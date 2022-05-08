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Новости
10 009 20

Россияне ударили по больнице в Орехове Запорожской области. ФОТО

Вчера, 7 мая 2022 года около 21:00 российские войска нанесли удар по больнице города Орехов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Враг хотел добить раненых и убить мирных врачей. К счастью, по предварительной информации, больница на момент обстрела была пуста. Сейчас проводятся работы по восстановлению уцелевших корпусов Ореховской больницы", - сообщил спикер ЗОВА, полковник Иван Арефьев.

Россияне ударили по больнице в Орехове Запорожской области 01

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Россияне ударили по больнице в Орехове Запорожской области 02

больница (1442) обстрел (27860) Запорожская область (3205)


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Топ комментарии
+15
Зато Украина выделяет миллионы долларов на содержание рашистских пленных патамушта женевская конвенция. А каким боком женевская конвенция распространяется на орков которые вышли из женевской конвенции еще 8 лет назад?
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08.05.2022 10:40 Ответить
+13
ТВАРИ!
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08.05.2022 10:39 Ответить
+13
Кацпське бидло озвіріло , як і іх кремлівський ублюдочний виродок х@ло !
Вони навмисно знищують все живе в нашій краіні, щоби заселити
нашу землю своіми потворами і бурятами !

Ми повинні цю нечисть знищити під корінь , інакше вони знищать нас !
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08.05.2022 10:45 Ответить
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виродки касабскі
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08.05.2022 10:39 Ответить
ТВАРИ!
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08.05.2022 10:39 Ответить
Зато Украина выделяет миллионы долларов на содержание рашистских пленных патамушта женевская конвенция. А каким боком женевская конвенция распространяется на орков которые вышли из женевской конвенции еще 8 лет назад?
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08.05.2022 10:40 Ответить
ми то робимо хиба не для орків, а для себе, репутацію собі в Світі заробляємо, в той час як вони свою репутацію втратили.
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08.05.2022 11:16 Ответить
Уж точно не со своего кармана.
Украина будет щас и пенсии,зарплаты на оккупированных территориях с радостью платить.Там ведь столько
мертвых душ,столько навара
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08.05.2022 11:39 Ответить
Либо мы выполняем женевскую конвенцию, либо нам уменьшается гум- и военная помощь и снижается авторитет среди цивилизованного мира и поддержка от оного же. Оно нам надо, создавать себе такие проблемы?
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08.05.2022 11:43 Ответить
Устройте рашистам завтра день победобесия в окупированных городах
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08.05.2022 10:43 Ответить
Кацпське бидло озвіріло , як і іх кремлівський ублюдочний виродок х@ло !
Вони навмисно знищують все живе в нашій краіні, щоби заселити
нашу землю своіми потворами і бурятами !

Ми повинні цю нечисть знищити під корінь , інакше вони знищать нас !
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08.05.2022 10:45 Ответить
Шукайте корегувальників!
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08.05.2022 10:45 Ответить
гугол открыл и карты или они вообще тупорылые....по бумажкам стреляют??
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08.05.2022 11:18 Ответить
Дивлюся що москальня витворяє і переконуюсь що фашизм це не про німців у 2 св
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08.05.2022 10:52 Ответить
Наши руководители ещё не поняли , что такое война. Нельзя - если убивают детей и женщин , стариков вообще не наносить ударов по инфраструктуре врага на его территории. Понятно , что будут жертвы гражданских и в раше - наше руководство устанавливает новые правила войны- нас убивают , а мы за это должны целовать убийц и ,, смотреть им в глаза,, Они открыто ( депутаты Госдумы) рассуждают сколько миллионов украинцев нужно уничтожить. Уничтожайте их инфраструктуру в раше- заводы, ЖД, аэродромы , технику , нефтебазы - там все должно гореть. Для чего мы воюем?На сколько мы отодвигаем нашу победу
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08.05.2022 10:54 Ответить
Перш за все , потрібно мати ту зброю , якою можна знищувати інфрастуктуру орків !
На жаль , за три роки було призупинене виробництво ракет , якими
можна було б @ ізданути по ним , а поки що чекаємо допомоги від наших созників !
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08.05.2022 11:15 Ответить
Союзників
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08.05.2022 11:16 Ответить
бейте по севастополю и мосту пох на людей там одни кацапы завезенки или прихлебатели полукровки...территория наша а скот ватный не комботантен..шо ждать после всего....или ждете отмашки терпилы шольца какого нибудь обоссаного
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08.05.2022 11:17 Ответить
Відплата прийде до кожного..
https://m.facebook.com/groups/254161768393179/permalink/1370644646744880/
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08.05.2022 11:22 Ответить
Это расплата за поиски благодати в гундяевской церкви, за выбор во власть мутных людей, по сути врагов Украины, своими деяниями 3 года готовивших ее здачу. Уверен, будь у власти команда Гройсмана-Порошенко и войны бы не было, но так легко захватить Юг Украины уж точно бы не получилось. Зеленые мрази просто сдали Юг!
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08.05.2022 11:25 Ответить
На 9 травня треба добре побити флот ********** в Севастополі.
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08.05.2022 11:31 Ответить
 
 