ЗСУ йдуть у контрнаступ на Запорізькому напрямку, - ОВА

Українські воїни проводять успішні контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку. Це випливає зі статистичних даних втрат противника у області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"На Запорізькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Наші військовослужбовці гідно тримають удар, здійснюючи успішні контрнаступальні дії, про що свідчать статистичні дані щодо втрат російської армії у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні ЗОВА.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по лікарні у Оріхові Запорізької області. ФОТО