Резніков та Остін обговорили військові потреби України

Міністр оборони Олексій Резніков обговорив з американським колегою Ллойдом Остіном військові потреби України.

Про це очільник Міноброни США повідомив в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Раніше сьогодні вранці я говорив зі своїм колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити військові потреби України, які міняються. Я впевнений, що ще раз підтверджу нашу стійку підтримку в наданні Україні необхідних можливостей для протидії російській агресії", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Байден запросив у Пентагону $16 млрд для військової допомоги Україні "в майбутні вирішальні тижні", - Остін