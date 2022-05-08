Россияне ударили по больнице в Орехове Запорожской области. ФОТО

Вчера, 7 мая 2022 года около 21:00 российские войска нанесли удар по больнице города Орехов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Враг хотел добить раненых и убить мирных врачей. К счастью, по предварительной информации, больница на момент обстрела была пуста. Сейчас проводятся работы по восстановлению уцелевших корпусов Ореховской больницы", - сообщил спикер ЗОВА, полковник Иван Арефьев.

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