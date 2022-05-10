Резніков та Остін обговорили військові потреби України
Міністр оборони Олексій Резніков обговорив з американським колегою Ллойдом Остіном військові потреби України.
Про це очільник Міноброни США повідомив в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Раніше сьогодні вранці я говорив зі своїм колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити військові потреби України, які міняються. Я впевнений, що ще раз підтверджу нашу стійку підтримку в наданні Україні необхідних можливостей для протидії російській агресії", - йдеться в повідомленні.
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