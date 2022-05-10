Учебный центр Украинской добровольческой армии нуждается в материальном обеспечении

Учебный центр Украинской Добровольческой Армии обнародовал информацию в своих нуждах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке центра.

В сообщении отмечается: "Учебный центр Украинской Добровольческой Армии - это место, выпускающее квалифицированных и современных военных. Артиллеристов, аэроразведчиков, парамедиков и качественных бойцов для ведения боевых действий в любых условиях.

Продолжая традиции Освободительной борьбы, Учебный центр УДА имеет источник обеспечения, опирающийся исключительно на поддержку своего народа. Каждый из нас вкладывает все свои усилия в общее дело. Сейчас наши воины нуждаются в помощи в следующем обеспечении: Форма; Берцы; Каски; Бронежилеты; Планшеты Sigma.

И это только часть из того огромного и всеобъемлющего списка, что может нам понадобиться".

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ПОЛУЧАТЕЛЬ: ПИНДАС О. Г.