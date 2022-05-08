Страны G-7 обязуются поэтапно прекратить импорт российской нефти, – официальное заявление

Страны "Большой семерки" взяли на себя обязательство по поэтапному прекращению или запрету импорта российской нефти

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, размещенном в воскресенье на сайте Белого Дома.

"Это сильно ударит по главной артерии путинской экономики и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны. "Большая семерка" также взяла на себя обязательство работать вместе, чтобы обеспечить стабильную глобальную поставку энергии, одновременно активизируя наши усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива ", – говорится в тексте заявления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты полностью разрушили скит Святогорской Лавры. ВИДЕО