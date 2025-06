Прем'єр Нідерландів Марк Рютте виступить перед Верховною Радою

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 12 травня виступить перед Верховною Радою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рютте повідомив у понеділок у Twitter.

"На запрошення президента Зеленського маю честь звернутись до українського парламенту, Верховної Ради, через відеозв’язок у четвер, 12 травня. Нідерланди продовжують стояти пліч-о-пліч з Україною проти російської агресії", - розповів прем'єр-міністр.

At the invitation of President @ZelenskyyUa, I am honoured to address the Ukrainian parliament, Verkhovna Rada, via video link on Thursday 12 May. The Netherlands continues to stand shoulder to shoulder with Ukraine against Russia’s aggression.