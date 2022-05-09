Прем'єр Нідерландів Марк Рютте виступить перед Верховною Радою
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 12 травня виступить перед Верховною Радою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Рютте повідомив у понеділок у Twitter.
"На запрошення президента Зеленського маю честь звернутись до українського парламенту, Верховної Ради, через відеозв’язок у четвер, 12 травня. Нідерланди продовжують стояти пліч-о-пліч з Україною проти російської агресії", - розповів прем'єр-міністр.
At the invitation of President @ZelenskyyUa, I am honoured to address the Ukrainian parliament, Verkhovna Rada, via video link on Thursday 12 May. The Netherlands continues to stand shoulder to shoulder with Ukraine against Russia’s aggression.— Mark Rutte (@MinPres) May 9, 2022
Нагадаємо, раніше Рютте повідомляв, що Нідерланди розглядають питання постачання Україні більше важкого озброєння разом з Бельгією, Німеччиною та Великою Британією.
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