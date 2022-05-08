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Канада скасувала на рік усі мита на українські товари, - Свириденко

канада

Канада на рік скасовує усі мита на українські товари.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко

"Канада також скасовує на 12 місяців усі мита на українські товари. Про це оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів", - зазначила Свириденко.

Напередодні зустрічі Трюдо і Зеленського, Свириденко обговорила з міністром міжнародної торгівлі Мері Енджі увесь комплекс заходів економічної співпраці.

За словами Свириденко, для українського міністерства і посла в Канаді Юлія Ковалів - це амбітна робоча програма на цей рік.

Також читайте: Прем'єр Словаччини Геґер пропонує скасувати мита на експорт з України до ЄС назавжди

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Простите за оффтоп, просто, отвлекитесь на минуту от войны и посмотрите, какой гол-красавец забил сегодня Миколенко в английской лиге, играя за Эвертон. Кстати, это его первый гол в Лиге. Украина может не только воевать!
https://www.youtube.com/watch?v=OQ-SZSfWFkY

P.S. Особое внимание на реакцию комментатора!
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08.05.2022 22:49 Відповісти
выдало так...(((:
Видео недоступно
Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране.
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08.05.2022 23:25 Відповісти
От зебоба, щож ти робиш.
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08.05.2022 23:00 Відповісти
ты поц канадцев называешь зелебобами...?
они не писюанисы в отличии от БоНеВтика...!
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08.05.2022 23:27 Відповісти
Новина безумовно позитивна але чесно кажучи я не знаю що Україна експортує чи може експортувати до Канади. За понад 3 десятка років єдинний український виріб я бачив то були зимові чоловічи черевики (доречи непогані) у мережі ВолМарт і це було десь у першій половині 90-х.
Відтак лиш горілку Хортиця і Львівське пиво. Та й ті дуже рідко і не у всих лікерних маґазинах.

Хтось знає що експортує до Канади Україна???
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08.05.2022 23:21 Відповісти
може тому і не експортує через високі мита?
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08.05.2022 23:32 Відповісти
Понятно, что Украине сейчас нужны в том числе и деньги.
Но блин, а чем так богата Украинка, что может это экспортировать куда-то без ущерба для своего населения ?
Со стороны это больше похоже на попытку Канады решить свои проблемы.
Может я и ошибаюсь.
Кто в курсе о каких товарах может идти речь ?
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09.05.2022 01:54 Відповісти
Та немає у Канаді будь яких проблем з експортерами чи нестачи яких товарів.
Тут навпаки країни-експортери постійно судяться з Канадою, звинувачуючи що уряд навмисне обмежує ліміти на експорт товарів, звинувачують у протекционізмі.
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09.05.2022 04:37 Відповісти
Ок

Тогда о каких товарах может идти речь ?
Хоть один пример
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09.05.2022 06:56 Відповісти
 
 