Росіяни вдарили по лікарні у Оріхові Запорізької області. ФОТО
Вчора, 7 травня 2022 року близько 21:00 годині російські війська завдали удару по лікарні міста Оріхів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
" Ворог хотів добити поранених та вбити мирних лікарів. На щастя, за попередньою інформацією, лікарня на момент обстрілу була порожня. Зараз проводяться роботи з відновлення вцілілих корпусів Оріхівської лікарні", - повідомив речник ЗОВА , полковник Іван Арєф'єв.
Топ коментарі
+15 FT FT
показати весь коментар08.05.2022 10:40 Відповісти Посилання
+13 Александр Иванов #442761
показати весь коментар08.05.2022 10:39 Відповісти Посилання
+13 Amber
показати весь коментар08.05.2022 10:45 Відповісти Посилання
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Украина будет щас и пенсии,зарплаты на оккупированных территориях с радостью платить.Там ведь столько
мертвых душ,столько навара
Вони навмисно знищують все живе в нашій краіні, щоби заселити
нашу землю своіми потворами і бурятами !
Ми повинні цю нечисть знищити під корінь , інакше вони знищать нас !
На жаль , за три роки було призупинене виробництво ракет , якими
можна було б @ ізданути по ним , а поки що чекаємо допомоги від наших созників !
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