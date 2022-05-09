Українські журналісти стали лауреатами Пулітцерівської премії
Всі українські журналісти та журналістки відзначені Пулітцерівською премією 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Твіттері повідомляє Комітет Пулітцерівської премії.
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P.S Це сарказм.Але хто зрозумів і без того той молодець.