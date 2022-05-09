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Новини Війна
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Понад 100 цивільних залишаються на "Азовсталі", - ОВА

азовсталь,маріуполь

У заблокованому Маріуполі в укриттях на меткомбінаті "Азовсталь" залишаються ще понад 100 цивільних осіб.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Маріуполі до 100 тисяч жителів ще лишається, це в цілому. І доволі складно сказати, хто з них має бажання виїхати... На "Азовсталі" ще більше сотні цивільних точно лишилося. Можна також по цих цифрах звітувати, коли будуть всі евакуйовані", - сказав очільник області.

Він пояснив, що евакуація з Маріуполя та "Азовсталі" триває по кілька днів, і однією з причин затримки є так звані фільтраційні табори, які російські загарбники застосовують до всіх мешканців міста.

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Автор: 

Маріуполь (3243) Азовсталь (446) Кириленко Павло (910)


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Т.е. в ОПе и снова соврамши? Кто-бы сомневался.
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09.05.2022 23:16 Відповісти
Поставила вподобайку, хоча такий розвиток подій на Азовсталі мені не подобається і сильно жахає. Невже нічого не буде зроблено для порятунку цих Героїв?!
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10.05.2022 01:46 Відповісти
Як можна назвати в дошку зелену Верещук? Чи буде вона покарана зеленим вождем за брехню на весь світ?
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09.05.2022 23:45 Відповісти
 
 