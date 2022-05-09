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Новини Війна
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Штурм "Азовсталі" триває: рашисти намагаються відрізати всі шляхи відходу українським захисникам. ВIДЕО

Російські окупанти продовжують штурм заводу "Азовсталь".

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні росіяни зосередились на підриві моста, по якому йшла евакуація, намагаючись максимально відрізати наших Захисників від можливості виходу. Пекло продовжується. Щиро сподіваюсь, що наших Героїв вдасться врятувати. Ми всі у невідплатному боргу перед ними", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти готуються застосувати в Маріуполі хімзброю, - місцевий депутат Лашин. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3243) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+27
А тим часом люся розповідає, як вони про#бали марік.
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09.05.2022 18:19 Відповісти
+22
він не просто розповідає, він каже що вони не винні, вони *Царь* хорошіє, а бояри плохіє, *про*бались* ті хто повинен був щось виконати, і не виконав, чи повинен був виконати, а спецально не виконава (але не Вони, бо ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ - найвеличніші стратеги і управлінці в світі. які навіть придумали нову альтернативу ООН і НАТО. U24 - ПРОСТО СВІТОВІ ГЕНІЇ, особливо Єлдак і його зедент
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09.05.2022 18:23 Відповісти
+21
Від нашої Марїнки до порту Маріуполя 85 км а радіус дії Байрактара 120 км. Де рубання коридору до наших хлопців 24*7???
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09.05.2022 18:55 Відповісти
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А тим часом люся розповідає, як вони про#бали марік.
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09.05.2022 18:19 Відповісти
він не просто розповідає, він каже що вони не винні, вони *Царь* хорошіє, а бояри плохіє, *про*бались* ті хто повинен був щось виконати, і не виконав, чи повинен був виконати, а спецально не виконава (але не Вони, бо ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ - найвеличніші стратеги і управлінці в світі. які навіть придумали нову альтернативу ООН і НАТО. U24 - ПРОСТО СВІТОВІ ГЕНІЇ, особливо Єлдак і його зедент
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09.05.2022 18:23 Відповісти
Від нашої Марїнки до порту Маріуполя 85 км а радіус дії Байрактара 120 км. Де рубання коридору до наших хлопців 24*7???
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09.05.2022 18:55 Відповісти
Не путайте дальность полёта с расстоянием боевого поражения(50км).
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09.05.2022 19:59 Відповісти
о чём ты, болезный? растолкуй что изрыгнул...
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09.05.2022 20:48 Відповісти
А ППО ьам є, виклади всі позиції, і взагалі, якщо таке розумне то йди відразу генералом, до орків, там такі потрібні, щоб ЗСУ побільше і швидше їх винищило
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10.05.2022 08:05 Відповісти
Не можу натягнути на вуха
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09.05.2022 18:22 Відповісти
Шлях відходу куди?Війскові там тільки пішки.Таке враження в заголовкі наче там стоїть танкова дівізія і треба танки переправити через той мост як Азов буде відходити.До основних військ 100 км .Ще раз питання відходити куди?
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09.05.2022 18:22 Відповісти
Треба запитати у найвеличнішого ,хлопці з Азовсталі питають коли на шашлики їм в травні?
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09.05.2022 18:56 Відповісти
Вот падлы. Старший же приказал не штурмовать!
Сидел напротив Шойгу и сказал этой Шойге не штурмовать.
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09.05.2022 18:31 Відповісти
Значит знал,что штурм месяц будет длиться.Иначе с его штурма все бы со смеху вссались.
Кадыров же предлагал до обеда штурм закончить.
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09.05.2022 18:34 Відповісти
Сидеть перед шойгой и врать каждый дурак может.
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09.05.2022 19:20 Відповісти
Хто падлы? или путен винават?
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09.05.2022 20:50 Відповісти
Тю... то ж *****. Він завжди бреше.
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09.05.2022 21:03 Відповісти
Господи, хоч би наші хлопчики та дівчата вийшли з того пекла, залишатись там, коли влада відмежовується від своїх героїв, а у них є сім'ї і діти.
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09.05.2022 18:43 Відповісти
Мариуполь с заблокированным полком Азов рашисты создали психологическую ловушку для ВСУ по подобию Иловайска. От ближайших позиций ВСУ до Мариуполя, более 100 километров где оккупанты создали с разных сторон укрепрайоны с множеством ПВО и бронетехники. Если сейчас ломануться, группировки ВСУ могут понести большие потери в технике и живой силе как это было в Иловайске. Нужно современное оружие способное дистанционно уничтожить огневые позиции русских нацистов и очень скоро это оружие начнет выполнять свои задачи. Надеюсь что все это понимают - ведь наша задача разбить врага, а не разбиться об врага.
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09.05.2022 18:45 Відповісти
А там що є ШЛЯХИ ВІДХОДУ?
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09.05.2022 18:49 Відповісти
Звичайно є. В море з кацапськими катерами, в окуповане місто, в окупований степ.
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09.05.2022 20:57 Відповісти
У нас же есть уже дроны-камикадзе, чтобы помочь защитникам хотябы отбивать атаки
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09.05.2022 18:57 Відповісти
Нужно накрывать скопление техники вокруг Азовстали сволочи ! Точка -У 120км .Смерч-120км Так это как-то ослабить наступление ! Постоянно делится разведдаными с БПЛА .
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09.05.2022 19:02 Відповісти
Ну невже не можна нарешті вирішити проблему заблокованого Азову.Ну мають бути методи щоб їм допомогти
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09.05.2022 19:06 Відповісти
Були методи , які би могли попередити.
Зараз дуже складно зарадити
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09.05.2022 19:42 Відповісти
Господи, Матінко Божа, бережіть і допопмагайте нашим захисникам
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09.05.2022 19:12 Відповісти
От цікаво, невже наші не можуть здалеку обстрілювати окупантів?
100 км до маріка.
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09.05.2022 19:41 Відповісти
От нашей Марьинки до морского порта Марика - 80 километров! Говорить что ничего нельзя сделать - могут только конченые!
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09.05.2022 19:55 Відповісти
За, що Залужний нагороду отримав? Невже за південь та Маріуполь?
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09.05.2022 20:30 Відповісти
Столько тут умников ,одни говорят как нужно ,другие критикуют власть ...А ,что вы лично сделали для того ,что бы вытащить ребят из АзовСтали ?Что вы сделали ,что бы пробиться в Марик ?На язык блт героев весь интернет ,а когда заходит к войне одни перепуганный других .Потому если не в силах, что-то сделать лично ,не Пиз**те и так тошно от всего ...
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09.05.2022 20:32 Відповісти


Реєстрація: 09 травня 2022

Заходив: 09 травня 2022 в 20:27

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Русскій ваєнньій корабль, ну тьі понял
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09.05.2022 20:36 Відповісти
ну так здрысни и не воняй здесь....
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09.05.2022 20:51 Відповісти
Особисто я вчасно та в повному обсязі сплачував податки в т.ч. військовий. На ці податки професійні військові мали виконувати свою роботу - захистити країну від агресора тим паче від окупації. Також Верховний Головнокомандувач 12.02.2022 під час відвідування навчань на адмінмежі з АРК наголосив ,,Ми нікого не боїмося. У нас все під контролем,, (сайт Президента). Тому кожен громадянин має повне право ставити питання ,,чому,, і з'ясовувати ,,хто винен,, не чекаючи закінчення війни.
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09.05.2022 23:23 Відповісти
Цікаво хто ото все знімає і чи можна замість камери причепити йому запас партонів і пакунок з бутербродами?
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09.05.2022 20:35 Відповісти
Немає вже довіри не тільки до зеленського. але і до залужного. що там у тому генштабі рішають. один Бог знає !
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09.05.2022 20:36 Відповісти
Якщо Герої Маріуполя загинуть, значить ніяких богів не існує!
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09.05.2022 20:36 Відповісти
Только и осталось, что молится о спасении "Азова"
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09.05.2022 20:54 Відповісти
Шановне панство, давайте тільки на ЗСУ не стартувати. Ну який їм сенс не рятувати товаришів, якщо була б така можливість? Свою профпригодність ЗСУ та військове командування довело неодноразово. Якщо нема можливості допомогти - значить нема. Може ніштяків від НАТО і компанії трохи привезуть и все зміниться.
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09.05.2022 21:01 Відповісти
ЗСУ таким не займаються, таким займається ССО.
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09.05.2022 21:48 Відповісти
Азовці. навіть. якби хотіли викликати вогонь на себе і то у них руки зв"язані. бо у місті ще є цивільні. А головнокомандувач. навіть. останню волю не виконає ГЕРОЇВ... А от рідні маріупольців писали. що збираються колоною рушити на допомогу. то це як ?
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09.05.2022 21:02 Відповісти
Рашисты просто сужают кольцо.
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09.05.2022 21:26 Відповісти
Давно пора завалить этим мразям все выходы и отключить электричество. Пусть сидят пока не сдохнут. Один выход оставим.
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09.05.2022 21:41 Відповісти
Ну що Зе - ти посилив охорону Маріуполя у 20 числах лютого 2022 го, ти і витягай наших вояків
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09.05.2022 21:47 Відповісти
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ДАТУ - тоді був режим "ЧП" який ввів Зе в Україні

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09.05.2022 21:52 Відповісти
До всіх, від кого залежить, - не дайте отруїти захисників Азовсталі!
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09.05.2022 23:05 Відповісти
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 Будь ласка підписуйте петицію про заборону УПЦМП.Не встигаємо зібрати потрібну кількість підписів.Не полінуйтесь.Будуть проблеми з реєстрацією,але пробуйте кілька разів.Давайте разом добємо цю небезпечну московську гідру. Знаю що не в тему,але мушу розповсюджувати по всіх можливих ресурсах
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10.05.2022 01:56 Відповісти
 
 