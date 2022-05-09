Екснардеп Жванія загинув під час обстрілу в "сірій зоні", - ЗМІ
Політик, народний депутат 4-7 скликань ВР Давид Жванія загинув під час обстрілу в сірій зоні Запорізької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав Антон Геращенко із посиланням на свої джерела.
Геращенко підкреслив: "За інформацією джерела, екснардеп загинув сьогодні від артилерійського вогню біля блокпоста окупантів у районі села Новопокровка Запорізької області.
Також відомо, що Жванія мав російське громадянство та був неофіційним представником "Росатому". У цій історії питань більше, ніж відповідей".
Топ коментарі
+92 Eugen Konovalenko #487671
показати весь коментар09.05.2022 23:15 Відповісти Посилання
+81 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар09.05.2022 23:17 Відповісти Посилання
+67 olele
показати весь коментар09.05.2022 23:17 Відповісти Посилання
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А осколок - тим більше............
Он был организатором всех вечеринок Ющенка в то время. И Ющенка на вечеринки он привозил вместе с готовой едой и тарелками. На какую-то вечеринку привез для Ющенка отравленную еду.
Факт в том, что Ющенко тогда набрал в свое окружения полно мерзавцев, многие из которых московская агентура.
Жванія служив всім тим у кого бабло. І бабусі української корупції, і Ігорю Валерійовичу. Він як і його двоюрідний брат був трійкою,семіркою і тузом-входив у лігу защити сексуальних меншин.
В біля Росатому ходив неспроста бо зять Медведчука очолює Россєті, єдиного торгівця електрикою в Росії та Білорусії, нове Росенерго.
27 квітня 2010 року голосував за ратифікацію угоди Януковича-Медведєва, тобто за продовження перебування Чорноморського Флоту Росії на території України до 2042 р.
Цапська шавка Жванія в липні 2020 року:
"Жванія заявив, що Порошенко захопив владу у 2014-му й намагається зробити це знову"
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/22/7260295/