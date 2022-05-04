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Нідерланди можуть відправити Україні більше важкого озброєння

нидерланды

Нідерланди розглядають питання постачання Україні більше важкого озброєння разом з Бельгією, Німеччиною та Великою Британією.

Про це написав у Twitter прем’єр-міністр Марк Рютте після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Нідерланди оцінюють, чи можуть вони приєднатися до Німеччини, Бельгії та Великої Британії, щоб постачати більше важкого озброєння. І ми відправляємо в Україну слідчо-криміналістичну групу зі збору доказів для розслідування воєнних злочинів і кримінального провадження", - написав Рютте.

The Netherlands is assessing whether it can join with a.o. Germany, Belgium and the UK to supply more heavy weapons. And we’re sending a forensic investigation team to Ukraine to gather evidence for war crime investigations and criminal proceedings. (2/2)

— Mark Rutte (@MinPres) May 4, 2022

Зеленський у свою чергу написав, що обговорив із Рютте питання дипломатії та притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

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"Розповів йому про перебіг бойових дій, обговорив із ним способи притягнення до відповідальності воєнних злочинців і дипломатичні питання, що становлять взаємний інтерес", - сказано в повідомленні.

I maintain a constant dialogue with 🇳🇱 Prime Minister @MinPres. Told him about the course of hostilities, discussed ways to prosecute war criminals and diplomatic issues of common interest.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2022

Нідерланди вже відправили в Україну протитанкові ракети, снайперські гвинтівки та бронетехніку.

Минулого тижня стало відомо, що в Україну виїжджає нідерландська судово-медична група. Ця команда збиратиме докази, які можуть бути використані для розслідування воєнних злочинів.

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Нідерланди (1584) зброя (7522) Рютте Марк (420)


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04.05.2022 20:07 Відповісти
Не можуть,а потрібно відправити якомога більше та швидше...
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04.05.2022 20:08 Відповісти
Не можуть а треба вiдправити . Касаскот повинен Бути знищиний.
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04.05.2022 20:09 Відповісти
маленьки Нідерланди помагають більше чи фатерляндія.. стидоба!!!
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04.05.2022 20:12 Відповісти
 
 