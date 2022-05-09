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Екснардеп Жванія загинув під час обстрілу в "сірій зоні", - ЗМІ

жвания

Політик, народний депутат 4-7 скликань ВР Давид Жванія загинув під час обстрілу в сірій зоні Запорізької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав Антон Геращенко із посиланням на свої джерела. 

Геращенко підкреслив: "За інформацією джерела, екснардеп загинув сьогодні від артилерійського вогню біля блокпоста окупантів у районі села Новопокровка Запорізької області.

Також відомо, що Жванія мав російське громадянство та був неофіційним представником "Росатому". У цій історії питань більше, ніж відповідей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардеп Жванія 65 разів літав до Москви і назад через Мінськ, - ЗМІ

Автор: 

Жванія Давид (75) Запорізька область (3738)


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Топ коментарі
+92
куля знайшла "херроя"
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09.05.2022 23:15 Відповісти
+81
Жвания не политик, а аферист, туда ему и дорога. Балицкого тоже кстати касается. Не нашла "героев" наша сказочная Фемида, так пуля или снаряд поставят точку
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09.05.2022 23:17 Відповісти
+67
Chemodanov @chemodanov_di

Русня побила Мосєйчучку у Берліні.
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09.05.2022 23:17 Відповісти
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Не руський мир, а "русский мир" (и обязательно кавычки). Русь без свинособак. Русь это только Украина.
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10.05.2022 01:17 Відповісти
Дай Бог - не останній.
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10.05.2022 00:14 Відповісти
Звалив, як Дейдей
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10.05.2022 00:20 Відповісти
Нуашо-ж...."Шальная пуля"..!! Прилітає нізвідки і летить в нікуди.

А осколок - тим більше............
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10.05.2022 00:23 Відповісти
Депутат коллаборант гражданин роZZии Давид Жвания получил от "руZZкого мира" то что хотел.
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10.05.2022 00:27 Відповісти
Как говорили "древние": "За что боролся, на то и напоролся"!
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10.05.2022 00:30 Відповісти
Жванія не заслуговує на співчуття , так як останніми роками був зрадником і колаборантом !

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10.05.2022 00:45 Відповісти
ШВАЙНія до цього довго йшов і нарешті прийшов! 👺
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10.05.2022 01:00 Відповісти
та и *** на него....
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10.05.2022 01:01 Відповісти
і вам не шкода таку гарну річ на таку погану людину.
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10.05.2022 09:31 Відповісти
Он слишком много знал...
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10.05.2022 01:19 Відповісти
Мабуть фейк, бо помийки коZZломордих язик в z zадниці навіть не витягали, а жаль.
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10.05.2022 01:19 Відповісти
Где-то я читал, что именно его Ющенко считал своим отравителем. И не зря.

Он был организатором всех вечеринок Ющенка в то время. И Ющенка на вечеринки он привозил вместе с готовой едой и тарелками. На какую-то вечеринку привез для Ющенка отравленную еду.

Факт в том, что Ющенко тогда набрал в свое окружения полно мерзавцев, многие из которых московская агентура.
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10.05.2022 01:30 Відповісти
А тоді на дачі у бізнеспартнера Медведчука Сацюка були Смешко,Жванія,Червоненко а кампанію оббріхування потерпілого Ющенка очолював Сівкович, вже тоді агент ФСБ і торгівець нелегальною зброєю.
Жванія служив всім тим у кого бабло. І бабусі української корупції, і Ігорю Валерійовичу. Він як і його двоюрідний брат був трійкою,семіркою і тузом-входив у лігу защити сексуальних меншин.
В біля Росатому ходив неспроста бо зять Медведчука очолює Россєті, єдиного торгівця електрикою в Росії та Білорусії, нове Росенерго.
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10.05.2022 03:24 Відповісти
***** шастать
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10.05.2022 05:17 Відповісти
Калибр снаряда случаем не 7,62?
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10.05.2022 05:28 Відповісти
Ця новина підходить до розряду приємних - дужееее добре пам'ятаємо цього "дипутата"
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10.05.2022 05:30 Відповісти
А слуги народа в серую зону не поедут?
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10.05.2022 05:50 Відповісти
Немає ніяких питань, все ясно! Колаборанту - по заслузі, від своїх же!
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10.05.2022 05:59 Відповісти
"А хай не ходить по копаному!"
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10.05.2022 06:07 Відповісти
З 12 грудня 2012 по 30 листопада 2013 був членом фракції партії регіонов.

27 квітня 2010 року голосував за ратифікацію угоди Януковича-Медведєва, тобто за продовження перебування Чорноморського Флоту Росії на території України до 2042 р.
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10.05.2022 06:27 Відповісти
Придурок,маячню якого збирались використати піарники Зєлєнского проти Порошенка.
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10.05.2022 07:22 Відповісти
Бренд якийсь
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10.05.2022 07:48 Відповісти
одним підаром менше)
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10.05.2022 07:49 Відповісти
Не що він робив там де загинув, але добре пам'ятаю як з нами не розрахувалися за роботи, виконані для його структури. Тому нічого хорошого про цю людину сказати не можу.
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10.05.2022 08:13 Відповісти
Видно, ехал **** с Орками про "отжатые" активы договариваться.
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10.05.2022 08:14 Відповісти
Цього не шкода - туди йому і дорога!!!
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10.05.2022 08:23 Відповісти
Вор он, а не политический деятель.
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10.05.2022 08:24 Відповісти
Туди йому і дорога.
Цапська шавка Жванія в липні 2020 року:

"Жванія заявив, що Порошенко захопив владу у 2014-му й намагається зробити це знову"

https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/22/7260295/

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10.05.2022 09:02 Відповісти
"У цій історії питань більше, ніж відповідей" - чомусь иені так не здається. Проросійський засланець загинув від "дружньго" вогню.
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10.05.2022 09:57 Відповісти
Хахахахха ******, надеюсь его семейку тоже накрыло
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10.05.2022 10:25 Відповісти
Черговий «патріот» в кінці кінців нажерся! В науку решті «патріотів»-не кради,живи чесно,бо все закінчується за одну малесеньку секундочку! Ми нічого не принесли в цей світ,явно як нічого не можемо з нього винести! А бажаючі збагачуватись попадають в незгоди і сіті,бо корінь всього зла грошолюбство! Віддавшись якому багато хто відступили від віри і піддали себе багатьом скорботам»
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10.05.2022 11:38 Відповісти
От цікаво, що він там робив біля руzzкого блокпоста?
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10.05.2022 13:36 Відповісти
А взагалі, як кажуть "здох Максим - і х*й з ним"
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10.05.2022 13:38 Відповісти
Утилізувати конзерву. От і добре.
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10.05.2022 17:31 Відповісти
И хер с ним. Одной шкурой в Украиние будет меньше
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10.05.2022 18:00 Відповісти
Неприкаяний манкурт іронічно здох. Ну..як то кажуть пожив гарно .. недовго. Прям як в 90-ті🤷
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10.05.2022 19:42 Відповісти
Пісеграй не задоволений.Це гімно обіцяло приїхати і дати "покази" на Порошенко.Єстафетну палочка повинна перейти до деркача,дубинського и т.д
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10.05.2022 22:11 Відповісти
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