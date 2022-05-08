ВСУ идут в контрнаступление на Запорожском направлении, - ОВА

Украинские воины проводят успешные контрнаступательные действия на Запорожском направлении. Это вытекает из статистических данных потерь противника в области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"На Запорожском направлении противник активных боевых действий не проводил. Наши военнослужащие достойно держат удар, совершая успешные контрнаступательные действия, о чем свидетельствуют статистические данные по потерях российской армии в Запорожской области", - говорится в сообщении ЗОВА.

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