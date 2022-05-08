Канада отменила на год все пошлины на украинские товары, - Свириденко

Канада на год отменяет все пошлины на украинские товары.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Канада также отменяет на 12 месяцев все пошлины на украинские товары. Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Это хорошее продолжение инициативы ЕС и Британии, что подтверждает заинтересованность развитых государств вовлекать украинскую экономику в собственные промышленные и торговые цепочки", - отметила Свириденко.

В преддверии встречи Трюдо и Зеленского Свириденко обсудила с министром международной торговли Канады Мэри Энджи весь комплекс мер экономического сотрудничества.

По словам Свириденко, для украинского министерства и посла в Канаде Юлии Ковалив это - амбициозная рабочая программа на этот год.

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