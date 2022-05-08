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Страны G-7 обязуются поэтапно прекратить импорт российской нефти, – официальное заявление

нафта

Страны "Большой семерки" взяли на себя обязательство по поэтапному прекращению или запрету импорта российской нефти

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, размещенном в воскресенье на сайте Белого Дома.

"Это сильно ударит по главной артерии путинской экономики и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны. "Большая семерка" также взяла на себя обязательство работать вместе, чтобы обеспечить стабильную глобальную поставку энергии, одновременно активизируя наши усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива ", – говорится в тексте заявления.

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G7 (845) нефть (1931) санкции (11471)


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Топ комментарии
+2
Цікаво, якби на них напали, а не на Україну, як би поетапно вони відмовлялись від російської нафти?

Мабуть, в перший же день це зробили.
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08.05.2022 20:22 Ответить
+1
пнх за русо корабле.
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08.05.2022 20:04 Ответить
+1
Дай Боже ...
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08.05.2022 20:10 Ответить
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пнх за русо корабле.
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08.05.2022 20:04 Ответить
Дай Боже ...
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08.05.2022 20:10 Ответить
Чекаємо. Іран досі під санкціями. Може щось змінити?
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08.05.2022 20:13 Ответить
Тепер би ще це зробив ЄС.
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08.05.2022 20:21 Ответить
Цікаво, якби на них напали, а не на Україну, як би поетапно вони відмовлялись від російської нафти?

Мабуть, в перший же день це зробили.
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08.05.2022 20:22 Ответить
Они просто следят за транзитом

Он наверное прекратился ?!
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08.05.2022 21:14 Ответить
рыночная экономика ,когда товара мало кто то получает сверхдоходы,другие тоже хотят заработать -начинают производить товар -товара много -цены падают
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08.05.2022 21:19 Ответить
З добрим почином! Якщо головні світові економіки це зроблять - решта підтягнуться.
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08.05.2022 21:34 Ответить
Да, тілька тут йдеться про етап в декілька років.
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08.05.2022 23:06 Ответить
 
 