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Новини Війна
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План відновлення України буде включати три етапи, - Шмигаль

шмигаль

План відновлення України після війни буде включати три етапи.

Про це заявив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За словами глави уряду, перший етап – це оперативне відновлення під час ведення бойових дій. Мова, зокрема, йде про ремонти дахів, вікон, дверей у пошкоджених будинках. А також відновлення критичної інфраструктури, коли зруйновані мости замінюються понтонними мостами, тимчасово латаються дороги, відновлюється залізниця.

Після завершення воєнних дій передбачено другий етап відновлення. Спочатку, буде проведено інвентаризацію збитків, затвердження проєктно-кошторисних документацій та узгодження із партнерами.

"Ми хочемо, щоб вони взяли участь у відновленні України за регіональним принципом. Вже з десяток країн сказали, що вони хочуть відновлювати. Поки буде тривати цей етап до великого відновлення, звичайно, треба буде робити певні речі: розселяти людей, купувати наявне житло, робити замовлення на будівництво наступного, робити додаткові державні програми, щоб стимулювати будівництво в Україні. Стимулювати створення заводів для виготовлення будівельних матеріалів", - підкреслив прем‘єр-міністр.

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Третій етап, який передбачає структурні зміни - це повний план відновлення України. План передбачає зміну парадигми держави в цілому - відбудова та відновлення разом із партнерами за регіональним і параметричним принципом.

"У кожному місті має бути сміттєпереробний завод, якісно відновлені мережі, має бути якісна питна вода й водовідведення, очисні споруди. Нас буде цікавити "зелена" економіка, менше викидів на підприємствах. Якщо ми відновлюємо підприємство, ми не ставимо застаріле обладнання й печі, ми будемо ставити сучасне обладнання, енергоекономне та з дуже низьким рівнем викидів. Це нас цікавить і в цьому напрямку ми будемо рухатися", - наголосив Шмигаль.

Автор: 

Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+16
Надіємося без участі зе-команди!
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09.05.2022 23:00 Відповісти
+14
Я себе представляю, с каким вожделением ждут этих гигантских финансовых потоков в надежде "оседлать" их "друзья" Зеленского, все эти ермаки, арахамии, трухины, гетманцевы, коли-котлеты... я уже молчу про Беню.
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09.05.2022 23:03 Відповісти
+12
ще війна не закінчилась, ніхто не зна коли вона закінчиться і як, а ссучене зе-чьмо вже етапи відновлення рахує. воно чи дурне, чи щось знає, чого не знаєм ми.
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09.05.2022 22:59 Відповісти
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ще війна не закінчилась, ніхто не зна коли вона закінчиться і як, а ссучене зе-чьмо вже етапи відновлення рахує. воно чи дурне, чи щось знає, чого не знаєм ми.
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09.05.2022 22:59 Відповісти
Надіємося без участі зе-команди!
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09.05.2022 23:00 Відповісти
Таки поделили
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09.05.2022 23:01 Відповісти
Я себе представляю, с каким вожделением ждут этих гигантских финансовых потоков в надежде "оседлать" их "друзья" Зеленского, все эти ермаки, арахамии, трухины, гетманцевы, коли-котлеты... я уже молчу про Беню.
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09.05.2022 23:03 Відповісти
план шмигаршала. уже ручки тянет
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09.05.2022 23:07 Відповісти
Так уже ж обіцяли велике будівництво. Асфальту койде насипали, а кой де ямки в асфальті засипали, а так - нічого великого. З тих обіцянок щось нема реалізацій. Тільки торба міжнародних валютних резервів росте. Росте підозра, що та торба росте тільки для того, щоб її хтось поцупив у зручний момент.
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09.05.2022 23:09 Відповісти
Первый этап,поделить деньги.Второй этап, ещё раз поделить деньги.Третий этап,если что-то останется,пойдет на відновлення України.
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09.05.2022 23:16 Відповісти
Дерибан денег между нуждающихся распланирован. Украине ничё не осталось. Ваш Шмыголь
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09.05.2022 23:54 Відповісти
Перший етап - нахер зелень з пляжу.
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10.05.2022 00:16 Відповісти
надеюсь тебя как и всей зе-шоблы к этому моменту не будет
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10.05.2022 00:17 Відповісти
Поставила вподобайку. Ще вчора я тут замовляла, щоб мені озвучили етапи відновлення України хоча би в загальних рисах. Бачу, щось вимальовується. Дожити би... А розкрадання завжди було, є і буде - по всіх країнах. Треба прагнути мінімізувати і вчиняти для цього конкретні дії, які прекрасно відомі в світі та і в Україні теж.
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10.05.2022 01:39 Відповісти
Шмигаль, можеш їхати в Лисичанськ та вставляти вибиті вікна. В нас як раз масований обстріл з боку русні. Вибили - вставив, вибили - вставив. Це ж шалені гроші піднімеш! А в Сєвєродонецьку попрацюєш - твій собака золотими зубами буде крем-брюле стрибати! Чекаємо.
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10.05.2022 07:14 Відповісти
сьорбати крем-брюле буде
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10.05.2022 07:15 Відповісти
Сьорбати крем - брюле буде.
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10.05.2022 07:16 Відповісти
Перший етап:Це нам.
Другий етап:Це також нам.
Третій етап:Нажаль нічого не залишилось і продовжуйте жити у зруйнованому помешканні бо американці тварі кончені нам нічого не хочуть давати,а ми просили.
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10.05.2022 07:45 Відповісти
Ви навіть готовим паливом заправки забезпечити не можете, а ще такі грандіозні плани мають, ще з трьох етапів. Ніяк собі ціну не можуть скласти.
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10.05.2022 09:55 Відповісти
 
 