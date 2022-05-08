Росіяни вдарили по лікарні у Оріхові Запорізької області. ФОТО

Вчора, 7 травня 2022 року близько 21:00 годині російські війська завдали удару по лікарні міста Оріхів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

" Ворог хотів добити поранених та вбити мирних лікарів. На щастя, за попередньою інформацією, лікарня на момент обстрілу була порожня. Зараз проводяться роботи з відновлення вцілілих корпусів Оріхівської лікарні", - повідомив речник ЗОВА , полковник Іван Арєф'єв.

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