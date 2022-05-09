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Оккупанты готовятся применить в Мариуполе химоружие, - местный депутат Лашин. ВИДЕО

азовсталь

11 мая российские оккупанты намерены применить против украинских защитников на территории "Азовстали" химическое оружие.

Об этом заявил депутат горсовета Мариуполя Александр Лашин, сообщает Цензор.НТ.

"11 числа готовят большую химическую атаку на "Азовсталь". В Мариуполе предупреждают местных жителей, чтобы с завтрашнего дня они не выходили на улицы: наших ребят, наших героев хотят выкурить из "Азовстали" – у них ничего не получается, и они вот хотят применить такие "геноцидные" вещи, как химическое оружие, очень мощное", - сказал он.

По словам Лашина, он получил эту информацию от находящегося в Мариуполе местного жителя и получившего от оккупационной администрации указание не выходить из дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не отказалась от планов применения химического оружия против украинских защитников и мирного населения на "Азовстали", - ГУР

Депутат подчеркнул, что в городе находится большое количество гражданского населения, также пострадавшего от химического оружия.

Лашин призвал международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста не допустить использования российскими военными на территории Мариуполя химического оружия.

Автор: 

Мариуполь (5724) химическое оружие (373) Азов (801) Азовсталь (379)


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Топ комментарии
+14
Если Запад это спустит кацапам с рук, то дальше они это будут везде применять
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09.05.2022 18:08 Ответить
+12
ні, ********** шлюхи з германії та франції, всі ці шольци-макрони-меркелі-штайнмайєри, не спустять. вони виразять глибоку, навіть глибочезну, стурбованість та почнуть шукати підтвердження використання руzzкіми фашистами факту використання хімічної зброї...десь років через 10-15 знайдуть...
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09.05.2022 18:13 Ответить
+6
Це не всратий міф про "брєстскаю крєпасть". Це полк "Азов" в Маріуполі. Слава Героям!
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09.05.2022 18:25 Ответить
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Если Запад это спустит кацапам с рук, то дальше они это будут везде применять
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09.05.2022 18:08 Ответить
ні, ********** шлюхи з германії та франції, всі ці шольци-макрони-меркелі-штайнмайєри, не спустять. вони виразять глибоку, навіть глибочезну, стурбованість та почнуть шукати підтвердження використання руzzкіми фашистами факту використання хімічної зброї...десь років через 10-15 знайдуть...
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09.05.2022 18:13 Ответить
Как США скажет так и будет
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09.05.2022 18:16 Ответить
В Минобороны подтвердили информацию о том, что Россия стягивает на север Крыма артиллерию для боев за Херсонщину

Ещё одной причиной называют желание российской армии сковать ВСУ на этом направлении, дабы наши подразделения не перемещались в другие операционные зоны.
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09.05.2022 18:13 Ответить
Не поможет у нас арта лучше будет. Пока развернули только под Харьковом, через неделю думаю и там будет
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09.05.2022 18:18 Ответить
Це не всратий міф про "брєстскаю крєпасть". Це полк "Азов" в Маріуполі. Слава Героям!
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09.05.2022 18:25 Ответить
вновь реклама своего дерьмоканала...!
не можешь срать - не мучай жопу...!
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09.05.2022 19:18 Ответить
Не вийде у орків нічого. У підземеллях скрізь протяги і необхідної концентрації отруйних газів вони не досягнуть. Козли кацапські, вирішили косить під есесівців і газову камеру зробить, як у Освенцімі. Спочатку треба руки собі пересадить щоб росли не з жопи.
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09.05.2022 19:04 Ответить
Господи, Матінко Божа, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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09.05.2022 19:10 Ответить
арестович сегодня всем будет рассказывать как это не страшно и как этого не может быть
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09.05.2022 20:19 Ответить
Якщо Герої Маріуполя загинуть, значить ніяких богів не існує
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09.05.2022 20:34 Ответить
Водой затопят
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09.05.2022 21:42 Ответить
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09.05.2022 22:07 Ответить
Зе клоун - ТИ ПОСИЛИВ ОХОРОНУ МАРІУПОЛЯ СВОЄЮ ПОСТАНОВОЮ
ПРО НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ (20 числа лютого 2022 го), ТИ
НАШИХ ВОЯКІВ І ВИТЯГАЙ З МАРІУПОЛЯ, І ЖИВИМИ
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09.05.2022 22:34 Ответить
Я так і думала, що рашка не відмовиться від використання хімічної зброї проти захисників Азовсталі. Нічого не писала про це раніше - боялася наврочити. Пуйло тому і погодився на евакуацію цивільних, щоб розв'язати собі руки. В пуйловській "колекції" достатньо отрут типу "Новічок", а ще в орків є досвід скидання бомб з отруйними речовинами на мирних сирійців. Якщо мешканців Маріуполя просять не виходити на вулицю, значить речовина сильної дії. Треба щось робити, щоб завадити цьому страшному злочину. Сподіваюсь без надії, але все одно сподіваюсь...😢
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09.05.2022 22:43 Ответить
Трохи не в тему,але розповсюджую по всіх ресурсах.Велике прохання підписувати петицію.Можуть виникати проблеми з реєстрацією.Будь ласка пробуйте повторно робити цей крок. https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124
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10.05.2022 01:49 Ответить
 
 