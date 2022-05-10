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Учебный центр Украинской добровольческой армии нуждается в материальном обеспечении

допомога,уда

Учебный центр Украинской Добровольческой Армии обнародовал информацию в своих нуждах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке центра.

В сообщении отмечается: "Учебный центр Украинской Добровольческой Армии - это место, выпускающее квалифицированных и современных военных. Артиллеристов, аэроразведчиков, парамедиков и качественных бойцов для ведения боевых действий в любых условиях.

Продолжая традиции Освободительной борьбы, Учебный центр УДА имеет источник обеспечения, опирающийся исключительно на поддержку своего народа. Каждый из нас вкладывает все свои усилия в общее дело. Сейчас наши воины нуждаются в помощи в следующем обеспечении: Форма; Берцы; Каски; Бронежилеты; Планшеты Sigma.

И это только  часть из того огромного и всеобъемлющего списка, что может нам понадобиться".

Реквизиты: Приват: 4149629357085307 Монобанк: 5375411504753513 PayPal: [email protected]

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ПИНДАС О. Г.

Автор: 

добровольцы (1183) УДА (11)


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Зеленський , куди йдуть гроші , які нам шлють наші партнери !?
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10.05.2022 01:37 Ответить
На рахунки КалоМойського
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10.05.2022 02:02 Ответить
Починайте «розкуркулювати» олігархів. Там і на амуніцію вистачить і на все остальне.
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10.05.2022 05:46 Ответить
Де ті мільйони з за кордону , де гумдопомога ?Якісь підари тоннами крадуть і продають , що за хрень твориться ?Таможенників трясти , як ті підари випускають злодюг з чемоданами долларів .
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10.05.2022 05:56 Ответить
це просто жах і кошмар
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10.05.2022 06:47 Ответить
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10.05.2022 07:59 Ответить
По роті бійців в Закрпатську,Львівську,Волинську обл,там у мародерів,і корупцеонерів,найдете на підпільних приватних складах,вдосталь всього ,що вам бракує.Не забудьте заглянути перед цим в бункер під Банковою і прихватити з собою ФСБшного Єрмака,Татарова і їх команду,то йшукати не треба буде,стволи в сраку самі все розкажуть і покажуть.
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10.05.2022 08:19 Ответить
дЕрмак и Артистович гарні Штірліци....
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10.05.2022 09:55 Ответить
Поки президент буде тримати біля себе єрмака,татарова та демченка,то довіра до нього буде під сумнівом.Доречі!Ермак з'явився в інформпросторі лише 30 березня.А де зараз татаров та демченко?А про портнова забули вже?Де вони всі?
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10.05.2022 10:18 Ответить
 
 