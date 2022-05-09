План відновлення України буде включати три етапи, - Шмигаль

План відновлення України після війни буде включати три етапи.

Про це заявив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За словами глави уряду, перший етап – це оперативне відновлення під час ведення бойових дій. Мова, зокрема, йде про ремонти дахів, вікон, дверей у пошкоджених будинках. А також відновлення критичної інфраструктури, коли зруйновані мости замінюються понтонними мостами, тимчасово латаються дороги, відновлюється залізниця.

Після завершення воєнних дій передбачено другий етап відновлення. Спочатку, буде проведено інвентаризацію збитків, затвердження проєктно-кошторисних документацій та узгодження із партнерами.

"Ми хочемо, щоб вони взяли участь у відновленні України за регіональним принципом. Вже з десяток країн сказали, що вони хочуть відновлювати. Поки буде тривати цей етап до великого відновлення, звичайно, треба буде робити певні речі: розселяти людей, купувати наявне житло, робити замовлення на будівництво наступного, робити додаткові державні програми, щоб стимулювати будівництво в Україні. Стимулювати створення заводів для виготовлення будівельних матеріалів", - підкреслив прем‘єр-міністр.

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Третій етап, який передбачає структурні зміни - це повний план відновлення України. План передбачає зміну парадигми держави в цілому - відбудова та відновлення разом із партнерами за регіональним і параметричним принципом.

"У кожному місті має бути сміттєпереробний завод, якісно відновлені мережі, має бути якісна питна вода й водовідведення, очисні споруди. Нас буде цікавити "зелена" економіка, менше викидів на підприємствах. Якщо ми відновлюємо підприємство, ми не ставимо застаріле обладнання й печі, ми будемо ставити сучасне обладнання, енергоекономне та з дуже низьким рівнем викидів. Це нас цікавить і в цьому напрямку ми будемо рухатися", - наголосив Шмигаль.