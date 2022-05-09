Штурм "Азовсталі" триває: рашисти намагаються відрізати всі шляхи відходу українським захисникам. ВIДЕО

Російські окупанти продовжують штурм заводу "Азовсталь".

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні росіяни зосередились на підриві моста, по якому йшла евакуація, намагаючись максимально відрізати наших Захисників від можливості виходу. Пекло продовжується. Щиро сподіваюсь, що наших Героїв вдасться врятувати. Ми всі у невідплатному боргу перед ними", - йдеться в повідомленні.

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