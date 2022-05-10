Винуватцем руйнування миру є Росія, це її історична відповідальність, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росії доведеться відповідати за те, що вона принесла в Європу війну.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазвичай 9-го травня європейці згадували ціну миру, яка була сплачена всіма народами нашого континенту 77 років тому. Говорили - як не допустити повторення такої страшної війни.

Зрозуміло, що зараз усе по-іншому. В європейських столицях головна тема – це та ціна миру, яку ще доведеться сплатити, зупиняючи розвʼязану Росією війну. А також - ціна для Росії за те, що вона знову принесла в Європу зло тотальної війни на знищення нашого народу.

Впевнений, зараз це головна тема і у Москві. Там можуть зображати в пропаганді що завгодно - нехай. І робити будь-які політичні заяви. Але реальність не змінити. Реальність потребує миру. А єдиним винуватцем того, що мир був зруйнований, є і залишиться російська держава. Це - історична відповідальність для Росії.

Ну а ми, українці, продовжуємо працювати на оборону, на перемогу і на відновлення справедливості. Сьогодні, завтра і в будь-який інший день, які потрібні, щоб звільнити Україну від окупантів", - зазначив президент.

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