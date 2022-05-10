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Украинские журналисты стали лауреатами Пулитцеровской премии

Все украинские журналисты и журналистки отмечены Пулитцеровской премией 2022 года.

Как передаает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщает Комитет Пулитцеровской премии.

Украинские журналисты стали лауреатами Пулитцеровской премии 01

Автор: 

журналистика (3320) премия (483)


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Это то самое лживое и джинсовое говно, типа, Мосейчук.
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09.05.2022 23:38 Ответить
Всі? Тобто перевзуті типу Влащенко та її корєш Голованов також? 😳🤭
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09.05.2022 23:44 Ответить
Треба йти до лікаря. Я вже читаю - Путцилірівської премії
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09.05.2022 23:47 Ответить
Як це всі? Таке нагородження обезцінює цю премію.
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10.05.2022 00:22 Ответить
🔴⚫ Всем - значит никому. Петушарию из Испании тоже вручили ПУТЛЕРовскую премию? 🔴⚫
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10.05.2022 00:48 Ответить
И Гордону. И Пиховшеку с Мыколой Вереснем.
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10.05.2022 02:04 Ответить
Колектив телеканалів НАШ та NewsOne і особисто Євгеній Мураєв дякують комітету за таку високу нагороду.
P.S Це сарказм.Але хто зрозумів і без того той молодець.
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10.05.2022 07:36 Ответить
 
 