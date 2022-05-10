Винуватцем руйнування миру є Росія, це її історична відповідальність, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росії доведеться відповідати за те, що вона принесла в Європу війну.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Зазвичай 9-го травня європейці згадували ціну миру, яка була сплачена всіма народами нашого континенту 77 років тому. Говорили - як не допустити повторення такої страшної війни.
Зрозуміло, що зараз усе по-іншому. В європейських столицях головна тема – це та ціна миру, яку ще доведеться сплатити, зупиняючи розвʼязану Росією війну. А також - ціна для Росії за те, що вона знову принесла в Європу зло тотальної війни на знищення нашого народу.
Впевнений, зараз це головна тема і у Москві. Там можуть зображати в пропаганді що завгодно - нехай. І робити будь-які політичні заяви. Але реальність не змінити. Реальність потребує миру. А єдиним винуватцем того, що мир був зруйнований, є і залишиться російська держава. Це - історична відповідальність для Росії.
Ну а ми, українці, продовжуємо працювати на оборону, на перемогу і на відновлення справедливості. Сьогодні, завтра і в будь-який інший день, які потрібні, щоб звільнити Україну від окупантів", - зазначив президент.
Будь ласка, зачекайте...
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Зеленскому кто-то снова переключил тумблер в режим «Малоросс». И тот снова начал нести какую-то херню про «Мы никому не отдадим наше девятое травня».
Мы никому не отдадим наш девятомайский день победы, наш русский язык, нашего Булгакова и наш Ан-224 Мрия.
Да это просто, ****, мечта Путина!
Сесть вместе на Красной площади в наш и ваш День победы, на нашем и вашем русском языке вспомнить нашего и вашего Булгакова, глядя как над головой пролетает ваша и наша Мрия.
Да это ж праздник какой-то для любого россиянина!!
Вова, ты понимаешь, что он именно за это воюет-то?
Что цель его нападения на страну, в которой волей случая ты стал говорящей президентской головой, не в том, чтобы у вас не было русского языка и Булгакова - а как раз ровно в том, чтобы он у вас и был!!
Мы никому не отдадим нашу саркому. Она объединяет и утолщает нашу кость.
Великого ума заявление.
«Наш» можно сказать только про то событие, предмет, действие, которое в основе своей имело свободу выбора.
Если бы Украина имела свободу выбора, она бы в жизни не стала строить этот ей не пришей кобыле хвост Имперский Бомбовоз для перевозки Его Величества «Бурана», Чтобы Утереть Проклятым П#https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=AZWufUq7OEkxV94gFHW6XArKeWJNx91IWtZF335WFqBYiiGpNWJX6Eh0IzMhb-ehjOSJNfui5DRMxBEX8lTziCqFPK2Hh7WDDtt3wVMLPfueZKN4e0-IqYYft5iav7qePzO_zmwHm-cYMqHni6bfDJByMYzKX1atUCVhEdxaADaxfLwOlMzaHgjq7A3DaTlTt_K3InhzCOwOJD88EUklTRfw&__tn__=*NK-y-R #досам Ж@пу.
Если бы Украина имела свободу выбора, никакие родители Булгакова из своей Курской губернии не переехали бы в имперскую Малороссию и не родили бы там Михаила Афанасьевича.
Если бы Украина имела свободу выбора, она изучала бы всех тех 259 українських письменників, которые були расстреляны в Сандармохе и на приисках Партизанский Колымы, и Булгаков был бы где-то на задворках, в разделе «иностранная литература» - и на украинском же языке.
Если бы у Украины была свобода выбора, никакого колониального образования не было бы и в помине, а было бы свое, украинское.
Вы понимаете, что Булгаков с Достоевским, как двадцатикилограммовый блин от штанги, положенный на огород - задавливали все украинское, что могло бы прорасти, взойти на этом месте?
И если бы у Украины была свобода выбора, она не воевала бы на стороне одного фашизма против другого. Она бы, исключительно как УПА, воевала бы И против коричневого, И против красного фашизмов.
Что и происходит именно сейчас. Когда этот выбор у страны все же появился. Просто с задержкой на семьдесят лет.
Какой, к чертям, видосик про девятое мая на Крещатике?
Зачем снова тянуть эти ниточки в совок? Не понимаю. История дает такой шанс отрубить и выбросить все эти раковые опухоли…
Булгаков жил в Киеве, уехал в Москву.
Довлатов жил в Таллине, уехал в Нью-Йорк.
Скажи эстонцу, что Довлатов эстонский писатель - да он напрочь ох..ет.
В Таллине Довлатова нет вообще. Нигде. Никаким упоминанием. Ни улицы, ни памятника, ни музея, ни таблички.
В Таллине нет никакого Девятого мая. Вообще. Ни парада, ни шествия, ни упоминания, ни выходного.
Площадь Победы переименована в Площадь Свободы.
На Площади Свободы которой проходят мероприятия в честь окончания Второй мировой войны.
Восьмого мая.
Как и везде во всем мире.
Эстония из всех постсоветских стран находится на первом месте. По всему. По уровню жизни, по средней зарплате, по образованию - тут с Финляндией делят первое место вообще в Европе - по уровню счастья, по экологии, по простоте ведения бизнеса, по свободе слова, по рождаемости - вот вообще по всем показателям.
В чем, ****, проблема??
В чем проблема отказаться от девятого и перейти на восьмое?
Отказаться от довлатовых-булгаковых-толстоевских и перейти на Калевапоэга и Пiдмогильного?
Отказаться от имперского бомбовоза и начать развивать свое?
Может, это как-то связано все же? Восьмое мая и первое место по всем показателям?
полный обрыв с империей, и наивысший уровень счастья?
Отcутсвие Булгакова и лучшее образование в Европе?
А? Владимир Александрович?
Украина тоже победит фашизм не тогда, когда перемелет их танковые орды. Да, это будет победа в войне. Да, это будет победа за Независимость. И свободу. Но все же это будет еще не окончательная стадия.
Окончательная же победа произойдет тогда, когда будут разорваны все ниточки, которые тянутся в это имперское прошлое.
И история сделает новый виток и начнет уже со здрового начала.
Без этой раковой опухоли.
С которой не будет больше связывать вообще ничего.