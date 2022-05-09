Зеленський подякував Канаді за рішення скасувати торговельні бар’єри для України

Канада планує скасувати для України терміном на один рік усі торговельні бар’єри.

Як інфорує Цензор.НЕТ, про це розповів Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Провели двосторонні переговори української та канадської делегацій, домовились про розширення економічної і оборонної співпраці. Маємо надзвичайно важливе рішення Канади скасувати всі бар’єри в торгівлі терміном на один рік. Дякуємо, Канадо!", - зазначив глава держави.

Зеленський розповів, що ця домовленість досягнута на переговорах з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, та висловив сподівання, що рішення працюватиме в інтересах як українського, так і канадського народів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада скасувала на рік усі мита на українські товари, - Свириденко