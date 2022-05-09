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Канада виділить Україні ще $40 мільйонів оборонної допомоги, - Трюдо

канада

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України вартістю 50 млн канадських доларів (близько 41 млн доларів США).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це оголосили в офісі глави уряду Канади Джастіна Трюдо після завершення візиту прем’єр-міністра до України.

"Прем’єр-міністр оголосив про додаткові заходи та кошти для подальшої підтримки України, серед яких виділення 50 млн канадських доларів у формі військової допомоги", - заявили у Трюдо.

Зазначається, що новий пакет військової допомоги включатиме 18 камер для дронів, боєприпаси для гаубиць М777, вогнепальну зброю та набої, а також супутникові зображення високої роздільної здатності на 15 млн дол.

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Саме стільки отримав Зеля від Бєні за Приват. Міг би і поділитись, а не бігати по світу з протягнутою рукою.
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09.05.2022 01:00 Відповісти
 
 