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Новини
10 009 20

Росіяни вдарили по лікарні у Оріхові Запорізької області. ФОТО

Вчора, 7 травня 2022 року близько 21:00 годині російські війська завдали удару по лікарні міста Оріхів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

" Ворог хотів добити поранених та вбити мирних лікарів. На щастя, за попередньою інформацією, лікарня на момент обстрілу була порожня. Зараз проводяться роботи з відновлення вцілілих корпусів Оріхівської лікарні", - повідомив речник ЗОВА , полковник Іван Арєф'єв.

Росіяни вдарили по лікарні у Оріхові Запорізької області 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуаційні коридори через м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру, виїзд - обмежено, - ОВА


Росіяни вдарили по лікарні у Оріхові Запорізької області 02

лікарня (1364) обстріл (29195) Запорізька область (3736)


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Топ коментарі
+15
Зато Украина выделяет миллионы долларов на содержание рашистских пленных патамушта женевская конвенция. А каким боком женевская конвенция распространяется на орков которые вышли из женевской конвенции еще 8 лет назад?
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08.05.2022 10:40 Відповісти
+13
ТВАРИ!
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08.05.2022 10:39 Відповісти
+13
Кацпське бидло озвіріло , як і іх кремлівський ублюдочний виродок х@ло !
Вони навмисно знищують все живе в нашій краіні, щоби заселити
нашу землю своіми потворами і бурятами !

Ми повинні цю нечисть знищити під корінь , інакше вони знищать нас !
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08.05.2022 10:45 Відповісти
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виродки касабскі
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08.05.2022 10:39 Відповісти
ТВАРИ!
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08.05.2022 10:39 Відповісти
Зато Украина выделяет миллионы долларов на содержание рашистских пленных патамушта женевская конвенция. А каким боком женевская конвенция распространяется на орков которые вышли из женевской конвенции еще 8 лет назад?
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08.05.2022 10:40 Відповісти
ми то робимо хиба не для орків, а для себе, репутацію собі в Світі заробляємо, в той час як вони свою репутацію втратили.
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08.05.2022 11:16 Відповісти
Уж точно не со своего кармана.
Украина будет щас и пенсии,зарплаты на оккупированных территориях с радостью платить.Там ведь столько
мертвых душ,столько навара
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08.05.2022 11:39 Відповісти
Либо мы выполняем женевскую конвенцию, либо нам уменьшается гум- и военная помощь и снижается авторитет среди цивилизованного мира и поддержка от оного же. Оно нам надо, создавать себе такие проблемы?
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08.05.2022 11:43 Відповісти
Устройте рашистам завтра день победобесия в окупированных городах
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08.05.2022 10:43 Відповісти
Кацпське бидло озвіріло , як і іх кремлівський ублюдочний виродок х@ло !
Вони навмисно знищують все живе в нашій краіні, щоби заселити
нашу землю своіми потворами і бурятами !

Ми повинні цю нечисть знищити під корінь , інакше вони знищать нас !
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08.05.2022 10:45 Відповісти
Шукайте корегувальників!
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08.05.2022 10:45 Відповісти
гугол открыл и карты или они вообще тупорылые....по бумажкам стреляют??
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08.05.2022 11:18 Відповісти
Дивлюся що москальня витворяє і переконуюсь що фашизм це не про німців у 2 св
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08.05.2022 10:52 Відповісти
Наши руководители ещё не поняли , что такое война. Нельзя - если убивают детей и женщин , стариков вообще не наносить ударов по инфраструктуре врага на его территории. Понятно , что будут жертвы гражданских и в раше - наше руководство устанавливает новые правила войны- нас убивают , а мы за это должны целовать убийц и ,, смотреть им в глаза,, Они открыто ( депутаты Госдумы) рассуждают сколько миллионов украинцев нужно уничтожить. Уничтожайте их инфраструктуру в раше- заводы, ЖД, аэродромы , технику , нефтебазы - там все должно гореть. Для чего мы воюем?На сколько мы отодвигаем нашу победу
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08.05.2022 10:54 Відповісти
Перш за все , потрібно мати ту зброю , якою можна знищувати інфрастуктуру орків !
На жаль , за три роки було призупинене виробництво ракет , якими
можна було б @ ізданути по ним , а поки що чекаємо допомоги від наших созників !
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08.05.2022 11:15 Відповісти
Союзників
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08.05.2022 11:16 Відповісти
бейте по севастополю и мосту пох на людей там одни кацапы завезенки или прихлебатели полукровки...территория наша а скот ватный не комботантен..шо ждать после всего....или ждете отмашки терпилы шольца какого нибудь обоссаного
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08.05.2022 11:17 Відповісти
Відплата прийде до кожного..
https://m.facebook.com/groups/254161768393179/permalink/1370644646744880/
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08.05.2022 11:22 Відповісти
Это расплата за поиски благодати в гундяевской церкви, за выбор во власть мутных людей, по сути врагов Украины, своими деяниями 3 года готовивших ее здачу. Уверен, будь у власти команда Гройсмана-Порошенко и войны бы не было, но так легко захватить Юг Украины уж точно бы не получилось. Зеленые мрази просто сдали Юг!
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08.05.2022 11:25 Відповісти
На 9 травня треба добре побити флот ********** в Севастополі.
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08.05.2022 11:31 Відповісти
 
 