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Окупанти готуються застосувати в Маріуполі хімзброю, - місцевий депутат Лашин. ВIДЕО

азовсталь

11 травня російські окупанти збираються застосувати проти українських захисників на території "Азовсталі" хімічну зброю.

Про це заявив депутат міської ради Маріуполя Олександр Лашин, повідомляє Цензор.НЕТ.

"11 числа готують велику хімічну атаку на "Азовсталь". У Маріуполі попереджають місцевих мешканців, аби із завтрашнього дня вони не виходили на вулиці: наших хлопців, наших героїв хочуть викурити з "Азовсталі" – у них нічого не виходить, і вони ось хочуть застосувати такі "геноцидні" речі, як хімічна зброя, дуже потужна", - сказав він.

За словами Лашина, він отримав цю інформацію від місцевого мешканця, який перебуває в Маріуполі й отримав від окупаційної адміністрації вказівку не виходити з дому.

Також читайте: Окупанти вкотре почали штурм "Азовсталі". Невдало намагалися прорватися через міст, що був воротами евакуації, - Андрющенко. ВIДЕО

Депутат наголосив, що в місті перебуває велика кількість цивільного населення, яке також постраждає від хімічної зброї.

Лашин закликав міжнародну спільноту, Організацію Об’єднаних Націй і Міжнародний комітет Червоного Хреста не допустити використання російськими військовими на території Маріуполя хімічної зброї.

Автор: 

Маріуполь (3243) хімічна зброя (351) Азов (785) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+14
Если Запад это спустит кацапам с рук, то дальше они это будут везде применять
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09.05.2022 18:08 Відповісти
+12
ні, ********** шлюхи з германії та франції, всі ці шольци-макрони-меркелі-штайнмайєри, не спустять. вони виразять глибоку, навіть глибочезну, стурбованість та почнуть шукати підтвердження використання руzzкіми фашистами факту використання хімічної зброї...десь років через 10-15 знайдуть...
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09.05.2022 18:13 Відповісти
+6
Це не всратий міф про "брєстскаю крєпасть". Це полк "Азов" в Маріуполі. Слава Героям!
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09.05.2022 18:25 Відповісти
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Если Запад это спустит кацапам с рук, то дальше они это будут везде применять
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09.05.2022 18:08 Відповісти
ні, ********** шлюхи з германії та франції, всі ці шольци-макрони-меркелі-штайнмайєри, не спустять. вони виразять глибоку, навіть глибочезну, стурбованість та почнуть шукати підтвердження використання руzzкіми фашистами факту використання хімічної зброї...десь років через 10-15 знайдуть...
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09.05.2022 18:13 Відповісти
Как США скажет так и будет
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09.05.2022 18:16 Відповісти
В Минобороны подтвердили информацию о том, что Россия стягивает на север Крыма артиллерию для боев за Херсонщину

Ещё одной причиной называют желание российской армии сковать ВСУ на этом направлении, дабы наши подразделения не перемещались в другие операционные зоны.
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09.05.2022 18:13 Відповісти
Не поможет у нас арта лучше будет. Пока развернули только под Харьковом, через неделю думаю и там будет
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09.05.2022 18:18 Відповісти
Це не всратий міф про "брєстскаю крєпасть". Це полк "Азов" в Маріуполі. Слава Героям!
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09.05.2022 18:25 Відповісти
вновь реклама своего дерьмоканала...!
не можешь срать - не мучай жопу...!
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09.05.2022 19:18 Відповісти
Не вийде у орків нічого. У підземеллях скрізь протяги і необхідної концентрації отруйних газів вони не досягнуть. Козли кацапські, вирішили косить під есесівців і газову камеру зробить, як у Освенцімі. Спочатку треба руки собі пересадить щоб росли не з жопи.
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09.05.2022 19:04 Відповісти
Господи, Матінко Божа, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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09.05.2022 19:10 Відповісти
арестович сегодня всем будет рассказывать как это не страшно и как этого не может быть
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09.05.2022 20:19 Відповісти
Якщо Герої Маріуполя загинуть, значить ніяких богів не існує
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09.05.2022 20:34 Відповісти
Водой затопят
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09.05.2022 21:42 Відповісти
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09.05.2022 22:07 Відповісти
Зе клоун - ТИ ПОСИЛИВ ОХОРОНУ МАРІУПОЛЯ СВОЄЮ ПОСТАНОВОЮ
ПРО НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ (20 числа лютого 2022 го), ТИ
НАШИХ ВОЯКІВ І ВИТЯГАЙ З МАРІУПОЛЯ, І ЖИВИМИ
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09.05.2022 22:34 Відповісти
Я так і думала, що рашка не відмовиться від використання хімічної зброї проти захисників Азовсталі. Нічого не писала про це раніше - боялася наврочити. Пуйло тому і погодився на евакуацію цивільних, щоб розв'язати собі руки. В пуйловській "колекції" достатньо отрут типу "Новічок", а ще в орків є досвід скидання бомб з отруйними речовинами на мирних сирійців. Якщо мешканців Маріуполя просять не виходити на вулицю, значить речовина сильної дії. Треба щось робити, щоб завадити цьому страшному злочину. Сподіваюсь без надії, але все одно сподіваюсь...😢
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09.05.2022 22:43 Відповісти
Трохи не в тему,але розповсюджую по всіх ресурсах.Велике прохання підписувати петицію.Можуть виникати проблеми з реєстрацією.Будь ласка пробуйте повторно робити цей крок. https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124
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10.05.2022 01:49 Відповісти
 
 