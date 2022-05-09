Екснардеп Жванія загинув під час обстрілу в "сірій зоні", - ЗМІ

Політик, народний депутат 4-7 скликань ВР Давид Жванія загинув під час обстрілу в сірій зоні Запорізької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав Антон Геращенко із посиланням на свої джерела.

Геращенко підкреслив: "За інформацією джерела, екснардеп загинув сьогодні від артилерійського вогню біля блокпоста окупантів у районі села Новопокровка Запорізької області.

Також відомо, що Жванія мав російське громадянство та був неофіційним представником "Росатому". У цій історії питань більше, ніж відповідей".

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