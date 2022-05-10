УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12178 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 937 9

Навчальний центр Української добровольчої армії потребує матеріального забезпечення

допомога,уда

Навчальний центр Української Добровольчої Армії оприлюднив інформацію у своїх потребах.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у фейсбуці центру.

У повідомленні зазначається: "Навчальний центр Української Добровольчої Армії - це місце, яке випускає кваліфікованих та сучасних військових. Артилеристів, аеророзвідників, парамедиків та якісних бійців для ведення бойових дій у будь-яких умовах.

Продовжуючи традиції Визвольних змагань, Навчальний центр УДА має джерело забезпечення, що спирається виключно на підтримку свого народу. Кожен з нас вкладає всі свої зусилля у спільну справу. Наразі наші воїни потребують допомоги у наступному забезпеченні:  Форма;  Берці;  Каски;  Бронежилети;  Планшети Sigma.

Й то тільки частка з того величезного та всеосяжного списку, що може нам знадобитись".

Реквізити:Навчальний центр Української добровольчої армії потребує матеріального забезпечення 01 Приват: 4149629357085307  Навчальний центр Української добровольчої армії потребує матеріального забезпечення 01 Монобанк: 5375411504753513  Навчальний центр Української добровольчої армії потребує матеріального забезпечення 01 PayPal: [email protected]

ОДЕРЖУВАЧ: ПІНДАС О. Г.

Автор: 

добровольці (935) УДА (11)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський , куди йдуть гроші , які нам шлють наші партнери !?
показати весь коментар
10.05.2022 01:37 Відповісти
На рахунки КалоМойського
показати весь коментар
10.05.2022 02:02 Відповісти
Починайте «розкуркулювати» олігархів. Там і на амуніцію вистачить і на все остальне.
показати весь коментар
10.05.2022 05:46 Відповісти
Де ті мільйони з за кордону , де гумдопомога ?Якісь підари тоннами крадуть і продають , що за хрень твориться ?Таможенників трясти , як ті підари випускають злодюг з чемоданами долларів .
показати весь коментар
10.05.2022 05:56 Відповісти
це просто жах і кошмар
показати весь коментар
10.05.2022 06:47 Відповісти
+
показати весь коментар
10.05.2022 07:59 Відповісти
По роті бійців в Закрпатську,Львівську,Волинську обл,там у мародерів,і корупцеонерів,найдете на підпільних приватних складах,вдосталь всього ,що вам бракує.Не забудьте заглянути перед цим в бункер під Банковою і прихватити з собою ФСБшного Єрмака,Татарова і їх команду,то йшукати не треба буде,стволи в сраку самі все розкажуть і покажуть.
показати весь коментар
10.05.2022 08:19 Відповісти
дЕрмак и Артистович гарні Штірліци....
показати весь коментар
10.05.2022 09:55 Відповісти
Поки президент буде тримати біля себе єрмака,татарова та демченка,то довіра до нього буде під сумнівом.Доречі!Ермак з'явився в інформпросторі лише 30 березня.А де зараз татаров та демченко?А про портнова забули вже?Де вони всі?
показати весь коментар
10.05.2022 10:18 Відповісти
 
 