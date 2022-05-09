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Прем'єр Нідерландів Марк Рютте виступить перед Верховною Радою

рютте

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 12 травня виступить перед Верховною Радою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рютте повідомив у понеділок у Twitter.

"На запрошення президента Зеленського маю честь звернутись до українського парламенту, Верховної Ради, через відеозв’язок у четвер, 12 травня. Нідерланди продовжують стояти пліч-о-пліч з Україною проти російської агресії", - розповів прем'єр-міністр.

At the invitation of President @ZelenskyyUa, I am honoured to address the Ukrainian parliament, Verkhovna Rada, via video link on Thursday 12 May. The Netherlands continues to stand shoulder to shoulder with Ukraine against Russia’s aggression.

— Mark Rutte (@MinPres) May 9, 2022

Нагадаємо, раніше Рютте повідомляв, що Нідерланди розглядають питання постачання Україні більше важкого озброєння разом з Бельгією, Німеччиною та Великою Британією.

Автор: 

ВР (15045) Нідерланди (1588) Рютте Марк (434)


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09.05.2022 16:27 Відповісти
 
 