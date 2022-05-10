УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12178 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 254 7

Резніков та Остін обговорили військові потреби України

резніков,остін

Міністр оборони Олексій Резніков обговорив з американським колегою Ллойдом Остіном військові потреби України.

Про це очільник Міноброни США повідомив в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Раніше сьогодні вранці я говорив зі своїм колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити військові потреби України, які міняються. Я впевнений, що ще раз підтверджу нашу стійку підтримку в наданні Україні необхідних можливостей для протидії російській агресії", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Байден запросив у Пентагону $16 млрд для військової допомоги Україні "в майбутні вирішальні тижні", - Остін

Автор: 

Пентагон (1437) Резніков Олексій (1446) Остін Ллойд (521)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Остін пообіцяв, що дадуть зброї Україні вдосталь, щоб мочити рашистів "по чорному"!
показати весь коментар
10.05.2022 00:52 Відповісти
Просіть шостий флот на тиждень потім повернемо.
показати весь коментар
10.05.2022 00:55 Відповісти
Всего на пару часов
показати весь коментар
10.05.2022 01:17 Відповісти
Хтось чув щось про дрони-камікадзе?

Іх з першого тижня війни мали поставляти...
показати весь коментар
10.05.2022 01:10 Відповісти
Пока молчок, но если поставят 3к как обещено то это может существенно помочь
показати весь коментар
10.05.2022 01:19 Відповісти
Знайшов з ким обговорювать. Залужний краще це знає.
показати весь коментар
10.05.2022 03:13 Відповісти
Ех, Рєзніков сотоварісчі. Готувались би ви до війни належно, а не до шашликів на 9 травня...
показати весь коментар
10.05.2022 08:24 Відповісти
 
 