Країни G-7 зобов'язуються поетапно припинити імпорт російської нафти, - офіційна заява
Країни "Великої сімки" взяли на себе зобов'язання щодо поетапного припинення або заборони імпорту російської нафти
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, розміщеній у неділю на сайті Білого Дому.
"Це сильно вдарить по головній артерії путінської економіки та позбавить його доходів, необхідних для фінансування війни. "Велика сімка" також взяла на себе зобов'язання працювати разом, щоб забезпечити стабільне глобальне постачання енергії, одночасно активізуючи наші зусилля щодо зниження залежності від викопного палива", - йдеться в тексті заяви.
Топ коментарі
+2 andant 1000
показати весь коментар08.05.2022 20:22 Відповісти Посилання
+1 dihlofos
показати весь коментар08.05.2022 20:04 Відповісти Посилання
+1 Lvbnhj
показати весь коментар08.05.2022 20:10 Відповісти Посилання
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Мабуть, в перший же день це зробили.
Он наверное прекратился ?!