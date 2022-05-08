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Країни G-7 зобов'язуються поетапно припинити імпорт російської нафти, - офіційна заява

нафта

Країни "Великої сімки" взяли на себе зобов'язання щодо поетапного припинення або заборони імпорту російської нафти

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у  заяві, розміщеній у неділю на сайті Білого Дому.

"Це сильно вдарить по головній артерії путінської економіки та позбавить його доходів, необхідних для фінансування війни. "Велика сімка" також взяла на себе зобов'язання працювати разом, щоб забезпечити стабільне глобальне постачання енергії, одночасно активізуючи наші зусилля щодо зниження залежності від викопного палива", - йдеться в тексті заяви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери G7 обговорять можливість запровадження додаткових санкцій проти РФ, - Bloomberg

Автор: 

G-7 G7 (1048) нафта (5592) санкції (12113)


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Топ коментарі
+2
Цікаво, якби на них напали, а не на Україну, як би поетапно вони відмовлялись від російської нафти?

Мабуть, в перший же день це зробили.
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08.05.2022 20:22 Відповісти
+1
пнх за русо корабле.
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08.05.2022 20:04 Відповісти
+1
Дай Боже ...
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08.05.2022 20:10 Відповісти
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пнх за русо корабле.
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08.05.2022 20:04 Відповісти
Дай Боже ...
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08.05.2022 20:10 Відповісти
Чекаємо. Іран досі під санкціями. Може щось змінити?
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08.05.2022 20:13 Відповісти
Тепер би ще це зробив ЄС.
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08.05.2022 20:21 Відповісти
Цікаво, якби на них напали, а не на Україну, як би поетапно вони відмовлялись від російської нафти?

Мабуть, в перший же день це зробили.
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08.05.2022 20:22 Відповісти
Они просто следят за транзитом

Он наверное прекратился ?!
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08.05.2022 21:14 Відповісти
рыночная экономика ,когда товара мало кто то получает сверхдоходы,другие тоже хотят заработать -начинают производить товар -товара много -цены падают
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08.05.2022 21:19 Відповісти
З добрим почином! Якщо головні світові економіки це зроблять - решта підтягнуться.
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08.05.2022 21:34 Відповісти
Да, тілька тут йдеться про етап в декілька років.
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08.05.2022 23:06 Відповісти
 
 