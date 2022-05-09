Штурм "Азовсталі" триває: рашисти намагаються відрізати всі шляхи відходу українським захисникам. ВIДЕО
Російські окупанти продовжують штурм заводу "Азовсталь".
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні росіяни зосередились на підриві моста, по якому йшла евакуація, намагаючись максимально відрізати наших Захисників від можливості виходу. Пекло продовжується. Щиро сподіваюсь, що наших Героїв вдасться врятувати. Ми всі у невідплатному боргу перед ними", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+27 Олег Іванів
показати весь коментар09.05.2022 18:19 Відповісти Посилання
+22 Paul Foxen
показати весь коментар09.05.2022 18:23 Відповісти Посилання
+21 Stanislav Voronenko
показати весь коментар09.05.2022 18:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сидел напротив Шойгу и сказал этой Шойге не штурмовать.
Кадыров же предлагал до обеда штурм закончить.
Зараз дуже складно зарадити
100 км до маріка.
Реєстрація: 09 травня 2022
Заходив: 09 травня 2022 в 20:27
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Русскій ваєнньій корабль, ну тьі понял