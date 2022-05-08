Россияне ударили по больнице в Орехове Запорожской области. ФОТО
Вчера, 7 мая 2022 года около 21:00 российские войска нанесли удар по больнице города Орехов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.
"Враг хотел добить раненых и убить мирных врачей. К счастью, по предварительной информации, больница на момент обстрела была пуста. Сейчас проводятся работы по восстановлению уцелевших корпусов Ореховской больницы", - сообщил спикер ЗОВА, полковник Иван Арефьев.
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+13 Александр Иванов #442761
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Украина будет щас и пенсии,зарплаты на оккупированных территориях с радостью платить.Там ведь столько
мертвых душ,столько навара
Вони навмисно знищують все живе в нашій краіні, щоби заселити
нашу землю своіми потворами і бурятами !
Ми повинні цю нечисть знищити під корінь , інакше вони знищать нас !
На жаль , за три роки було призупинене виробництво ракет , якими
можна було б @ ізданути по ним , а поки що чекаємо допомоги від наших созників !
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