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Зеленський подякував Канаді за рішення скасувати торговельні бар’єри для України

зеленський

Канада планує скасувати для України терміном на один рік усі торговельні бар’єри.

Як інфорує Цензор.НЕТ, про це розповів Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Провели двосторонні переговори української та канадської делегацій, домовились про розширення економічної і оборонної співпраці. Маємо надзвичайно важливе рішення Канади скасувати всі бар’єри в торгівлі терміном на один рік. Дякуємо, Канадо!", - зазначив глава держави.

Зеленський розповів, що ця домовленість досягнута на переговорах з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, та висловив сподівання, що рішення працюватиме в інтересах як українського, так і канадського народів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада скасувала на рік усі мита на українські товари, - Свириденко

Автор: 

Канада (2219) мито (1111)


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Чому війна не закінчується ? Тому що хтось перед війною обкрадав країну і зараз продовжує набивати свої зелені кармани .
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09.05.2022 03:31 Відповісти
Коломойский тоже говорит спасибо.🤭😀
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09.05.2022 06:18 Відповісти
А для канадських товарів мито скасували? Чи це в одні ворота тільки працює?
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09.05.2022 07:44 Відповісти
 
 