ЗСУ йдуть у контрнаступ на Запорізькому напрямку, - ОВА
Українські воїни проводять успішні контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку. Це випливає зі статистичних даних втрат противника у області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
"На Запорізькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Наші військовослужбовці гідно тримають удар, здійснюючи успішні контрнаступальні дії, про що свідчать статистичні дані щодо втрат російської армії у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні ЗОВА.
Топ коментарі
+60 Валентина Саюн
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+40 Yakov Nemo
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+32 Rostyslav Komarnytsky
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https://m.gazeta.ua/articles/donbas/_okupanti-poshiryuyut-fejk-scho-azov-vijshov-iz-bilim-praporom/1086795 "Під прикриттям режиму тиші окупанти влаштували нову точку для корегування обстрілів та ведення снайперського вогню на "Шлаковій горі". Транспортування почалось одразу після завершення обстрілів о 7:00".
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