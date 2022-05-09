Оккупанты готовятся применить в Мариуполе химоружие, - местный депутат Лашин. ВИДЕО
11 мая российские оккупанты намерены применить против украинских защитников на территории "Азовстали" химическое оружие.
Об этом заявил депутат горсовета Мариуполя Александр Лашин, сообщает Цензор.НТ.
"11 числа готовят большую химическую атаку на "Азовсталь". В Мариуполе предупреждают местных жителей, чтобы с завтрашнего дня они не выходили на улицы: наших ребят, наших героев хотят выкурить из "Азовстали" – у них ничего не получается, и они вот хотят применить такие "геноцидные" вещи, как химическое оружие, очень мощное", - сказал он.
По словам Лашина, он получил эту информацию от находящегося в Мариуполе местного жителя и получившего от оккупационной администрации указание не выходить из дома.
Депутат подчеркнул, что в городе находится большое количество гражданского населения, также пострадавшего от химического оружия.
Лашин призвал международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста не допустить использования российскими военными на территории Мариуполя химического оружия.
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