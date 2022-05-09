Окупанти готуються застосувати в Маріуполі хімзброю, - місцевий депутат Лашин. ВIДЕО

11 травня російські окупанти збираються застосувати проти українських захисників на території "Азовсталі" хімічну зброю.

Про це заявив депутат міської ради Маріуполя Олександр Лашин, повідомляє Цензор.НЕТ.

"11 числа готують велику хімічну атаку на "Азовсталь". У Маріуполі попереджають місцевих мешканців, аби із завтрашнього дня вони не виходили на вулиці: наших хлопців, наших героїв хочуть викурити з "Азовсталі" – у них нічого не виходить, і вони ось хочуть застосувати такі "геноцидні" речі, як хімічна зброя, дуже потужна", - сказав він.

За словами Лашина, він отримав цю інформацію від місцевого мешканця, який перебуває в Маріуполі й отримав від окупаційної адміністрації вказівку не виходити з дому.

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Депутат наголосив, що в місті перебуває велика кількість цивільного населення, яке також постраждає від хімічної зброї.

Лашин закликав міжнародну спільноту, Організацію Об’єднаних Націй і Міжнародний комітет Червоного Хреста не допустити використання російськими військовими на території Маріуполя хімічної зброї.