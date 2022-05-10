Украинские журналисты стали лауреатами Пулитцеровской премии
Все украинские журналисты и журналистки отмечены Пулитцеровской премией 2022 года.
Как передаает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщает Комитет Пулитцеровской премии.
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P.S Це сарказм.Але хто зрозумів і без того той молодець.