Окупанти активізували повітряну розвідку на Запоріжжі, - ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію по області за 8 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Запорізька ОВА.

У повідомленні зазначається: "На Запорізькому напрямку російська армія активізувала ведення повітряної розвідки в районах населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Комишуваха, Ясна Поляна. Окупанти продовжують здійснювати обстріли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню позиції наших військ, а також застосовують при цьому армійську авіацію. Наші військовослужбовці гідно тримають удар, здійснюючи успішні контрнаступальні дії.

7 травня 2022 року близько 21:00 годинні російські війська задали удару по лікарні та двох гуртожиткам міста Оріхів. Завдяки дотриманню правил безпеки цивільним вдалось убезпечитись. Під час обстрілу міста Оріхів ворог використовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ йдуть у контрнаступ на Запорізькому напрямку, - ОВА