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Новини Війна
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Винуватцем руйнування миру є Росія, це її історична відповідальність, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росії доведеться відповідати за те, що вона принесла в Європу війну.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазвичай 9-го травня європейці згадували ціну миру, яка була сплачена всіма народами нашого континенту 77 років тому. Говорили - як не допустити повторення такої страшної війни.

Зрозуміло, що зараз усе по-іншому. В європейських столицях головна тема – це та ціна миру, яку ще доведеться сплатити, зупиняючи розвʼязану Росією війну. А також - ціна для Росії за те, що вона знову принесла в Європу зло тотальної війни на знищення нашого народу.

Впевнений, зараз це головна тема і у Москві. Там можуть зображати в пропаганді що завгодно - нехай. І робити будь-які політичні заяви. Але реальність не змінити. Реальність потребує миру. А єдиним винуватцем того, що мир був зруйнований, є і залишиться російська держава. Це - історична відповідальність для Росії.

Ну а ми, українці, продовжуємо працювати на оборону, на перемогу і на відновлення справедливості. Сьогодні, завтра і в будь-який інший день, які потрібні, щоб звільнити Україну від окупантів", - зазначив президент.

Також дивіться: Україна зробила дуже важливий крок на шляху до членства в ЄС, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) росія (66080)


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Топ коментарі
+10
хрен он что думал, ему дермак сказал а он сделал
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10.05.2022 00:21 Відповісти
+9
Нафіга ти злив вагнерівців? Думав задобрити ***** і він не нападе? А він напав.
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10.05.2022 00:16 Відповісти
+8
опять айкосов покурил. а как же шалыки, порошенка наживается а в глазу куйла мир, хуже скабаевой, а байден крушит инвестнянь. а за шо же будувать дороги?
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10.05.2022 00:11 Відповісти
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то шо, больше не будешь у них асфальт покупать, да сватов продавать? Или как?
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10.05.2022 00:06 Відповісти
ну дик москалі якби і не проти такої 'відповідальності'! В них війна взагалі є однією зі 'скрєп'. Тому їх так треба нагодувати війною, щоб їм аж ПОВИЛАЗИЛО І РОЗІРВАЛО!!!11
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10.05.2022 00:10 Відповісти
З пустого в порожнє. Відкрив Гамерику.
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10.05.2022 00:11 Відповісти
опять айкосов покурил. а как же шалыки, порошенка наживается а в глазу куйла мир, хуже скабаевой, а байден крушит инвестнянь. а за шо же будувать дороги?
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10.05.2022 00:11 Відповісти
Президент миру за три роки наговорив про цей мир стільки, що хоч плач.
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10.05.2022 00:13 Відповісти
Нафіга ти злив вагнерівців? Думав задобрити ***** і він не нападе? А він напав.
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10.05.2022 00:16 Відповісти
хрен он что думал, ему дермак сказал а он сделал
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10.05.2022 00:21 Відповісти
Если про пороха составляли список достижений за 5 лет, то за зеленского будут составлять список про**ов за 5 лет. Слив вагнеровцев - один из них.
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10.05.2022 00:55 Відповісти
Зеленский увидел в глазах Путина «мир» (с)
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10.05.2022 00:31 Відповісти
це кому він так заявив, європейцям чи українцям? Українці і без нього це все знають, теж мені Капітан Очевидність. Краще б про Азовців щось розумне заявив.
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10.05.2022 00:39 Відповісти
Аркадий Бабченко:

Зеленскому кто-то снова переключил тумблер в режим «Малоросс». И тот снова начал нести какую-то херню про «Мы никому не отдадим наше девятое травня».

Мы никому не отдадим наш девятомайский день победы, наш русский язык, нашего Булгакова и наш Ан-224 Мрия.

Да это просто, ****, мечта Путина!

Сесть вместе на Красной площади в наш и ваш День победы, на нашем и вашем русском языке вспомнить нашего и вашего Булгакова, глядя как над головой пролетает ваша и наша Мрия.

Да это ж праздник какой-то для любого россиянина!!

Вова, ты понимаешь, что он именно за это воюет-то?

Что цель его нападения на страну, в которой волей случая ты стал говорящей президентской головой, не в том, чтобы у вас не было русского языка и Булгакова - а как раз ровно в том, чтобы он у вас и был!!

Мы никому не отдадим нашу саркому. Она объединяет и утолщает нашу кость.

Великого ума заявление.

«Наш» можно сказать только про то событие, предмет, действие, которое в основе своей имело свободу выбора.

Если бы Украина имела свободу выбора, она бы в жизни не стала строить этот ей не пришей кобыле хвост Имперский Бомбовоз для перевозки Его Величества «Бурана», Чтобы Утереть Проклятым П#https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=AZWufUq7OEkxV94gFHW6XArKeWJNx91IWtZF335WFqBYiiGpNWJX6Eh0IzMhb-ehjOSJNfui5DRMxBEX8lTziCqFPK2Hh7WDDtt3wVMLPfueZKN4e0-IqYYft5iav7qePzO_zmwHm-cYMqHni6bfDJByMYzKX1atUCVhEdxaADaxfLwOlMzaHgjq7A3DaTlTt_K3InhzCOwOJD88EUklTRfw&__tn__=*NK-y-R #досам Ж@пу.

Если бы Украина имела свободу выбора, никакие родители Булгакова из своей Курской губернии не переехали бы в имперскую Малороссию и не родили бы там Михаила Афанасьевича.

Если бы Украина имела свободу выбора, она изучала бы всех тех 259 українських письменників, которые були расстреляны в Сандармохе и на приисках Партизанский Колымы, и Булгаков был бы где-то на задворках, в разделе «иностранная литература» - и на украинском же языке.

Если бы у Украины была свобода выбора, никакого колониального образования не было бы и в помине, а было бы свое, украинское.

Вы понимаете, что Булгаков с Достоевским, как двадцатикилограммовый блин от штанги, положенный на огород - задавливали все украинское, что могло бы прорасти, взойти на этом месте?

И если бы у Украины была свобода выбора, она не воевала бы на стороне одного фашизма против другого. Она бы, исключительно как УПА, воевала бы И против коричневого, И против красного фашизмов.

Что и происходит именно сейчас. Когда этот выбор у страны все же появился. Просто с задержкой на семьдесят лет.

Какой, к чертям, видосик про девятое мая на Крещатике?

Зачем снова тянуть эти ниточки в совок? Не понимаю. История дает такой шанс отрубить и выбросить все эти раковые опухоли…

Булгаков жил в Киеве, уехал в Москву.

Довлатов жил в Таллине, уехал в Нью-Йорк.

Скажи эстонцу, что Довлатов эстонский писатель - да он напрочь ох..ет.

В Таллине Довлатова нет вообще. Нигде. Никаким упоминанием. Ни улицы, ни памятника, ни музея, ни таблички.

В Таллине нет никакого Девятого мая. Вообще. Ни парада, ни шествия, ни упоминания, ни выходного.

Площадь Победы переименована в Площадь Свободы.

На Площади Свободы которой проходят мероприятия в честь окончания Второй мировой войны.

Восьмого мая.

Как и везде во всем мире.

Эстония из всех постсоветских стран находится на первом месте. По всему. По уровню жизни, по средней зарплате, по образованию - тут с Финляндией делят первое место вообще в Европе - по уровню счастья, по экологии, по простоте ведения бизнеса, по свободе слова, по рождаемости - вот вообще по всем показателям.

В чем, ****, проблема??

В чем проблема отказаться от девятого и перейти на восьмое?

Отказаться от довлатовых-булгаковых-толстоевских и перейти на Калевапоэга и Пiдмогильного?

Отказаться от имперского бомбовоза и начать развивать свое?

Может, это как-то связано все же? Восьмое мая и первое место по всем показателям?

полный обрыв с империей, и наивысший уровень счастья?

Отcутсвие Булгакова и лучшее образование в Европе?

А? Владимир Александрович?

Украина тоже победит фашизм не тогда, когда перемелет их танковые орды. Да, это будет победа в войне. Да, это будет победа за Независимость. И свободу. Но все же это будет еще не окончательная стадия.

Окончательная же победа произойдет тогда, когда будут разорваны все ниточки, которые тянутся в это имперское прошлое.

И история сделает новый виток и начнет уже со здрового начала.

Без этой раковой опухоли.

С которой не будет больше связывать вообще ничего.
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10.05.2022 03:15 Відповісти
Шостий номер в ОПУ.
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10.05.2022 07:40 Відповісти
 
 