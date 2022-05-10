Навчальний центр Української добровольчої армії потребує матеріального забезпечення

Навчальний центр Української Добровольчої Армії оприлюднив інформацію у своїх потребах.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у фейсбуці центру.

У повідомленні зазначається: "Навчальний центр Української Добровольчої Армії - це місце, яке випускає кваліфікованих та сучасних військових. Артилеристів, аеророзвідників, парамедиків та якісних бійців для ведення бойових дій у будь-яких умовах.

Продовжуючи традиції Визвольних змагань, Навчальний центр УДА має джерело забезпечення, що спирається виключно на підтримку свого народу. Кожен з нас вкладає всі свої зусилля у спільну справу. Наразі наші воїни потребують допомоги у наступному забезпеченні: Форма; Берці; Каски; Бронежилети; Планшети Sigma.

Й то тільки частка з того величезного та всеосяжного списку, що може нам знадобитись".

Реквізити: Приват: 4149629357085307 Монобанк: 5375411504753513 PayPal: [email protected]

ОДЕРЖУВАЧ: ПІНДАС О. Г.