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Канада отменила на год все пошлины на украинские товары, - Свириденко

канада

Канада на год отменяет все пошлины на украинские товары.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Канада также отменяет на 12 месяцев все пошлины на украинские товары. Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Это хорошее продолжение инициативы ЕС и Британии, что подтверждает заинтересованность развитых государств вовлекать украинскую экономику в собственные промышленные и торговые цепочки", - отметила Свириденко.

В преддверии встречи Трюдо и Зеленского Свириденко обсудила с министром международной торговли Канады Мэри Энджи весь комплекс мер экономического сотрудничества.

По словам Свириденко, для украинского министерства и посла в Канаде Юлии Ковалив это  - амбициозная рабочая программа на этот год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Словакии Гегер предлагает отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС навсегда

Канада (2100) пошлина (494) Свириденко Юлия (138)


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Простите за оффтоп, просто, отвлекитесь на минуту от войны и посмотрите, какой гол-красавец забил сегодня Миколенко в английской лиге, играя за Эвертон. Кстати, это его первый гол в Лиге. Украина может не только воевать!
https://www.youtube.com/watch?v=OQ-SZSfWFkY

P.S. Особое внимание на реакцию комментатора!
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08.05.2022 22:49 Ответить
выдало так...(((:
Видео недоступно
Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране.
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08.05.2022 23:25 Ответить
От зебоба, щож ти робиш.
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08.05.2022 23:00 Ответить
ты поц канадцев называешь зелебобами...?
они не писюанисы в отличии от БоНеВтика...!
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08.05.2022 23:27 Ответить
Новина безумовно позитивна але чесно кажучи я не знаю що Україна експортує чи може експортувати до Канади. За понад 3 десятка років єдинний український виріб я бачив то були зимові чоловічи черевики (доречи непогані) у мережі ВолМарт і це було десь у першій половині 90-х.
Відтак лиш горілку Хортиця і Львівське пиво. Та й ті дуже рідко і не у всих лікерних маґазинах.

Хтось знає що експортує до Канади Україна???
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08.05.2022 23:21 Ответить
може тому і не експортує через високі мита?
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08.05.2022 23:32 Ответить
Понятно, что Украине сейчас нужны в том числе и деньги.
Но блин, а чем так богата Украинка, что может это экспортировать куда-то без ущерба для своего населения ?
Со стороны это больше похоже на попытку Канады решить свои проблемы.
Может я и ошибаюсь.
Кто в курсе о каких товарах может идти речь ?
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09.05.2022 01:54 Ответить
Та немає у Канаді будь яких проблем з експортерами чи нестачи яких товарів.
Тут навпаки країни-експортери постійно судяться з Канадою, звинувачуючи що уряд навмисне обмежує ліміти на експорт товарів, звинувачують у протекционізмі.
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09.05.2022 04:37 Ответить
Ок

Тогда о каких товарах может идти речь ?
Хоть один пример
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09.05.2022 06:56 Ответить
 
 