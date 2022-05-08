Канада отменила на год все пошлины на украинские товары, - Свириденко
Канада на год отменяет все пошлины на украинские товары.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.
"Канада также отменяет на 12 месяцев все пошлины на украинские товары. Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Это хорошее продолжение инициативы ЕС и Британии, что подтверждает заинтересованность развитых государств вовлекать украинскую экономику в собственные промышленные и торговые цепочки", - отметила Свириденко.
В преддверии встречи Трюдо и Зеленского Свириденко обсудила с министром международной торговли Канады Мэри Энджи весь комплекс мер экономического сотрудничества.
По словам Свириденко, для украинского министерства и посла в Канаде Юлии Ковалив это - амбициозная рабочая программа на этот год.
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они не писюанисы в отличии от БоНеВтика...!
Відтак лиш горілку Хортиця і Львівське пиво. Та й ті дуже рідко і не у всих лікерних маґазинах.
Хтось знає що експортує до Канади Україна???
Но блин, а чем так богата Украинка, что может это экспортировать куда-то без ущерба для своего населения ?
Со стороны это больше похоже на попытку Канады решить свои проблемы.
Может я и ошибаюсь.
Кто в курсе о каких товарах может идти речь ?
Тут навпаки країни-експортери постійно судяться з Канадою, звинувачуючи що уряд навмисне обмежує ліміти на експорт товарів, звинувачують у протекционізмі.
Тогда о каких товарах может идти речь ?
Хоть один пример