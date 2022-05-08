ВСУ идут в контрнаступление на Запорожском направлении, - ОВА
Украинские воины проводят успешные контрнаступательные действия на Запорожском направлении. Это вытекает из статистических данных потерь противника в области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.
"На Запорожском направлении противник активных боевых действий не проводил. Наши военнослужащие достойно держат удар, совершая успешные контрнаступательные действия, о чем свидетельствуют статистические данные по потерях российской армии в Запорожской области", - говорится в сообщении ЗОВА.
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Російські окупанти під прикриттям евакуації з Азовсталі в Маріуполі облаштували нову вогневу позицію на шлаковій горі. Кожну паузу ворог використовує для посилення власних позиції для штурму заводу.
https://m.gazeta.ua/articles/donbas/_okupanti-poshiryuyut-fejk-scho-azov-vijshov-iz-bilim-praporom/1086795 "Під прикриттям режиму тиші окупанти влаштували нову точку для корегування обстрілів та ведення снайперського вогню на "Шлаковій горі". Транспортування почалось одразу після завершення обстрілів о 7:00".
Активних дій не було, конртнаступ був, бо ...