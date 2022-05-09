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Українські журналісти стали лауреатами Пулітцерівської премії

Всі українські журналісти та журналістки відзначені Пулітцерівською премією 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Твіттері повідомляє Комітет Пулітцерівської премії.

Українські журналісти стали лауреатами Пулітцерівської премії 01

Автор: 

журналістика (1784) премія (386)


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Это то самое лживое и джинсовое говно, типа, Мосейчук.
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09.05.2022 23:38 Відповісти
Всі? Тобто перевзуті типу Влащенко та її корєш Голованов також? 😳🤭
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09.05.2022 23:44 Відповісти
Треба йти до лікаря. Я вже читаю - Путцилірівської премії
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09.05.2022 23:47 Відповісти
Як це всі? Таке нагородження обезцінює цю премію.
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10.05.2022 00:22 Відповісти
🔴⚫ Всем - значит никому. Петушарию из Испании тоже вручили ПУТЛЕРовскую премию? 🔴⚫
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10.05.2022 00:48 Відповісти
И Гордону. И Пиховшеку с Мыколой Вереснем.
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10.05.2022 02:04 Відповісти
Колектив телеканалів НАШ та NewsOne і особисто Євгеній Мураєв дякують комітету за таку високу нагороду.
P.S Це сарказм.Але хто зрозумів і без того той молодець.
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10.05.2022 07:36 Відповісти
 
 