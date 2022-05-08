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Новини Війна
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ЗСУ йдуть у контрнаступ на Запорізькому напрямку, - ОВА

зсу

Українські воїни проводять успішні контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку. Це випливає зі статистичних даних втрат противника у області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"На Запорізькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Наші військовослужбовці гідно тримають удар, здійснюючи успішні контрнаступальні дії, про що свідчать статистичні дані щодо втрат російської армії у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні ЗОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по лікарні у Оріхові Запорізької області. ФОТО

Запоріжжя (2295) Запорізька область (3736) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+60
В добру путь і результативного сафарі. Бережіть себе
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08.05.2022 13:33 Відповісти
+40
С Богом , Благослови ,Вас в ратном деле , живых москалей не брать , рабов уже хватает
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08.05.2022 13:39 Відповісти
+32
Трохи неправильна термінологія. Тому і не точна. Не контрнаступ, а контрудари. Саме це слово точно відображає те, що відбувається. Вже було пояснення по те, що контрнаступ - це стратегічна дія на широкому фронті значними силами зі значним просуванням (це визначальна характеристика), в той час, як контрудар - це тактична дія, яка не завжди передбачає просування і захоплення територій. ОВА - не той рівень керування, який може оголошувати контрнаступ. Це прерогатива Генштабу. А потім починають звучати розчаровані голоси про те, що "ніякого руху нема, нічого не звільнили" і тому подібне. Час контрнаступу ще не прийшов, доки у кацапських орків зберігається наступальний потенціал, оперативні резерви і ресурси.
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08.05.2022 13:49 Відповісти
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В добру путь і результативного сафарі. Бережіть себе
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08.05.2022 13:33 Відповісти
С Богом , Благослови ,Вас в ратном деле , живых москалей не брать , рабов уже хватает
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08.05.2022 13:39 Відповісти
А бурятов?
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08.05.2022 14:28 Відповісти
Ось заради чого кацапи дозволяють евакуювати цивільних з "Азовсталі":

Російські окупанти під прикриттям евакуації з Азовсталі в Маріуполі облаштували нову вогневу позицію на шлаковій горі. Кожну паузу ворог використовує для посилення власних позиції для штурму заводу.
https://m.gazeta.ua/articles/donbas/_okupanti-poshiryuyut-fejk-scho-azov-vijshov-iz-bilim-praporom/1086795 "Під прикриттям режиму тиші окупанти влаштували нову точку для корегування обстрілів та ведення снайперського вогню на "Шлаковій горі". Транспортування почалось одразу після завершення обстрілів о 7:00".
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08.05.2022 13:40 Відповісти
Вони завжди так роблять. І в Маріуполь точно так же пролізли з боку госпіталя. Під прикриттям евакуаційних колон.
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08.05.2022 14:07 Відповісти
Головне берегти кожне життя
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08.05.2022 13:41 Відповісти
Осторожнее, чтобы опять не сесть в лужу, как с кораблем. Лучше чтобы такие новости шли от Генштаба, а не от администраций.
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08.05.2022 13:44 Відповісти
А кто сел в лужу? И с каким кораблем?
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08.05.2022 14:17 Відповісти
"Лучше" поправь кокошник, новоросс..
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08.05.2022 16:38 Відповісти
Как моЦкву возьмём ,никого жалеть не надо ,резать ВСЕХ !!!
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08.05.2022 13:46 Відповісти
Заголовок не відповідає змісту. Точніше,це схоже на маніпуляцію. Можна ретельніше добирати формулювання,щоб не добивати й так розшатані нерви у народу?
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08.05.2022 13:46 Відповісти
Трохи неправильна термінологія. Тому і не точна. Не контрнаступ, а контрудари. Саме це слово точно відображає те, що відбувається. Вже було пояснення по те, що контрнаступ - це стратегічна дія на широкому фронті значними силами зі значним просуванням (це визначальна характеристика), в той час, як контрудар - це тактична дія, яка не завжди передбачає просування і захоплення територій. ОВА - не той рівень керування, який може оголошувати контрнаступ. Це прерогатива Генштабу. А потім починають звучати розчаровані голоси про те, що "ніякого руху нема, нічого не звільнили" і тому подібне. Час контрнаступу ще не прийшов, доки у кацапських орків зберігається наступальний потенціал, оперативні резерви і ресурси.
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08.05.2022 13:49 Відповісти
Так, повідомлення оформлено якось сумбурно.
Активних дій не було, конртнаступ був, бо ...
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08.05.2022 13:53 Відповісти
Не трохи неправильна, а зовсім неправильна
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08.05.2022 15:54 Відповісти
Нужно добавлять войск на юг! Нужно наращивать давление!
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08.05.2022 15:10 Відповісти
вот вот! позвони Залужному, подскажи ))
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08.05.2022 16:25 Відповісти
Хто таке написав? Що тут можна зрозуміти? Про наступ свідчать статистичні дані і гідне тримання удару?! Чукча не пісатєль?
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08.05.2022 16:46 Відповісти
Хай добрий Господь Бог береже !
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08.05.2022 16:58 Відповісти
давите гнид поганых...
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08.05.2022 17:05 Відповісти
текст по-дебильному написан (с)
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08.05.2022 17:12 Відповісти
 
 