальными наручниками пристегнуть нашу зеленую власть ,которая так и пытается слить в унитаз все усилия ВСУ и украинского народа при огромной помощи коллективного запада .
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09.05.2022 01:16 Відповісти
А как там *******?
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09.05.2022 08:01 Відповісти
ДЕД, дай ТОМАГАВКИ - остальное это ПЕРДЕЖЬ в лужу!!!!!!!
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09.05.2022 11:21 Відповісти
 
 