Канада виділить Україні ще $40 мільйонів оборонної допомоги, - Трюдо

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України вартістю 50 млн канадських доларів (близько 41 млн доларів США).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це оголосили в офісі глави уряду Канади Джастіна Трюдо після завершення візиту прем’єр-міністра до України.

"Прем’єр-міністр оголосив про додаткові заходи та кошти для подальшої підтримки України, серед яких виділення 50 млн канадських доларів у формі військової допомоги", - заявили у Трюдо.

Зазначається, що новий пакет військової допомоги включатиме 18 камер для дронів, боєприпаси для гаубиць М777, вогнепальну зброю та набої, а також супутникові зображення високої роздільної здатності на 15 млн дол.

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