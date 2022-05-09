Війна Росії об’єднала європейців навколо підтримки України, - фон дер Ляєн

Убивча війна, яку Росія розпочала проти України, нагадала європейцям, ким вони є, та об’єднала їх навколо підтримки України у її боротьбі проти російської агресії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з нагоди Дня Європи, який відзначають 9 травня, заявила Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Повний текст її звернення оприлюднено на сайті Європейської Комісії.

"Сьогодні наш континент постає перед тінями минулого, які, як ми думали, були вже давно подолані. Ми маємо звірську війну та зруйновані міста. Мільйони безневинних людей полишили свої домівки. Народ відчайдушно бореться за те, щоб самому визначати власне майбутнє. Європа стоїть на боці України", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Водночас вона зауважила, що вторгнення Кремля в Україну нагадало всім європейцям, чому так важливо відзначати День Європи. Оскільки саме у цей день була народжена мирна, заможна та об’єднана Європа. Після 72 років з дня народження Європа є сильнішою та більш єдиною, ніж будь-коли. Вона була єдиною у підтримці українських друзів. Вона змогла відновитися після кризи COVID-19, створити мільйони нових робочих місць та розпочати нові європейські проекти. Європа працює над тим, щоб захистити клімат та позбавитися залежності континенту від імпорту вуглецевого пального. ЄС визначає правила нової цифрової ери для себе та за кордонами.

"Європа змогла досягти все це, тому що ми були рішучими та об’єднаними. Саме тому я переконана та оптимістична, що наш Євросоюз зможе також подолати виклики, що постали внаслідок (російської) війни в Україні. Громадяни Європи показують нам шлях. Мільйони європейців у всіх куточках нашого Євросоюзу та в усіх сферах життя мобілізувалися, щоб допомогти сусідам, які цього потребують. Мільйони відкрили двері для українських біженців. Мільйони надіслали їжу та одяг, або зробили свої внески. Як ніколи раніше, європейці відчувають, що вони належать до однієї європейської родини. І це наповнює моє серце гордістю" - зазначила Президент Єврокомісії.

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